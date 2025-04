Anche ad Assisi il 10 aprile si celebra la festa della Polizia di Stato

(Flavia Pagliochini) Si terrà ad Assisi, per quanto riguarda la provincia di Perugia, la festa della Polizia di Stato per il 173′ anniversario della sua fondazione. Ad anticipare l’appuntamento è stata una serie di speciali sul Corriere dell’Umbria dedicati alla polizia e il suo lavoro; l’evento è in programma per il 10 aprile sul sagrato della piazza inferiore della Basilica di San Francesco. A livello nazionale la cerimonia solenne si terrà il 10 aprile 2025 alle ore 11.00 nella cornice di Piazza del Popolo, a Roma.

La festa della polizia di Stato, è l’annuale appuntamento durante il quale si effettuano i bilanci, si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare alle nuove sfide della sicurezza. Ma è anche il giorno nel quale vengono premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione e si ricorda chi, nei 173 anni di storia, ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità.La data scelta è quella del 10 aprile, giorno nel quale entrò in vigore, nel 1981, la legge n. 121, che trasformò il militare Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza nella moderna Polizia di Stato, amministrazione civile ad ordinamento speciale. (Continua dopo la foto)

Il quotidiano ha tra l’altro intervistato l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno nel governo Meloni, che ha sottolineato l’attenzione del governo per l’Umbria e Assisi in particolare: “In occasione del Giubile e della canonizzazione del beato Acutis ci saranno alcune assegnazioni temporanee di personale ma il potenziamento del Commissariato di Assisi sarà strutturale. In più a disposizione del Prefetto per particolari necessità c’è il contingente di militari di ‘Strade sicure’, attualmente impiegato ad Assisi”, le sue parole. A lavorare per ospitare la festa della Polizia ad Assisi anche la ex sindaca Stefania Proietti: “Assisi è una città straordinaria, è una città messaggio per i suoi valori di pace e fraternità che trasmette in tutto il mondo. Ospitare la festa della Polizia di Stato è un onore perché da sempre la città di Assisi, che ho avuto il privilegio di amministrare per 8 anni, omaggia chi ogni giorno si schiera per la legalità e a difesa della sicurezza dei cittadini”, le sue parole, ricordando anche l’inaugurazione di due piazze dedicate a poliziotti che sono morti durante il servizio, Luca Benincasa, assistente di Polizia ucciso il 22 marzo 2002 da una banda di rapinatori in fuga mentre si trovava sul raccordo Perugia-Bettolle, e agli agenti delle scorte dei magistrati Falcone e Borsellino. (Continua dopo la foto)

“In Basilica, nel Sacro Convento, sulle piazze e nel nuovo Centro Convegni – le parole con cui il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, saluta l’appuntamento – si svolgono spesso, oltre che importanti manifestazioni religiose, tanti altri eventi di rilievo, che vedono la presenza di personalità delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Siamo piuttosto ‘in vista’, con tutto quel che ciò comporta a livello di organizzazione e di sicurezza. Ma anche nella semplice quotidianità questo luogo è considerato un ‘obiettivo sensibile’ che va monitorato e presidiato, assieme a tutta la città di Assisi, soprattutto in seguito a vari attentati accaduti in diversi luoghi significativi nel mondo e alla situazione internazionale che, purtroppo, è sempre delicata. La presenza della Polizia è tempestiva, e allo stesso tempo discreta e rassicurante negli eventi e preziosissima per il servizio di coordinamento anche delle altre forze dell’ordine e dei volontari in molte occasioni. Al Commissariato di Assisi fa capo anche la concessione delle autorizzazioni per gli accessi degli automezzi alla piazza, cosa che si è resa necessaria per motivi di sicurezza già da alcuni anni: anche questo è un servizio davvero prezioso”.

