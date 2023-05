Calendimaggio di Assisi 2023, oggi si parte: live anche su Assisi News

Si apre oggi la sessantottesima edizione del Calendimaggio di Assisi 2023: quattro giorni di sfide a suon di cori, cortei e spettacoli, che vede rinnovarsi la contesa incruenta ma non per questo meno sentita tra Nobilissima Parte de Sopra, che guida l’albo d’oro con 34 vittorie, e Magnifica Parte de Sotto, che insegue a 30 (ci sono poi due non assegnazioni e un ex aequo). La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e vede di nuovo rinnovarsi, per quanto riguarda la parte in Piazza del Comune; le scene vengono invece trasmesse con leggera differita – la trasmissione in diretta streaming, grazie ad una collaborazione fra Ente Calendimaggio e Umbria Webcam di Giacomo e Francesco Paparelli con la collaborazione di InVideo.

I live saranno raggiungibili anche da AssisiNews, che sostiene così l’iniziativa con un apposito tasto posizionato nel menù principale (testata in alto). Ala webcam già visibile in piazza del Comune ne è stata aggiunta un’altra sul palazzo delle ex-Poste che andrà ad integrare l’immagine già trasmessa da sopra la fontana di Piazza del Comune (visibile su www.assisi.webcam). Il Calendimaggio di Assisi 2023 parte oggi con la “Consegna delle chiavi” della città, preceduta dalla benedizione dei vessilli (Sopra nella Cattedrale di San Rufino, Sotto nella Basilica di San Francesco). Alle ore 15.45 il Corteo dell’Ente Calendimaggio parte da Santa Chiara per giungere alle ore 16 la piazza del Comune dove avverrà l’esecuzione dell’Inno del Coprifuoco; dopo il saluto del Presidente-Magistrato, Marco Tarquinio, il Maestro di Campo, quest’anno Bruno Cianetti, assume i poteri sovrani. Seguirà l’investitura dei giurati – come annunciato nei giorni scorsi, sono Chiara Bertoglio, musicologa e musicista, Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore e Antonio Musarra, storico medievista – l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio (vinto l’anno scorso dalla Parte de Sopra) e la lettura dei bandi di sfida. Alle ore 21.30, le scene nei rioni della Nobilissima.

Giovedì 4 maggio dalle 16 per il Calendimaggio di Assisi 2023 è come detto il giorno di “Madonna Primavera”, la regina della Festa eletta dopo le prove di agilità e di abilità (gara di tiro dei balestrieri, corsa delle tregge e tiro alla fune) tra gli sportivi di Magnifica e Nobilissima. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale. Venerdì 5 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: dopo l’esibizione degli Sbandieratori di Assisi,

il Calendimaggio dei Piccoli, quest'anno organizzato con il sostegno della Fondazione Perugia: i piccoli partaioli di Sopra, che ha vinto la prima edizione dello scorso anno, e quelli de Sotto si sfidano a fune e corsa il sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, i cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato 6 maggio è il giorno de "La Sfida” e de “Il Canto”: nel pomeriggio i cortei storici, a sera la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio del Calendimaggio di Assisi 2023.

© Riproduzione riservata