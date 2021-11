Confimi Industria Umbria incontra l’assessore Luca Coletto

Confimi Industria Umbria incontra l’assessore alla sanità Luca Coletto, secondo incontro in una settimana dopo quello con l’assessore Roberto Morroni. Un incontro proficuo – segnala l’associazione – quello che si è tenuto martedì 16 novembre 2021 sera in Regione Umbria tra l’assessore della Sanità e politiche sociali della Regione Umbria #Luca Coletto, il Presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini, il Presidente di Confimi Sanità Massimo Pulin, il consigliere e referente della categoria Sanità per l’Umbria Marta Mussini, l’imprenditore Doriano Veri di Ecosanit Srl e il Direttore Generale Roberta Gaggioli.

Il PNRR e l’efficientamento del sistema sanitario regionale sono alcuni dei temi trattati. “E’ sempre più importante condividere progetti al fine di sviluppare ed intensificare le sinergie tra pubblico e privato” afferma il Presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini. “La nostra regione è caratterizzata da numerose aziende che operano nel settore della sanità che purtroppo e molto spesso non sono conosciute nel territorio. Il nostro compito è quello di valorizzarle, supportarle nei processi di crescita e sviluppo incentivando la sinergia e la collaborazione tra le stesse”.

Al termine della costruttiva discussione, Confimi Industria Umbria e l’assessore Luca Coletto hanno espresso il reciproco interesse a sviluppare un confronto costante e collaborativo, che possa fungere da stimolo allo sviluppo del territorio e contribuire alla crescita dell’imprenditoria di questo settore strategico.

