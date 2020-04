Agevolazioni finanziarie e fiscali per imprese, la Regione stanzia 80 milioni di euro

La Regione lancia pacchetto liquidità per le imprese umbre da circa 80 milioni di euro. Con la possibilità di attingere a una parte di finanziamenti a fondo perduto e senza passare per le banche. Tra gli obiettivi di queste agevolazioni finanziarie e fiscali per imprese c’è la patrimonializzazione delle aziende, con la copertura finanziaria della metà degli aumenti di capitale attuati.

Vengono messi in campo finanziamenti fino a 25 mila euro a fondo perduto per attività economiche ed elargiti direttamente dalla Regione senza la necessità dell’intermediazione bancaria. Presentato anche un progetto per il rilancio del turismo. In programma c’è lo studio di un protocollo sanitario di sicurezza che coinvolga alberghi e agriturismo del cuore verde. La cifra che si intende mettere sul piatto è di 80 milioni di euro complessivi. Si tratta di fondi in parte ricavati da risorse interne del bilancio regionale e per metà da rimodulazioni dei fondi europei.

Correlato: Fase due dal 4 maggio: cosa prevede su spostamenti, app Immuni, mascherine (e altro)

Secondo quanto anticipato in conferenza stampa, una trentina di milioni di euro saranno per sostenere le micro, piccole e medie imprese e favorirne la ripresa. Un altro milione di euro sarà usato per la costituzione di un fondo di garanzia per l’anticipazione ai lavoratori coinvolti, da parte delle banche, del trattamento di integrazione salariale. Sin da subito ci sono 32 milioni di euro per il settore economico e delle imprese, e 6 milioni di euro per il turismo (un piano di comunicazione del territorio). A fine maggio arriveranno altri 35 milioni di euro. Una terza fase a luglio, da 10 milioni di euro.

Nello specifico, tra i fondi pronti da mettere in campo fin da subito, ci sono 31,5 milioni di euro ai quali si deve aggiungere un milione a garanzia delle banche per accelerare il sostegno di queste alla cassa integrazione. Il “fondo prestiti a favore di micro e piccole imprese” è di 18,5 milioni. Sarà data così alle imprese la possibilità di ricevere un prestito diretto fino a 25 mila euro, con un tasso di interesse dello 0,5% e un preammortamento di 24 mesi. La metà del valore (fino a 12,5 mila euro) potrà essere concesso a fondo perduto se l’impresa ha messo in campo anche una sola di queste azioni: aumentato l’occupazione, rispetto al 31 dicembre 2019, nel periodo di preammortamento; investito in tecnologie finalizzate ad aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro o acquistato dispositivi di sicurezza individuali; investito in strumenti produttivi e tecnologie digitali.

C’è poi, per 6 milioni di euro grazie alla finanziaria della Regione Umbria, un piano di garanzie che integrano le misure relative al fondo centrale di garanzia del Decreto liquidità. Come terza misura è previsto un rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi attraverso 4 milioni di euro. L’ultima misura a supporto delle imprese (3 milioni di euro) è quella definita “ponte verso il digitale”. Obiettivo, riadattare le micro e piccole imprese in canali di vendita e promozione nuovi (piattaforme virtuali per l’export, e-commerce, delivery, ecc) visto anche l’annullamento di fiere ed eventi nazionali ed internazionali a causa del Covid-19. Infine, la Regione Umbria attiverà un fondo di garanzia (un milione) a favore delle banche che anticipino il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Anche di questo si parlerà ne “Le agevolazioni finanziarie e fiscali per imprese, lavoratori e cittadini in difficoltà”. Si tratta del quinto appuntamento con il ciclo di videoconferenze “I giovedì del Rotary”. Questa volta sarà il dott. Pier Giorgio Narducci, commercialista, a condurre la riflessione su uno dei temi più delicati connessi all’emergenza Coronavirus, rispondendo anche alle domande degli utenti via chat.

Il live streaming su “Le agevolazioni finanziarie e fiscali per imprese, lavoratori e cittadini in difficoltà” andrà in onda giovedì 23 aprile, alle ore 21, sul canale YouTube “Rotary Assisi”. I video relativi agli incontri precedenti, che propongono analisi svolte da professionisti su aree di intervento specifiche legate all’emergenza Covid-19, sono disponibili al link https://www.rotaryassisi.it/eventi/. Sono intervenuti Francesca Alunni, dirigente scolastico del liceo Properzio, Antonio Bellini, avvocato, Manuel Monti, direttore del pronto soccorso di Assisi.