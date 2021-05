Calendimaggio di Assisi 2021, le iniziative per non ‘dimenticare’ la Festa

Il Calendimaggio di Assisi 2021 non si farà, ma le Parti cercano di mantenere vive le tradizioni e lo spirito della Festa. E così sabato pomeriggio la Magnifica Parte de Sotto ha distribuito ai Partaioli porchetta e vino, mentre la Nobilissima Parte de Sopra ha organizzato una cena propiziatoria a distanza [ognuno a casa sua, con collegamento streaming], avvalendosi anche dell’aiuto di alcuni ristoratori. (Continua dopo il video)

In uscita anche le tradizionali pubblicazioni: la Magnifica Parte de Sotto ripropone Il Magnifico edizione 2021, il primo a 32 pagine, cartaceo e online sfogliabile cliccando qui. Torna come detto anche la tiratura cartacea in 500 copie che verranno distribuite ai Partaioli, reperibile in alcuni locali ad Assisi. La pagina de Sotto ha anche pubblicato una lettera del sindaco inviata a Ente e Parti in occasione del Calendimaggio di Assisi 2021: “Il Calendimaggio è un sogno di bellezza e poesia: ora il sogno è quello che la nostra Città possa tornare a vivere sempre più forte, bella e unita, attraverso un Calendimaggio che … vedremo e vivremo, ancora più partecipato, vitale e significativo … anima e cuore della nostra Città” , scrive la prima cittadina Stefania Proietti.

Parte de Sopra propone invece i Racconti del Mammone: “… racconta il suo passato, sempre vissuto e ancor più sognato, perché a Maggio quel che si sogna è più che favola è menzogna: è più vero del vero, più della vita, vero come nostra festa antica… é vera l’historia del Melicco Nigromante, de Renart, santo lestofante, del pellegrino che ne venne dall’Oriente… Racconteremo de come nacque il Pesce Porco, di quegli amori nati sotto ‘l persico in quell’orto, del Gigante occhialone e de quel malandrino del frate torzone… E ancora d’Aucassin e Nicolette, de Robin e Marion, e ancora storie di principi e mercanti, pulzelle e lestofanti, storie da ascoltare, vivere e narrare…”.

Infine, le iniziative per celebrare simbolicamente il Calendimaggio di Assisi 2021, nel segno comunque del distanziamento sociale e utilizzando anche le moderne tecnologie. la Magnifica Parte de Sotto mercoledì 5 maggio 2021 ha organizzato la tradizionale Benedizione dei Vessilli nella Basilica di San Francesco; Giovedì 6 Maggio 2021, Le campane delle “nostre chiese” suoneranno per le Magnifiche Scene; Venerdì 7 Maggio 2021, la tradizione continua come lo scorso anno: “accenderemo la nostra Torre”; Sabato 8 Maggio 2021, si esibirà il Magnifico Coro.

La Nobilissima Parte de Sopra Mercoledì 5 Maggio 2021 ha previsto alle 15.00 Benedizione dei Vessilli a San Rufino (la benedizione sarà a porte chiuse e trasmessa in diretta sul canale Fb della Parte) e alle 21 un video dedicato alle Nobilissime Scene. Giovedì 6 Maggio 2021 alle 15 verrà pubblicato un video dedicato alle Serenate di Primavera. Venerdì 7 Maggio 2021 alle 21 un video dedicato al Nobilissimo Corteo della Sera e alle 21.30 l’accensione dei Mammoni (l’accensione sarà trasmessa in diretta sul canale Fb della Parte). Sabato 8 Maggio 2021, a partire dal venerdì notte e per la giornata del sabato video dedicati al Nobilissimo Corteo del Giorno e all’assegnazione del Palio. Alle 21 infine, suoneranno le Campane di San Rufino (il video sarà trasmesso in diretta sulla pagina Fb della Parte).

