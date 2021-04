Earth Day, Giornata Mondiale della terra: aderisce il Comune di Assisi

Sindaco Proietti: “Impegnamoci tutti insieme per salvare il pianeta”

Oggi si celebra Giornata mondiale della terra (Earth Day), la più grande manifestazione ambientale dedicata al pianeta e si celebra ogni anno da oltre mezzo secolo.

La ricorrenza è stata istituita nel 1970 per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della conservazione delle risorse naturali della terra, negli ultimi anni sono stati coinvolti 193 paesi con oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’Onu coinvolti.

Ogni edizione ha il suo tema, quello di quest’anno è Restore Our Earth: cioè ripariamo e riabilitiamo il pianeta (dai danni già provocati). La finalità non è soltanto quella di sensibilizzare le persone sull’utilità di ridurre l’impatto ambientale e quindi indirizzarsi verso il green, la sostenibilità e i modelli innovativi ma anche adoperarsi con tutte le forze e le risorse per rimediare ai danni fatti.

“Anche l’amministrazione comunale di Assisi aderisce con convinzione alla Giornata mondiale della terra – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – perché tutti insieme dobbiamo impegnarci per difendere il pianeta, non abbiamo scelta, si tratta di una necessità. Le parole d’ordine sono sostenibilità ambientale e nuovi stili di vita, ed è indispensabile cominciare con un’opera educativa su queste tematiche indirizzata alle nuove generazioni”.