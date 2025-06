Estate 2025 ad Assisi, visite guidate alla mostra di Banksy e alle Domus Romane

Estate 2025 all’insegna dell’arte ad Assisi, con speciali visite guidate tutti i week end alla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore e alle Domus Romane nei sotterranei della città, promosse da Comune e Opera Laboratori, società che gestisce i musei civici.

Dal 13 giugno al 29 agosto, tutti i venerdì alle ore 16, sarà possibile visitare con operatori qualificati l’esposizione “Peace on Earth”, allestita all’interno della suggestiva fortezza medievale, con oltre cento opere originali dello street artist contemporaneo più famoso al mondo. Una mostra unica e originale, con pezzi selezionati appositamente per Assisi, per lanciare un messaggio di pace e speranza. Il costo è di 5 euro a persona, oltre al biglietto ingresso alla Rocca Maggiore. Sempre in questa estate 2025, dal 14 giugno al 30 agosto, tutti i sabati alle ore 12, è invece possibile fare visite guidate, accompagnate da esperti, alle due Domus Romane della città: la cosiddetta Domus di Properzio e la Domus del Larario, entrambe risalenti al I secolo dopo Cristo, perfettamente conservate, con intere pareti affrescate, mosaici e pinax. Il costo è di 10 euro a persona. In entrambi i casi è obbligatoria la prenotazione, all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT): 075 8138 680.

Domenica 15 giugno, in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, in collaborazione con il Comune di Assisi e Opera Laboratori, propone invece speciali visite guidate notturne alla cosiddetta “Casa di Properzio”, con apertura straordinaria dalle ore 20 a mezzanotte. Sarà l’occasione per scoprire la storia plurimillenaria di Assisi e le sue origini romane, accompagnati da archeologi ed esperti. L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni: 335 1646254. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

