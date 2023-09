Cortile di Francesco 2023, presentata la nona edizione dell’iniziativa: il programma

Tutto pronto ad Assisi per il Cortile di Francesco 2023. “Essere in regola” è il titolo della nona edizione dell’iniziativa che si svolgerà dal 14 al 16 settembre con tante personalità della società civile e delle istituzioni, artisti, persone di scienza e giornalisti, rappresentanti ecclesiali e imprenditori. Promosso dai francescani Sacro Convento di San Francesco, l’evento si inserisce appieno nel cammino del grande centenario francescano articolato in cinque anniversari su quattro anni (2023-2026). “Il primo di questi anniversari – l’ottavo centenario dell’approvazione della Regola – ha offerto l’ispirazione per il tema di questa edizione del Cortile di Francesco: le regole per la vita bella e buona a cui tutti aneliamo a livello individuale e comunitario”, spiegano i frati. “Al contempo – aggiungono – questa sarà l’occasione per riflettere insieme agli ospiti di questa edizione dell’evento, e vivere un’esperienza di arricchimento reciproco a partire dai vari significati che questo tema può assumere dal punto di vista politico e scientifico, religioso e filosofico, psicologico e sociale”.

«Attraverso il Cortile di Francesco – ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco – la nostra comunità francescana desidera entrare – grazie all’apporto di tanti amici di particolare competenza ed esperienza – nel dibattito pubblico in uno stile di fraternità. Ciò è possibile grazie a una fiducia di fondo secondo la quale ognuno è un tesoro di bene che fa bene a tutti. Il Cortile di Francesco allora non è semplicemente un festival, un insieme ordinato e organico di conferenze ed eventi che possano offrirci pensieri, idee, conoscenze. Esso è piuttosto un’esperienza di amicizia intellettuale, perché ciò che cambia il mondo non sono le sole idee, ma le persone che, insieme, sognano ed elaborano dei percorsi sapienti di bene sociale».

Il titolo, il concept e gli appuntamenti principali del Cortile di Francesco 2023 sono stati illustrati da fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento. «San Francesco – ha dichiarato – non ha scritto la Regola per ottenere dal Papa un nulla osta allo stile di vita che conduceva con i primi compagni. Al contrario, Francesco l’ha redatta per chiedere al Papa se l’esistenza che stavano conducendo fosse conforme al Vangelo di Cristo, l’unico vero obiettivo della sua/loro vita. In questa luce riflettere su “essere in regola” nel Cortile di Francesco significa promuovere la nostra libertà – anelito inesauribile del cuore di ciascuno – con tutti gli altri e mai senza di loro! In questo nostro tempo così marcato dallo sfilacciarsi dei legami sociali e da un’aggressività diffusa, le regole per la vita buona e bella sono a servizio di uno stile di vita sociale che ponga al centro il rispetto e l’attenzione, espressione civica di quella fraternità di cui san Francesco è indiscusso “campione” e ispiratore».

Questo il parterre dei relatori del Cortile di Francesco 2023 (il programma è invece scaricabile da qui): Maria Pia Alberzoni, Storica ed esperta di francescanesimo, Lohengrin Becagli, direttore Generale Anter, Laura Bonalumi, autrice, Paolo Borrometi, Carlo Bottero, Paolo Capitanucci, Italo Carmignani, Sergio Casagrande, Antonio Caschetto, Margherita Cassano, Giulio Cesareo, Sabino Chialà, Brunello Cucinelli, Cecilia Dall’Oglio, Laura Dalla Ragione, Emanuela Del Dottore, Maria Falcone, Marco Ferrazzoli, Anonima Frottolisti, padre Massimo Fusarelli, Roberto Genuin, Gabriele Giacomini, Riccardo Giacon, Luca Ginetto, Alessandro Giovannini, Beppe Giulietti, Lorna Gold, Lucia Goracci, Claudia Ioan, Alessio Jacona, Lorenzo Lombardi, Mino Lorusso, Stefano Mancuso, Donatella Miliani, Andrea Monda, Carlo Montalbetti, Daniele Morini, Marco Moroni, Rossella Muroni, Susanna Nicchiarelli, Sara Panzino, Giovanni Parapini, Antonello Pasini, Roberto Pasolini, don Alessandro Picchiarelli, Veruska Picchiarelli, Marco Pierini, Luca Proietti, Cristina Roccaforte, Davide Rondoni, Marina Rosati, Stefania Russo, Roberto Sergio, Antonio Spadaro, Carlo Tedeschi, Pierpaolo Trevisi, Carlos Alberto Trovarelli, Massimiliano Tuveri, Paolo Viganò, suor Roberta Vinerba, Stefano Zamagni, Paolo Zellini e Daniele Zepparelli.

Il Cortile di Francesco è un evento realizzato dalla comunità dei frati minori conventuali del Sacro Convento di Assisi con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Città di Assisi, Rai Umbria, Conferenza Episcopale Umbra, Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Movimento Laudato Si'.

