Ciam, azienda di Petrignano, riceve il premio per il miglior rating MF Milano Finanza

Importante riconoscimento per la Ciam di Petrignano di Assisi che ha ricevuto il premio per il miglior rating nell’ambito della nona edizione di Motore Italia, il format ideato da MF-Milano Finanza e dedicato alle piccole e medie imprese eccellenti e ai protagonisti dell’economia nazionale. L’azienda umbra ha ricevuto il premio per avere realizzato nel triennio 2020-2022 il miglior rating tra le pmi dell’Umbria secondo l’elaborazione condotta da Milano Finanza su dati Leanus, la piattaforma per l’analisi e la valutazione d’impresa.

Ciam, fondata nel 1977, è un’azienda leader nella fornitura di design e tecnologia per arredatori nel settore bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione. Fondata da Giuseppe Malizia, e oggi guidata dal figlio Federico, impiega 210 dipendenti per un fatturato di 32 milioni e con la prospettiva di toccare i 50 nel 2027. Il premio è stato ritirato nei giorni scorsi a Milano da Federico Malizia, Ceo di Ciam e rappresentante della seconda generazione dell’azienda.

“Il mio obiettivo – ha spiegato Malizia – è stato sempre quello di rendere l’azienda solida e ben patrimonializzata per competere sui mercati internazionali. All’estero amano i prodotti made in Italy, specie quelli manufatturieri di fascia alta. In questi ultimi 10 anni, Ciam ha decuplicato il proprio patrimonio netto ed è passata da una quota marginale di export del 10% fino a superare il 60% nell’esercizio 2023. Sono, quindi, davvero felice e orgoglioso che il frutto di un così grande impegno abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento da parte da una delle principali realtà che operano nella comunicazione e finanza. Dedico questo premio alla mia famiglia e alla famiglia rappresentata da tutti i miei collaboratori”.

