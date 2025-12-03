Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano san Francesco ad Assisi

In vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco, che si terranno nel 2026, la Basilica di San Francesco in Assisi ospiterà un evento speciale dedicato alla figura del Santo Patrono d’Italia. Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presenteranno in chiesa superiore “FRANCESCO”, un racconto che unisce narrazione, musica e riflessione.

L’evento, promosso da Corvino Produzioni e Lungomare in collaborazione produttiva con la società di produzione televisiva Stand by Me, offrirà un’occasione per approfondire la conoscenza di san Francesco attraverso le parole del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Il suo racconto esplorerà diverse sfumature della vita del Santo: dalla devozione popolare, con episodi come l’incontro con il lupo e la predica agli uccelli, agli aspetti storici legati alla sua conversione, al rapporto con il Papato e alla fondazione dell’Ordine francescano.

La narrazione di Francesco sarà arricchita dalle musiche e dalle letture di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin. Le note del celebre cantautore si intrecceranno con il racconto, creando un’atmosfera di raccoglimento e ispirazione che guiderà il pubblico alla riscoperta del Cantico delle Creature e dell’eredità spirituale e culturale di Francesco d’Assisi.

«Le celebrazioni degli anniversari francescani di questi ultimi anni – ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento – hanno destato molto interesse e soprattutto hanno stimolato la creatività di artisti e personaggi dello spettacolo per riscoprire e approfondire la vita, la testimonianza e la perenne attualità di san Francesco. All’interno di questo ampio movimento, nella Basilica – costruita per custodire e trasmettere la memoria di san Francesco – si realizza anche lo spettacolo “Francesco” di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Entrambi, nei mesi scorsi, hanno già svolto delle performance “francescane”, profonde e belle, alla presenza di tanto pubblico qui in Basilica. Alla vigilia dell’ottavo centenario della sua morte, la vita e l’esperienza di Francesco continuano a essere condivise e raccontate anche attraverso l’arte del XXI secolo, come già con quella di Giotto e Cimabue nel medioevo. Così, come già 800 anni fa, continuano a nutrire e a ispirare la vita di noi tutti, uomini e donne alla ricerca della felicità nella fraternità e nella cura di chi è nel bisogno».

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione condivisa su una figura centrale per la cultura e la storia italiana e per la fede cristiana. Durante la serata saranno effettuate riprese televisive destinate a una puntata speciale del programma “Una Giornata Particolare”, prodotto da Stand by me per LA7.

Lo spettacolo ad Assisi è gratuito con ingresso fino ad esaurimento posti. La prenotazione per partecipare è obbligatoria e si effettua solo tramite questo link. Nel caso di presenza di minori nel pubblico, al genitore o a chi ne fa le veci sarà richiesto di firmare una liberatoria al momento del ritiro dei biglietti.

© Riproduzione riservata