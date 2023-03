Concerti ad Assisi 2023, Rocca Maggiore protagonista con Daniele Silvestri e Goran Bregovic

La Rocca Maggiore grande protagonista dell’estate, con due concerti ad Assisi 2023 da non perdere tra Daniele Silvestri e Goran Bregovic.

Il 20 luglio arriva il concerto sotto le stelle di Daniele Silvestri, che nella città serafica terrà una delle tappe più importanti del suo tour estivo in giro per l’Italia. L’appuntamento è come detto in uno dei luoghi più caratteristici ed evocativi della città, dove il cantautore romano si esibirà con la sua sorprendente ed eclettica band, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

Sarà tra gli eventi di punta di Riverock 2023 e del ricco cartellone estivo del Comune di Assisi, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il noto festival assisano, che nei prossimi giorni rivelerà il programma dell’estate, previsto dal 20 al 22 luglio, con la grande apertura affidata proprio a uno dei più importanti e amati artisti italiani. Daniele Silvestri suonerà e canterà in un contesto naturalistico e architettonico unico, presentando brani storici e novità. La sua tournée estiva s’intitola “Estate X” e Assisi è la terza tappa, nonché l’unica occasione per ascoltarlo in Umbria. Le prevendite per il concerto sono già disponibili su www.riverock.it e sui circuiti Ticketone e Ticket Italia.

Sempre in tema di concerti ad Assisi 2023, la giunta aveva annunciato per il 6 agosto prossimo il concerto di Goran Bregović, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo. In questo caso il concerto sarà tra le iniziative di punta di Suoni Controvento 2023 e del ricco programma estivo del Comune di Assisi, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il noto festival dedicato a intrattenimento, ecologia e turismo lento, nato per valorizzare luoghi naturalistici e storici umbri. L’appuntamento è alle 18.30, nel piazzale della Rocca Maggiore, uno dei monumenti simbolo della città serafica, porta d’ingresso al parco del monte Subasio. Il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk si esibirà all’ora del tramonto, quando i raggi del sole renderanno pura poesia la caratteristica pietra rosa con cui è costruita la fortezza che domina Assisi, in un contesto straordinario e davanti a un panorama mozzafiato sulla valle umbra.

Bregović sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – insieme alla quale proporrà musiche balcaniche in versione “turbo folk”. Un repertorio di ballate, con suoni travolgenti e musiche evocative che invitano subito a fare festa. Composizioni che miscelano una grande varietà di stili e tecniche, per una musica senza confini. Lo show che Bregović porterà sul palco sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti. Non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto, che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente, che regalerà al pubblico un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare. I biglietti per il concerto sono già acquistabili sui circuiti Ticket Italia e TicketOne, al costo di 30 euro, oltre ai diritti di prevendita.

“L’estate assisana – evidenziano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, rispettivamente assessore alla Cultura e al Turismo – sarà all’insegna di eventi di grande qualità, in grado di attirare un pubblico trasversale e di valorizzare varie location della città. La Rocca Maggiore, dove dopo anni torna la grande musica, sarà tra queste con tanti eventi di rilievo, a cominciare da un’eccellenza della musica italiana come Daniele Silvestri e il già annunciato Goran Bregović, musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, in concerto il 6 agosto. Questi due grandi nomi anticipano l’ampio cartellone di appuntamenti dell’estate 2023, che sarà illustrato a breve”.

