A cena con i Rioni, a Santa Maria dal 5 luglio cene all’aperto per le vie

“A cena con i Rioni” è uno degli eventi dell’estate 2020 ad Assisi e Santa Maria degli Angeli. L’idea – spiega il presidente dell’Ente Palio, Moreno Massucci – è quella di creare un percorso eno-gastronomico coinvolgendo, in diversi periodi dell’estate, le attività angelane che operano nel settore della ristorazione che si renderanno disponibili a mettere i tavoli fuori, lungo la propria via ed accogliere gli ospiti che vorranno degustare le loro specialità.

“A cena con i Rioni” è un’iniziativa legata al Palio del Cupolone J’Angeli 800 e fortemente voluta dai tre rioni che animano la popolare festa: il Rione del Campo, il Rione Fornaci e il Rione Ponte Rosso che, assieme all’ Ente Palio, vogliono mantenere vivo lo spirito di aggregazione che caratterizza la festa, volendo anche significare il proprio sostegno e vicinanza alle nostre attività al fine di favorire un rinnovato ottimismo.

“Abbiamo condiviso tale progetto con il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, il Vice Sindaco Walter

Stoppini e la Confcommercio di Assisi e Valfabbrica, per tramite del Presidente Vincenzo Di Santi,

trovando la massima disponibilità all’iniziativa”, dice ancora Massucci. “Si inizia domenica 5 luglio in Via Patrono d’Italia, la prima di una serie di vie che ci vedranno insieme. Un percorso eno-gastronomico variegato che va dallo stinco, alla buona pasta fatta in casa con carne alla brace, al pesce, alla pizza e altro, in grado di soddisfare tutti i palati. La serata vedrà, inoltre, aperte le attività commerciali presenti lungo la via. I tre rioni esporranno lungo la via abiti storici e oggettistica di scena realizzati dalle loro sartorie ed officine e le fiaccole favoriranno un atmosfera gioiosa”.