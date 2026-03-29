Ad Assisi apre la “Ruota d’Italia”: inaugurazione il 2 aprile tra emozione e panorama mozzafiato

Alta ben 35 metri, la ruota panoramica intratterrà i visitatori per la Pasqua 2026 e fino a fine aprile: altra 35 metri, tra le novità le speciali “vetture adrenaliniche”

Grande attesa ad Assisi per l’inaugurazione della nuova attrazione panoramica che promette di regalare ai visitatori un’esperienza unica: la Ruota d’Italia. L’apertura ufficiale della ruota panoramica è fissata per giovedì 2 aprile alle ore 16:00, presso Santa Maria degli Angeli, nel parcheggio di via del Caminaccio 9.

Alta ben 35 metri, la ruota panoramica intratterrà i visitatori per la Pasqua 2026 e offrirà una vista spettacolare sulla città umbra e sul suo suggestivo paesaggio circostante, permettendo a turisti e residenti di ammirare Assisi da una prospettiva completamente nuova.

Tra le principali novità spiccano le esclusive “vetture adrenaliniche”, uniche in Italia, pensate per chi cerca un pizzico di emozione in più. Non mancheranno inoltre cabine VIP, dedicate a chi desidera vivere un’esperienza più riservata e confortevole, e vetture attrezzate per garantire l’accesso anche alle persone con disabilità, rendendo l’attrazione inclusiva e aperta a tutti.

L’area è facilmente raggiungibile e dotata di numerosi posti auto, elemento che contribuirà ad accogliere al meglio il pubblico previsto per l’inaugurazione e per i giorni successivi.

La Ruota d’Italia resterà attiva tutti i giorni per il prossimo mese, con orari differenziati: dal lunedì al venerdì sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00, mentre nel weekend l’orario sarà esteso dalle 8:00 alle 22:00.

Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi all’evento inaugurale, che si preannuncia come un momento di festa e condivisione per tutta la comunità.

Un’occasione imperdibile per riscoprire Assisi… dall’alto.

(La “Ruota d’Italia” è sponsor inserzionista del gruppo editoriale Assisi News)

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