Befana in Umbria 2023, gli appuntamenti del 5-6 gennaio nelle principali città della regione

Tante le offerte per la Befana in Umbria 2023, non solo ad Assisi (qui la guida agli eventi assisani per l’epifania). La guida è stata stilata secondo gli eventi disponibili al 29 dicembre 2022, per eventuali ulteriori segnalazioni [email protected]

Il viaggio nel programma degli eventi della Befana in Umbria 2023 parte da Bevagna: a Cantalupo al Centro Polivalente, a cura della Proloco di Cantalupo-Castelbuono, il 5 gennaio arriva la Befana, mentre tra gli eventi del 6 gennaio alle 15 alle Logge del Mercato Coperto a cura della Compagnia Tieffeu

IL TEATRINO DELLE FIABE: I Musicanti di Brema e alle 17 al Teatro Francesco Torti il concerto per il nuovo anno a cura della Banda Musicale Città di Bevagna.

Ricchissimo il calendario della Befana 2023 a Perugia, dove il 6 gennaio c’è la Motobefana (a cura di Uips e MototurismoUmbria) arriverà alle 10 in piazza IV Novembre. Alla Perugina arriverà la Befana del Vigile mentre al PalaBarton quella sui pattini. A cura del Camep la rievocazione della Befana del Vigile con arrivo alle 11.30 in piazza IV Novembre con Auto e Moto d’epoca per la 21esima rievocazione storica dell’iniziativa. Alle 17 al Santa Giuliana la Befana, aiutata dai vigili del fuoco, scenderà dal campanile e consegnerà ai bambini le calze della Perugina. La serata si concluderà con la cena della Befana in centro storico, ma nel pomeriggio c’è anche l’arrivo dei Re Magi a Ferro di Cavallo.

Befana in Umbria 2023 anche a Città di Castello l’appuntamento è con la Befana volante in piazza Gabriotti di venerdì 6 gennaio, mentre a Costacciaro il 6 gennaio c’è La Befana e la casa degli gnomi – Pomeriggio di animazione con CreaMe per bambini con giochi, mascotte e la grande casa gonfiabile degli gnomi, mentre il 7 gennaio è la volta dello Spettacolo di marionette in dialetto “A Christmas Carol” realizzato e messo in scena dai ragazzi della Proloco Young. La partecipazione è gratuita a entrambi gli eventi. A Gualdo Tadino c’è invece la Befana Volante (6 gennaio ore 17 in Piazza Martiri, a cura dei Vigili del Fuoco di Gaifana), mentre a Magione venerdì 6 gennaio, alle ore 18, “La befana in quad” e, alle 21, cena e tombolata “Tutti insieme per Cesare” il cui ricavato sarà donato in beneficenza.

A Marsciano mercoledì 4 gennaio dalle ore 15.00 nella sede dell’associazione Ricarica in via Umberto I° “Aspettando la Befana, laboratori e letture per bambini in collaborazione con Creamiche”, mentre venerdì 6 gennaio dalle ore 16.00 al Centro l’Incontro, piazza Karl Marx “Aspettando la Befana gioca con la Sciarpa Magica” e a seguire alle ore 17.00 in Piazza della Vittoria “L’Epifania dei colori”, in cui la magia dell’epifania prende vita con il lancio di 100 palloncini luminosie biodegradabili. A Narni Scalo venerdì 6 gennaio 2023, a partire dalle 15,30, “La Befana vien di giorno” per portare dolci e doni speciali lungo tutte le vie della cittadina. Il pomeriggio del 4 gennaio è la volta di “Aspettando la Befana” con spettacoli teatrali e musicali, laboratori creativi e il mercatino della vendita e dello scambio, mentre domenica 8 gennaio appuntamento con “Narniopoly”, in cui il centro storico si trasformerà in un vero tabellone-gioco.

Tra gli altri eventi della Befana in Umbria 2023, il programma continua a Spello sabato 5 e domenica 6 gennaio: “Giocascienza: la tombola del paleontologo”, un laboratorio ludico – didattico in cui i numeri del classico e tradizionale gioco della tombola saranno abbinati alle diverse forme di vita di ammoniti e fossili. Non solo ci si divertirà, portando a casa ricchi premi e tante sorprese, ma ci si avvicinerà alla paleontologia, al mondo delle scienze e alla preistoria in maniera giocosa. Il tutto in compagnia della simpatica Befana. A Orvieto si rinnova l’appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Popolo (il 6 gennaio), mentre a Passignano sul Trasimeno il 6 gennaio Befana in piazza a cura del Rione Oliveto e spettacolo teatrale per bambini promosso da TFU. A Terni nell’ambito del “Natale dei reietti”, il programma di iniziative promosse dall’Istess, il 5 e 6 gennaio il Mercatino di artigianato della Befana aperto a tutti quelli che vorranno presentare i propri prodotti. A Todi la chiusura degli eventi natalizi è in programma il 6 gennaio con il presepe vivente e la discesa della Befana in piazza del Popolo. A Umbertide venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel centro della città tante Befane invaderanno piazza Matteotti e le vie circostanti e regaleranno caramelle ai bambini presenti. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Don Chisciotte.

Foto di Simone Eufemi | via Unsplash

