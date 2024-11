Eurochocolate 2024 a Perugia, date e programma dal 15 al 24 novembre: tutte le novità

Come annunciato, la trentesima edizione di Eurochocolate sarà “Sulla bocca di tutti”, il claim scelto per accompagnare, oltre a questo importante traguardo, anche l’atteso ritorno dell’evento nel centro storico di Perugia, nelle date dal 15 al 24 Novembre prossimi. Tra i principali attrattori del programma di Eurochocolate 2024 a Perugia, l’elegante palco allestito in piazza IV Novembre si prepara a ospitare originali divani a forma di bocca e la gustosissima gamma di bocche al cioccolato firmata Costruttori di Dolcezze, frutto anche della collaborazione con la Maître Chocolatier Alice Cianuri. Qui i chocolover potranno scattarsi immancabili selfie circondati dalle principali bellezze architettoniche della piazza: la Fontana Maggiore, il Duomo e il Palazzo dei Priori.

Il ricco programma di Eurochocolate 2024, che anche quest’anno gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Sviluppumbria e Camera di Commercio dell’Umbria, è stato presentato questa mattina con una vivace conferenza stampa che si è tenuta presso l’Autoscontro “Studio 54” del Luna Park di Perugia. Per l’occasione erano presenti, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi con l’Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Perugia Andrea Stafisso e l’Executive Manager di Eurochocolate Flavia Ruffinelli, insieme a Julien Simonis, Programme Manager di Cacao of Excellence e Andrea Mecozzi, Cacao Sourcer e Senior Consultant di Chocofair.

L’edizione del trentennale conferma tutti i principali punti di forza dell’evento – dal Chocolate Show al Choco Lab passando per un esilarante intrattenimento a tema – e si prospetta quest’anno particolarmente festosa grazie alla partecipazione di abilissimi Choco Buskers, pronti a invadere le principali vie e piazze del centro storico. Dalla Choco Street Band alla Choco Parade, fino alle musiche firmate Note di Strada e ancora, in compagnia di Circo Tic, ammaliati da performance di danza aerea e intrattenuti da giocolieri, marionette e truccabimbi, i partecipanti di tutte le età saranno avvolti da un ritmo irresistibile. Inoltre, chi compirà gli anni tra il 15 e il 24 Novembre compresi è stato invitato a spegnere le candeline sul centralissimo palco di Eurochocolate, per scattare un’esclusiva foto ricordo e ricevere un goloso omaggio. L’opportunità, riservata ai primi 200 iscritti, si è chiusa per raggiunto sold out dopo pochi giorni dalla comunicazione.

E ancora, il palco “Sulla bocca di tutti” si prepara ad accogliere il popolarissimo Pastry chef Damiano Carrara che, Domenica 17 Novembre alle ore 15, presenterà il suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free. Ricchissimo il calendario delle degustazioni in programma a Eurochocolate 2024 a Perugia centrale, come sempre, il ruolo del goloso Choco Lab, collettore di imperdibili appuntamenti esperienziali, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti, che attenderanno il pubblico presso il Centro camerale Galeazzo Alessi in via Mazzini. Gli appuntamenti sono prenotabili online sul sito ufficiale e hanno un costo di 5 euro a persona. In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, Vice Presidente della Compagnia del Cioccolato e chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica. Sarà invece firmata Foreverland e Dulciar la degustazione “Dalla carruba, il futuro del Cioccolato” in programma Sabato 23 Novembre alle ore 13.

Quotidiani anche i numerosi appuntamenti nel programma di Eurochocolate 2024 a Perugia che vedranno protagonisti ospiti internazionali, a consolidare l’attenzione che l’evento riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. A festeggiare i 30 anni della saranno infatti ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia. “Sulla bocca di tutti” saranno quindi anche le imperdibili storie di questi tenaci produttori bean e tree to bar, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibili. Tra le novità di quest’anno, la presenza per l’intera durata del Festival di quattro produttrici di cioccolato dell’isola africana di São Tomé appartenenti alla Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico – CECAB, una delle più antiche al mondo, da trent’anni custode degli antichi cacao arrivati dal Brasile a fine settecento. Al centro della loro attività, pratiche di coltivazione sostenibile e la tutela del pregiato profilo aromatico del cacao di São Tomé. Spazio anche al Venezuela con la partecipazione di Douglas Dager, fondatore di Cacao Caracas, una delle poche piantagioni al mondo dove si coltivano i rarissimi cacao bianchi ancestrali – naturalmente dolci e dagli aromi particolarissimi – che per 5000 anni le popolazioni precolombiane hanno diffuso sulle coste dei Caraibi. Un’interessante novità accompagnerà la presenza della Colombia. Alla consolidata partecipazione di Cacao Disidente e Color Cacao si aggiunge infatti Tibitò, produttore di Bogotá titolare di una magnifica cioccolateria con sede presso i locali – oggi trasformati in Fabbrica del Cioccolato – di quello che nel 1920 è stato il primo concessionario Ford in Colombia. Il numero dei paesi che partecipano a Eurochocolate è in continua crescita grazie anche alla presenza di nuovi produttori asiatici che da Thailandia, Filippine e India iniziano ad affacciarsi sul mercato europeo. Ne è un esempio Theo & Philo, produttore di altissima qualità delle Filippine, che farà gustare al pubblico il cacao rarissimo del suo paese.

E dalle Filippine riparte anche l’iniziativa Equochocolate by Costruttori di Dolcezze con la quale Eurochocolate rinnova il suo impegno per la sostenibilità sociale ed economica supportando i piccoli produttori di cacao nel mondo. Dopo le cooperazioni con le aziende Yumbos (Ecuador) nel 2022 e Kakaomundo (Gabon) nel 2023, protagonista della prossima edizione sarà l’azienda filippina Auro con una nuova linea di tavolette di cioccolato rigorosamente bean to bar. Inoltre, il primo sabato di Eurochocolate 2024 vedrà protagonista Loretta Fanella, chef pâtissier di Carlo Cracco e dei fratelli Adrià, premiata come “Miglior Pasticciera d’Italia” e, lo scorso autunno, tra i Migliori Pasticcieri al Mondo. Durante la sua masterclass – Sabato 16 Novembre alle ore 14 – preparerà un dessert al piatto chiamato E’(s)Senza che avrà come ingredienti principali la polpa di cacao di Palo Santo e la rara selezione di cacao “Chuncho” di Quma, coltivato nella foresta pluviale peruviana. Un dessert fresco, colorato, delicato, pensato per essere consumato anche da chi ha intolleranze e allergie, senza rinunciare all’estetica e al gusto.

Sabato 23 Novembre alle ore 16 sarà invece la volta della masterclass dedicata a Casacacao di Jordi Roca. Per l’occasione il Maestro Cioccolatiere Lorenzo Turina presenterà originali abbinamenti con le spezie più inconsuete al mondo. Tra queste il rarissimo pepe di Timut che potrà essere degustato con un cioccolato mono origine del Perù. E ancora, la rinnovata presenza dei produttori delle Hawaii, novità assoluta della passata edizione di Eurochocolate, vincitori di numerosi premi Cacao of Excellence. Cacao Of Excellence sarà protagonista anche in occasione della firma della Lettera di Intenti per la creazione dell’Osservatorio Internazionale sul Cacao e Cioccolato – fissata per Giovedì 21 Novembre alle 11.00 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini – alla quale hanno già aderito importanti partner internazionali e istituzioni locali. Nei giorni feriali, tra le ore 10 e le 13, il Choco Lab si prepara invece ad accogliere gli alunni delle scuole primarie di Perugia. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers potranno scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

Eurochocolate 2023 a Perugia sarà anche l’occasione per partecipare a un esclusivo tour guidato del cantiere Città del Cioccolato – il museo esperienziale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato – in vista dell’attesa apertura nel 2025. Le visite si terranno tutti i giorni, alle ore 15 nei giorni feriali e alle ore 12 e 15 il Sabato e la Domenica. È possibile prenotarsi sul sito www.eurochocolate.com o in loco presso lo stand Città del Cioccolato che sarà allestito in Piazza Matteotti; qui si potranno anche avere informazioni sulla relativa campagna di crowdfunding già attiva sulla piattaforma Mamacrowd (mamacrowd.com/it/project/citta-cioccolato) e aderire all’iniziativa.

E ancora, nell’ambito di About Chocolate, spazio agli approfondimenti sulle nuove opportunità per la filiera cacao-cioccolato. Sabato 16 Novembre, alle ore 15.30 presso la Sala della Vaccara, si terrà il convegno “Il cioccolato: alimento buono che fa bene”, promosso da ISCHOM e curato dal Prof. Gian Carlo Di Renzo per esplorare le proprietà del cacao e presentare il secondo volume de “Il Grande Libro del Cioccolato”: un focus su letteratura, arte e società con una sezione dedicata alla storia di Eurochocolate. Giovedì 21 Novembre alle ore 18, presso il Choco Lab, sarà la volta dell’ incontro promosso dall’Associazione Italiana Studenti di Farmacia “Il cioccolato: da Cibo degli Dèi ad alimento funzionale”: un approfondimento sugli aspetti chimici e nutrizionali del cioccolato a cura delle Prof.sse Francesca Blasi e Gina Cavaliere. Spazio quindi, Venerdì 22 Novembre alle ore 14.30 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, alla tavola rotonda organizzata in collaborazione con Trusty, azienda italiana leader in tecnologie avanzate per la tracciabilità nelle filiere agroalimentari. L’EUDR, regolamento europeo concepito per contrastare il degrado forestale legato ai prodotti immessi sul mercato UE rappresenta infatti una svolta epocale per la filiera del cacao e del cioccolato, elevando la trasparenza e la sostenibilità etica degli approvvigionamenti a requisiti imprescindibili per operare nel settore. Si proseguirà alle ore 16, sempre presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, con il convegno “La crisi del prezzo del cacao, tendenza inarrestabile o fluttuazione ciclica?” Introdotto dal Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci e in dialogo con Andrea Mecozzi, Cacao Sourcer e Senior Consultant di Chocofair, il Direttore Generale della Divisione Economico-Statistica della ICCO Michele Nardella fornirà un’interpretazione dell’annus horribilis/mirabilis dei prezzi del cacao ed esporrà una visione del prossimo futuro.

Tante dolci novità anche nel Chocolate Show, il più grande emporio del cioccolato a cielo aperto che accoglie la vasta proposta di prodotti in vendita per un totale di 170 aziende e circa 5.500 referenze, a partire dalle nuove coloratissime bocche di cioccolato firmate Costruttori di Dolcezze. Per la prima volta a Eurochocolate 2024 a Perugia anche le tavolette di cioccolato “Cose mirabili e dolcissime” che riproducono un goloso bassorilievo della Fontana Maggiore con la possibilità di collezionare le immagini delle sue famose formelle. Il progetto, curato da Rolando Boco di T&RB e Made in Italy Lab verrà presentato Martedì 12 Novembre alle ore 17 presso la Sala del Dottorato a Isola San Lorenzo insieme a Francesco Vignaroli, Guida turistica dell’Umbria.

Il viaggio nelle lontane Terre del Cacao proseguirà nell’area Eurochocolate World che, in collaborazione con il network Cacao Solution, vedrà la presenza dei 33 produttori di cioccolato provenienti dai principali paesi di origine del cacao: Auro, Theo & Philo (Filippine), Baiani, Luisa Abram (Brasile), Disidente, Color Cacao, Tibitò (Colombia), CHOCOPLUS (Costa d’Avorio), Kunà, Palo Santo (Ecuador), Bel Cacao (El Salvador), Manoa (Hawaii-USA), Soklet (India), Krakakoa (Indonesia), Pure. Chocolate (Jamaica), Menakao, Robert (Madagascar), Treegether (Madagascar, Costa d’Avorio, Perù), Feliu (Messico), Momotombo, Argencove (Nicaragua), Quma, Kuyay (Perù), Heritage, Definite (Repubblica Dominicana), CECAB (São Tomé), Siamaya Chocolate (Tailandia), Chocotogo (Togo), Latitude (Uganda), Nattivo, Cacao de Origen (Venezuela), Marou, Alluvia (Vietnam). Insieme a Cacao of Excellence, saranno presenti nella centralissima Via Mazzini, sia presso il Choco Lab che con stand dedicati all’interno del Chocolate Show.

Anche Umbria Tourism conferma la propria presenza nel programma di Eurochocolate 2024 con l’originale attività “Calendario dell’Avvento – Alla scoperta dell’Umbria”. Ogni casella del goloso calendario che i partecipanti potranno ricevere in omaggio vedrà protagonista un luogo umbro, accendendo così curiosità e interesse verso le destinazioni regionali e trasformando l’apertura di ogni “finestra” in un dolce viaggio nel Cuore verde. Parallelamente, Sviluppumbria firmerà il convegno “Le misure a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese e delle start up innovative umbre” fissato per Venerdì 22 Novembre alle ore 11 presso il Centro camerale Galeazzo Alessi.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle grandi firme del cioccolato pronte a deliziare il pubblico con i loro iconici prodotti: Quest’anno, Perugina presenta due grandi novità. La prima è il nuovo gusto Baci Perugina Caramellato alle mandorle, un mix di contrasti e consistenze che unisce la croccantezza delle mandorle caramellate alla morbidezza del cuore al gianduia e del cioccolato Fondente Luisa al gusto caramello. La seconda novità riguarda invece le nuove tavolette fondenti in Limited Edition Perugina Nero Biscotto – arricchita con granella di biscotto al cacao – e Perugina Nero Caffè, un gusto intenso con croccanti inclusioni immerse nel cioccolato fondente al gusto caffè.

Lindt è protagonista sia con la novità LINDOR Tiramisù, l’irresistibile scioglievolezza di LINDOR con il gusto di uno dei dessert più amati dagli italiani, e la nuova tavoletta Lindt EXCELLENCE Pistacchio. Inoltre, Lindt torna in TV con la nuova stagione di “Maître Chocolatier – Talenti in Sfida”, il talent show che celebra l’arte del cioccolato. Sotto la guida dello chef stellato Giorgio Locatelli, dieci aspiranti Maître Chocolatier si contenderanno l’ambito titolo, mettendo alla prova il loro talento attraverso prove creative e tecniche. La finale, ospitata nella suggestiva Lindt Home of Chocolate a Zurigo, promette di regalare un gran finale tra spettacolo e dolcezza. Un’occasione imperdibile per vivere l’universo Lindt come mai prima d’ora!

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sodalizio con Eurochocolate come main sponsor, confermando un’intesa pluriennale all’insegna dell’amore per il cioccolato,” ha dichiarato Giovanni Agostoni, Presidente di ICAM Cioccolato. “Durante la manifestazione saremo protagonisti con il nostro premium brand Vanini, di cui celebriamo i primi dieci anni sul mercato: un importante traguardo che ne testimonia il successo lungo il percorso che va dal cuore del cacao all’eccellenza del cioccolato e che ha dato vita a prodotti caratterizzati da una materia prima di eccellente qualità declinata attraverso ricette innovative e inaspettate. Sarà emozionante festeggiare Vanini e presentare le nostre novità proprio nell’edizione speciale dedicata ai 30 anni di Eurochocolate, ormai da anni punto di riferimento internazionale nel mondo del cioccolato”.

Grande ritorno di Fabbri 1905, sinonimo di eccellenza italiana, che sarà protagonista in Largo delle Libertà con un grande e avvolgente Temporary Shop dedicato alle numerose linee di prodotti a servizio dell’arte dolciaria. Un mondo di gusto tutto da scoprire tra deliziosi assaggi e golose creazioni fatte di tradizione e innovazione. Tra le novità imperdibili il Bombon Cuor di Amarena Fabbri, incontro perfetto tra l’inimitabile Amarena Fabbri e il finissimo cioccolato fondente, le Creme Spalmabili, i Panettoni e, ovviamente, i prodotti icona di casa: Amarena, Fragola e Zenzero Fabbri. Tutti i prodotti presenti nello stand possono diventare un dolce pensiero natalizio, venduti a prezzi promozionali in occasione della fiera.

Fitporn, startup italiana specializzata in snack e dolciumi salutari e innovativi, è entusiasta di annunciare la sua partnership con Eurochocolate 2024! Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, saranno presenti alcuni degli ambassador di spicco di Fitporn, tra cui Raf e Cate, conosciuti sui social come 2foodfitlovers. E ancora, in occasione dei 30 anni di Eurochocolate è stata attivata una proficua collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria al fine di promuovere tra i numerosi chocolover attesi in città il patrimonio storico-artistico dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali dell’Umbria. In particolare, chi esibirà un titolo di acquisto Eurochocolate presso la biglietteria della Galleria Nazionale dell’Umbria, avrà diritto a un ingresso ridotto a 5 euro. Un’occasione imperdibile che fonde dolcezza e cultura.

Ma non è tutto, perché dopo il successo della Terrazza Swing, inaugurata durante l’ultima edizione di Umbria Jazz, l’area superiore dell’ex mercato coperto accoglierà la golosa Terrazza Sweet, con una vasta e dolce offerta che andrà dalle crêpes alla cioccolata calda, passando per imperdibili cocktail a tema. L’opportunità di tornare a casa con un memorabile scatto sarà possibile grazie all’originale photo booth di Vignaroli Studio presente sia sul palco di piazza IV Novembre che presso lo stand Choco Cornice ai Giardini Carducci. Trenitalia è Official Carrier di Eurochocolate 2024 a Perugia, mentre Radio Subasio è la radio ufficiale del Festival più goloso, presente in evento con dirette radio dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle ore 17 e nel fine settimana dalle ore 15 alle ore 18. Si ringraziano i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa imperdibile trentesima edizione: Hyundai – Toy Motor, Plenitude, FBM, ISA, Mama Noleggi, Minimetro, Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” Perugia, ATMO, Orizzonte Nove, Giò Wine, Giò Jazz, ChocoHotel, Umbria Ufficio, Giuliano Tartufi, Vignaroli Studio, Foreverland.

(Eurochocolate 2024 è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata