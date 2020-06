2 giugno 2020, le cerimonie ad Assisi e Bastia

La Festa della Repubblica domani ad Assisi si celebrerà in modo sobrio, senza assembramenti e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il sindaco Stefania Proietti, insieme al presidente del Consiglio Donatella Casciarri e all’assessore alle politiche scolastiche Simone Pettirossi, consegnerà simbolicamente una copia della Costituzione al sindaco e alla giunta espressioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

L’appuntamento è alle ore 11 a Santa Maria degli Angeli, davanti al palazzetto del Capitano del Perdono che, come la Rocca Maggiore e Palazzo dei Priori, è illuminato con i colori del tricolore.

Di solito, negli anni scorsi, l’amministrazione comunale organizzava una manifestazione con i ragazzi che raggiungevano la maggiore età a cui veniva consegnata la copia della Costituzione. Quest’anno per le note direttive imposte dall’emergenza coronavirus e consigliate dalla Prefettura non è stato possibile invitare i diciottenni, per cui la Carta fondamentale su cui si fonda il nostro Stato di diritto sarà spedita a casa a tutti coloro che quest’anno diventano maggiorenni.

“Il 2 giugno è una data molto importante per il nostro Paese – afferma il sindaco Proietti – e va celebrata – nel pieno rispetto delle norme di sicurezza – anche in questa emergenza. Ricorderemo la nascita della Repubblica in modo simbolico ma con lo sguardo rivolto ai giovani, come ormai facciamo da 4 anni. Mettere la Costituzione nelle mani dei ragazzi significa affidare loro il nostro futuro, a partire dal manifesto fondante della nostra Repubblica”.

“Il tricolore rimarrà oltre il 2 giugno – conclude il sindaco – a significare che Assisi si riconosce nella nostra bandiera, simbolo dell’unità tra istituzioni e cittadini in nome della quale risorgeremo nonostante ogni difficoltà. Simbolo ancora più forte per la nostra Città, patria del Patrono d’Italia San Francesco”.

A Bastia Umbra per il 2 giugno 2020 sarà consegnata una targa celebrativa e una mascherina tricolore a due cittadini nati a Bastia il 2 Giugno 1946, data coincidente con quella della nascita della Repubblica Italiana. L’iniziativa è stata voluta dalla prima cittadina Paola Lungarotti, che ha voluto invitare i due concittadini alla simbolica consegna. Sarà questo il momento clou delle celebrazioni del 2 Giugno a Bastia, una giornata diversa, non segnata dal tradizionale concerto tenuto in piazza Cavour dalla Banda musicale di Costano, a causa delle norme di sicurezza richieste dal Decreto ministeriale conseguente alla pandemia di Coronavirus, così come a Roma non si terrà la tradizionale parata. La Festa della Repubblica a Bastia Umbra sarà comunque ricordata con una cerimonia istituzionale nella sala della Consulta del Palazzo Comunale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri che potranno essere presenti e della Giunta, presieduta dal Sindaco Paola Lungarotti. L’ascolto dell’Inno di Mameli darà il via al programma della manifestazione, che prevede l’intervento del Sindaco Paola Lungarotti, del Presidente del Consiglio Comunale Giulio Provvidenza e la consegna degli oggetti simbolici ai due cittadini che compiranno 74 anni come la Repubblica italiana. Per i noti motivi di sicurezza l’ingresso in Sala non sarà aperto alla cittadinanza ma sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Comune e del sindaco Paola Lungarotti.

Foto in evidenza Andrea Bencivenga/inviata dall’ufficio stampa del Comune di Assisi