Roberta Gaggioli nuovo direttore generale di Confimi Industria Umbria

Confimi Industria Umbria, la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata dell’Umbria, ha designato Roberta Gaggioli come nuovo direttore generale dell’associazione. “Sono certo che è la decisione migliore per la nostra Associazione. Tutti gli imprenditori hanno concordato con me nell’affidare a Roberta Gaggioli l’incarico di direttore generale”- ha affermato il presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini. “Persona di grandi valori umani e professionali, grazie alle competenze e all’esperienza acquisita nella sua carriera ventennale all’interno del sistema associativo, saprà apportare idee, progettualità e una modalità di lavoro senz’altro rispondenti alle esigenze dei nostri associati. È per me un onore condividere con lei questo importante percorso professionale”.

Roberta Gaggioli, 43 anni, perugina di nascita e romana di adozione, ha iniziato da giovanissima il proprio percorso lavorativo e ha ricoperto, per ben 23 anni, diversi incarichi all’interno della stessa associazione, fra cui quello di responsabile delle relazioni istituzionali e dello sviluppo associativo. “Ringrazio innanzitutto il presidente Angelini e tutta la dirigenza per la fiducia accordatami, che mi auguro di ripagare con impegno, passione e dedizione, finalizzati alla crescita della nostra associazione e allo sviluppo delle nostre imprese e del territorio” – ha affermato Roberta Gaggioli – “L’entusiasmo colto negli occhi degli imprenditori è stato uno dei tanti motivi che mi ha spinto ad accettare questa sfida e sono orgogliosa di poter mettere a disposizione l’esperienza maturata nel mondo dell’associazionismo”.