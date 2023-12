Concerto di Natale da Assisi 2023, protagonisti il tenore Charles Castronovo e l’Orchestra Rai

Si terrà sabato 16 dicembre il Concerto di Natale da Assisi 2023, iniziativa arrivata alla XXXVIII edizione come sempre registrato nella Basilica di San Francesco. L’evento verrà registrato alle 11 nella chiesa superiore e sarà trasmesso il 25 dicembre su Rai1 e in Eurovisione alle 12.25 dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre; sarà trasmesso anche in replica alle 21.15 del 25 dicembre su Rai5.

Sarà il tenore americano Charles Castronovo a partecipare al concerto di Natale da Assisi 2023, diretto dal maestro David Giménez con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, il primo flauto Alberto Barletta, il Coro maschile “Coenobium Vocale” e il Coro “I Piccoli Musici”; l’evento sarà aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni. «San Francesco amava cantare – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, Direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – e si racconta che talvolta mimasse di suonare la viola nell’esprimere la consolazione che provava nel cuore. In questo tempo così contraddittorio crediamo che sia più che mai necessario, attraverso la bellezza e l’armonia della musica, testimoniare e ricordarci vicendevolmente che l’umanità è creatività, è collaborazione, è una grande orchestra che può suonare le più belle melodie. Che anche questo concerto, che raggiunge le nostre case su Rai1 il 25 dicembre, possa essere veicolo del sogno comune che sia Dio sia ogni uomo e donna portano nel cuore: una fraternità che rende nuovo il mondo intero».

Secondo il sito della Rai, nel programma del concerto di Natale da Assisi 2023 ci saranno note che vanno da grandi classici a pagine di Strauss, Vivaldi e Šostakovič, mentre Charles Castronovo interpreterà l’Ave Maria di Charles Gounod, Mille cherubini in coro di Franz Schubert, “Some enchanted evening” da South Pacific di Rodgers&Hammerstein, oltre che Tu scendi dalle stelle di Alfonso Maria de’ Liguori, Have Yourself a Merry Little Christmas di Hugh Martin, Silent Night di Franz Xaver Gruber e White Christmas di Irving Berlin.

Accanto a lui il flautista Alberto Barletta – prima parte dell’OSN Rai – impegnato nel Concertino in re maggiore op. 107 di Cécile Chaminade. Con loro due formazioni corali. Il Coro maschile “Coenobium Vocale”, preparato da Maria Dal Bianco, nel Gloria in excelsis Deo di Vivaldi, nell’Ave Maria di Pietro Mascagni e in Let it snow! Let it snow! Let is snow! di Jule Styne. E il Coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, istruito da Mario Mora, impegnato invece in Somewhere in my memory di John Williams e in Winter Wonderland di Felix Bernard. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dallo spagnolo David Giménez, propone anche l’Adagio di Aram Il’ič Khachaturian, l’Ouverture da Die Fledermaus di Johann Strauss II e Waltz n. 2 di Dmitrij Šostakovič.

Il concerto di Natale da Assisi 2023 è realizzato in collaborazione con Rai e con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

© Riproduzione riservata