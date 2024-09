Sapienta AI: è umbra – con un tocco assisano – la startup che “clona” la conoscenza degli esperti e salva il sapere delle aziende

Preservare tutte le conoscenze accumulate in anni di lavoro, immagazzinate nella testa di pochi addetti senior prossimi ad andare in pensione. “Clonare”, in sostanza, le conoscenze di una risorsa umana specializzata, così da non perdere tutto il suo know-how. Quella che è la sfida più pressante per un imprenditore, ovvero la difficoltà nel trovare e trattenere personale qualificato, ha ormai una soluzione grazie a “Sapienta AI”, la startup innovativa che rappresenta una svolta per le aziende.

Prende il via dall’Umbria la vera innovazione per il futuro delle piccole e medie imprese (PMI), attraverso uno strumento dalle capacità straordinarie che può essere personalizzato, tarato su misura a seconda del settore e delle esigenze. Sapienta Al è, infatti, in grado di elaborare così tante soluzioni avanzate di Generative Al, che non è facile condensarne in poche righe le potenzialità, messe nero su bianco su www.sapienta.ai.

Dalla meccanica all’edilizia, dalla logistica alla gestione dei magazzini, delle risorse umane ed economiche, all’elaborazione di preventivi e progetti, i campi di applicazione sono diversi. E il tempo necessario per formulare calcoli, ideare prototipi, realizzare disegni tecnici su misura in tanti settori, dalle costruzioni all’arredamento, fare manutenzione predittiva e assistenza post vendita, progettare un appartamento, un bagno, un negozio, ma anche elaborare il piano ferie, le buste paga, diventa pari a zero. Di conseguenza, si efficientano anche tempi e costi.

Un braccio destro per le aziende. A capitanare l’avventura è l’ingegnere Marco Cosimetti, noto imprenditore umbro, assisano e consigliere comunale di Assisi (fu il candidato del centrodestra alle scorse elezioni), affiancato da altri due soci fondatori, Maurizio Mencarelli e Juxhin Radhima, da oltre quindici anni alle prese con la gestione di progetti con l’intelligenza artificiale. Sfruttando le potenzialità dell’AI, i tre sono riusciti a progettare un sistema operativo in continuo aggiornamento, mai così performante elaborato sino ad ora.

Scesa da pochissimo in campo, Sapienta Al ha già collaborato con oltre 50 aziende del territorio umbro per comprendere le loro esigenze specifiche e sviluppare soluzioni concrete. Soluzioni basate sulla potenza dei Large Language Model (LLM), modelli linguistici di grandi dimensioni sviluppati utilizzando una specifica architettura di rete neurale chiamata Transformer, che non solo conservano e trasmettono la conoscenza aziendale, ma migliorano anche la produttività e l’efficienza operativa.

“Risolve il problema della carenza di personale qualificato – sottolinea l’ingegner Cosimetti, CEO di Sapienta Al – Ogni azienda si trova ad affrontare sfide simili, ma ognuna ha un modo unico di gestire la propria conoscenza. E il nostro obiettivo è digitalizzare questa conoscenza e trasformarla in un asset aziendale. La nostra Generative Al rende questa conoscenza azionabile, creando co-piloti Al che assistono il personale a tutti i livelli, accelerando i processi produttivi e aumentando le opzioni decisionali”.

Supporto alla transizione generazionale e valorizzazione del contributo umano. Adottando le soluzioni di Sapienta Al si può contare su un sistema che preserva la conoscenza tecnica e operativa custodita da esperti senior, garantendo che le competenze chiave rimangano accessibili anche in caso di cambiamenti del personale. “I nostri sistemi non solo preservano questa conoscenza, ma la rendono facilmente accessibile e utilizzabile, contribuendo così a ridurre il divario tra personale esperto e nuovi assunti”, aggiunge Cosimetti.

Al come moltiplicatore della produttività. Grazie alla Generative Al, le PMI possono ora rispondere alle esigenze dei clienti in tempi record, migliorando la loro competitività sul mercato. “Le aziende faticano non solo a trovare personale, ma soprattutto a trovare le persone giuste. I nostri co-piloti Al, specializzati nel know-how aziendale, aumentano la probabilità che un nuovo assunto, anche senza esperienza, possa portare valore in azienda più velocemente”, evidenzia infine Cosimetti.

Sapienta Al: un futuro potenziato dall’Intelligenza Artificiale. Sapienta Al sta aprendo nuove strade per le PMI italiane, dimostrando che il futuro del lavoro non è minacciato dall’Al, ma piuttosto potenziato da essa. La missione dell’azienda è aiutare le aziende a ottenere un vantaggio competitivo attraverso soluzioni innovative, contribuendo così al rafforzamento del tessuto economico locale e nazionale.

