Alberi di Maggio 2022, grande successo per l’iniziativa dedicata agli arboricoltori e alle loro famiglie (foto)

Il 27-28-29 maggio, nel parco Fontemaggio ad Assisi, si è svolta Alberi di Maggio 2022, iniziativa arrivata all’undicesima edizione: l’appuntamento annuale dedicato agli arboricoltori e alle loro famiglie organizzato dall’associazione Alberi Maestri APS– associazione per la tutela degli alberi che da anni promuove la salvaguardia dell’Ambiente e in modo particolare la cura e la tutela del patrimonio arboreo attraverso la diffusione della moderna arboricoltura e delle tecniche di tree climbing, ovvero di arrampicata su corde, effettuata in sicurezza.

“Alberi di Maggio 2022 – spiegano gli organizzatori – è stata un’edizione straordinaria da tutti i punti di vista, interamente dedicata ai Signori Bambini. Questo perché negli ultimi due anni, oltre alla crisi sanitaria che ha impedito lo svolgersi di numerosi eventi di gruppo all’aria aperta, è aumentata la consapevolezza che stiamo vivendo una emergenza climatica gravissima. Ce lo hanno segnalato i Bambini e i Ragazzi di tutto il pianeta. Per queste ragioni Alberi Maestri APS ha deliberato nell’Assemblea annuale dei soci di dedicare la undicesima edizione di Alberi di Maggio ai Bambini e ai Ragazzi, perché il futuro è nelle loro mani. Con la preziosa collaborazione di Maria Luisa Morici e dei Volontari dell’Associazione sono stati realizzati tanti percorsi e laboratori di conoscenza esperienziale divertenti per intrattenere i bambini avvicinandoli al mondo degli alberi e della natura. Si parte dalla Foresta Luciana una foresta incantata abitata dal piccolo popolo. Qui i Bambini, vestiti da folletti, entrano in cordata, guidati dalla Megera delle Montagne, al secolo Frascarella (Maria Luisa Morici), che li accompagnerà alla ricerca di piccoli dettagli e particolari nella natura che solo i Bambini sono in grado di vedere: ecco una treccia che spunta da un olivo…cosa ci farà mai lì? Terminato il percorso nella foresta incantata, si arriva nella radura nel bosco, dove si svolgono i due laboratori di arrampicata: Con il cuore sull’albero, dove bambini vengono accompagnati dai Volontari in una arrampicata in sicurezza sul fusto di un pino per poi scendere attraverso una divertentissima teleferica; e Gli abitanti dell’albero: i bambini vengono fatti salire sull’albero per poter vedere quanti e quali animali vivono in un albero: scoiattoli, uccellini, gechi, insetti e molto altro, per capire che gli alberi non sono nostri ma, al contrario, sono la casa di molti esseri viventi. (A cura di Chaffer Malcolm e Andreoli Maruska)”.

“Tra le altre attività svolte ad Alberi di Maggio 2022 – continua la nota – Con Le Mani Nella Terra, laboratorio di piantagione di erbe aromatiche mediterranee. Bombe Di Semi: laboratorio anarchico di costruzione di bombe di semi in argilla per far fiorire il mondo. Lanterne Artigianali Magiche: laboratorio di costruzione di lanterne in argilla per attraversare il bosco di notte. Foglie In Punta Di Matita: lezioni per famiglie su come disegnare elementi naturali usando la parte destra del cervello. “Con questa edizione – conclude la nota – abbiamo voluto onorare e dare seguito alla visione di Luciana Battaglioni, nostra sorella e socia fondatrice dell’Associazione, che ci ha lasciati a inizio 2020, pieni di Luce, speranza e fiducia nelle generazioni future. Ci conforta aver visto e sentito le centinaia di bambini che hanno partecipato a questa edizione straordinaria riportare cose bellissime che ci hanno emozionato e dato energia per continuare nella nostra azione. Perché, il futuro, è nelle mani dei signori Bambini”.

© Riproduzione riservata