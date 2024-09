Sicurezza nei luoghi di lavoro: nasce Accademia Manini, la prima dedicata all’ingegneria sismica

Venerdì 20 Settembre presso la Sala Conferenze Manini, di fronte ad una splendida platea, con relatori di grandissimo prestigio, si è svolto il Primo Seminario della neonata Accademia Manini dell’Ingegneria Sismica, dal titolo “Riqualificazione sismica per la sicurezza degli ambienti di lavoro”. La nascita dell’ Accademia è un progetto frutto dell’esperienza pluriennale maturata dall’azienda in materia, delle sue eccellenze riconosciute sul mercato, del continuo impegno da parte di Manini prefabbricati nel mettere in sicurezza e ammodernare il patrimonio industriale italiano. Un paesaggio industriale in troppi casi vetusto e inadeguato che insiste su un territorio fragile ed a forte rischio sismico quale quello italiano.

Grazie a tecnologie d’avanguardia e soluzioni brevettate sviluppate da Manini Service, la divisione specializzata nella riqualificazione, l’azienda è in grado infatti di riabilitare strutturalmente gli edifici prefabbricati esistenti, garantendo loro non solo una nuova funzionalità, ma anche un significativo aumento della sicurezza sismica. L’Accademia Manini sarà il punto di riferimento per l’ingegneria sismica, offrendo formazione, consulenza e supporto continuo a tutti gli operatori del settore, dagli studenti ai tecnici agli accademici, per condividere le più recenti innovazioni in ambito antisismico e le best practice per garantire sempre la massima sicurezza dei prefabbricati industriali italiani. L’ Accademia Manini nasce nel cuore dell’Umbria, ad Assisi, più volte ferita dalle calamità sismiche ed acquisisce, anche per questo, un’unicità ed una peculiarità tali da farla diventare iconica. Ma se questi territori sono stati colpiti più volte dalle drammatiche conseguenze di eventi tellurici, nello stesso modo sono stati sempre pronti a rinascere con caparbietà e determinazione: la scuola prende vigore da questa stessa forza e determinazione. (Continua dopo la foto)

Il primo Seminario dell’Accademia Manini: “La sicurezza nei luoghi di lavoro”

Dopo i saluti di benvenuto del Responsabile della Divisione Service, Ing. Salvatore Romano e del Sindaco di Assisi Ing. Stefania Proietti , hanno relazionato due Docenti Universitari di grandissimo prestigio, massimi esperti del settore: l’Ing. Marco Savoia dell’Università degli Studi di Bologna e l’Ing. Paolo Riva dell’Università degli Studi di Bergamo a cui è seguita la relazione del Responsabile tecnico della Divisione Service Ing. Innocenzo Becci.

Successivamente la platea ha condiviso alcune Case Histories presentate da due Società di Ingegneria di rilievo nazionale come lo Studio SPS di Milano e lo Studio GPA Partners di Firenze. Questo Convegno è stato solo il primo di un percorso didattico che l’azienda umbra sta finalizzando, che avrà un calendario fisso annuale consultabile sul sito aziendale e che affronterà di volta in volta argomenti critici e rilevanti per tutta la comunità di “addetti ai lavori” nell’interesse però dell’intera comunità civile.

