A Santa Maria inaugurata una panchina rossa contro la violenza di genere (foto)

Cerimonia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Assisi ha inaugurato oggi, 25 novembre, una panchina rossa nell’area verde di viale Maratona a Santa Maria degli Angeli. L’installazione è il simbolo permanente del rifiuto della violenza nei confronti delle donne. All’iniziativa hanno partecipato le scuole del territorio, il Punto d’ascolto antiviolenza e la biblioteca cittadina.

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro con la professoressa di psicologia sociale dell’Università di Perugia Maria Giuseppina Pacilli dal titolo “Dalla mascolinità all’umanità. Per un cambiamento culturale”. All’inaugurazione della panchina rossa e al convegno era presente l’assessore comunale alle pari opportunità Veronica Cavallucci che ha sottolineato “l’importanza degli eventi su un tema così delicato e attuale, e il fatto che siano stati invitati gli studenti e le studentesse del territorio perché l’educazione al rispetto delle persone è il primo e basilare insegnamento”.

Le “panchine rosse“ contro la violenza nascono come evoluzione dell’iniziativa nazionale “scarpe rosse”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Questo percorso di sensibilizzazione e di informazione è stato lanciato dagli “Stati Generali delle donne”. Il progetto, consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie, con particolare attenzione alle zone di periferia, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Si tratta di simboli fisici che devono diventare contemporaneamente un luogo per diffondere consapevolezza e sensibilizzare sulla piaga sociale della violenza di genere, domestica, psicologica, sullo stalking e sul femminicidio e dare segni tangibili di un impegno quotidiano volto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza. Tutte le panchine riportano il numero nazionale antiviolenza 1522 perché oltre che un momento di riflessione vogliono essere un strumento utile per indicare a chi ne avesse bisogno come iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

FOTO © Mauro Berti – Gruppo Editoriale Assisi News

