La bottega alimentare di Gasperino festeggia una passione lunga 40 anni

Ad Assisi c’è un commerciante che sta per festeggiare i suoi (primi?) 40 anni di attività. È Gasperino, al secolo Gaspare Elisei conosciuto da tutti come “Gas” o appunto “Gasperino”, la cui attività taglia un traguardo importantissimo. Un’istituzione ad Assisi l’alimentari di Gasperino in via San Paolo, a pochi metri dalla Piazza del Comune. Frutta e verdura, latticini e salumi freschi, di provenienza certificata, alimenti legati alla tradizione e al territorio, dolci e squisitezze locali, il classico panino da consumare lì, tanti prodotti tipici.

Gasperino lavora dal 1964 facendo inizialmente il falegname mobiliere. Poi, dopo 16 anni, arriva ad Assisi in via San Paolo n. 6 dove dal 2 febbraio 1980, gestisce la bottega di alimentari tra le più conosciute della città Serafica. E proprio il 2 febbraio 2020 Gasperino taglia il traguardo dei 40 anni di attività. Un negozio storico di Assisi, una clientela anche estera che lascia messaggi e ancora oggi si fa sentire con costanza:

“Ho servito clienti da tutto il mondo – dice entusiasta Gasperino con la sua innata simpatia – tante le persone che mi hanno dato soddisfazioni e che ancora oggi continuano a venire da me. Tanti i clienti italiani a stranieri – continua – tanti quelli assisani, oggi un po’ meno – sottolinea un po’ polemico – con la Piazza chiusa al traffico la gente preferisce uscire direttamente da Assisi per fare la spesa. Ma sono felice, con costanza e dedizione faccio ciò che mi piace da moltissimi anni”.

Un Gasperino sempre presente nella sua bottega che con il conosciutissimo Ape50 di proprietà, inconfondibile, ha consegnato negli anni tante “spese” a domicilio nel centro storico. Sì, perché quello di Gasperino è uno di quei negozi del genere che sono sopravvissuti alla grande distribuzione e all’arrivo dell’ecommerce e, dopo qualche anno di sofferenza, che stanno tornando prepotentemente in voga. Ad Assisi centro storico, Santa Maria degli Angeli e nel comprensorio a dire il vero, e Gasperino ne è un esempio, la moda non è mai passata.

I negozi di alimentari di vicinato, detti anche in gergo “pizzicherie” (che secondo quanto rilevato da un’indagine Confcommercio/Format sono un riferimento abituale per quasi il 37% degli italiani) continuano a prosperare, grazie alla fiducia nel gestore, della piacevolezza dello scegliere con calma e serenità i prodotti genuini. E Gasperino, che compie 40 anni di attività, è uno di questi. Un cartello celebrativo esposto dietro al banco, la fedele collaboratrice Rosanna “con Gas dal 1992” – racconta lei felice – e tanta voglia ancora di rendere felici i palati di tutto il mondo.

A Gasperino, simbolo di un’attività mai tramontata e personaggio assisano amico di tutti, di quelli ai quali non puoi far altro che volergli bene, vanno i migliori auguri dalla redazione di AssisiNews!

Foto: Mauro Berti e Redazione AssisiNews