Birra dell’Eremo, messe di premi al Beer&Food Attraction 2020 a Rimini

Una messe di premi per le birre del birrificio assisano Birra dell’Eremo, con sede a Capodacqua di Assisi. La consegna dei premi di Unionbirrai è avvenuta durante la prima giornata di Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini, al termine delle premiazioni del Concorso Birra dell’Anno, che ha decretato le migliori birre artigianali italiane per ognuna delle 42 categorie brassicole in gara.A giudicare le migliori birre italiane, c’erano giudici da tutto il mondo.

In particolare, secondo quanto riporta www.primabrescia.it, nella Cat 4 (birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione anglosassone – english golden ale, english pale ale) la Nobile ha ottenuto una menzione, mentre nella Cat. 39 (birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche – white italian grape ale) la Selva di Birra dell’Eremo ha ottenuto la seconda posizione. Prima posizione invece per la birra Madra nella Cat. 40 (birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse – red italian grape ale). Altra menzione per la Selva Sour nella Cat. 41 (Birre Chiare, Ambrate E Scure, Alta O Bassa Fermentazione, Da Basso Ad Alto Grado Alcolico Con Uso Di Uva, Mosto, Vinacce, Vino Cotto Di Uve Rosse O Bianche, Caratterizzate Dalle Note Acide – Sour Italian Grape Ale), e infine terza posizione per la Onnetempo nella Cat. 42 (birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categorie – extraordinary ale / extraordinary lager).

Foto Facebook/Birra dell’Eremo