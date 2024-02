Festa degli agricoltori 2024, grande successo di partecipazione e solidarietà (foto-video)

Dopo l’edizione online del 2021, quella itinerante del 2022 e quella a pieno regime del 2023, arriva alla decima edizione la Festa degli Agricoltori 2024, in scena oggi 11 febbraio ad Assisi, di nuovo per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Meyer. L’evento vede il gruppo editoriale Assisi News media partner con tutte le testate, Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social. (Continua dopo il video – link diretto)

Nell’edizione 2020 – la penultima in presenza – si era registrata la presenza al raduno di oltre 330 mezzi agricoli e circa 800 partecipanti alla conviviale. In questo 2024, con una manifestazione che toccherà Assisi, Bastia Umbra e anche il Comune di Perugia vista la ‘passeggiata’ a Pianello, si sperava inizialmente di superare i numeri del 2023, quando hanno partecipato 428 trattori e alla conviviale a Umbriafiere erano presenti oltre 1000 persone. Numeri 2024 in leggero calo a causa della protesta che sta toccando il mondo dell’agricoltura.

La mattinata è partita con il ritrovo a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles, con iscrizione al percorso, distribuzione gadget e colazione contadina nell’area Poste. Alle 10 la benedizione dei mezzi agricoli in via Los Angeles e a seguire la partenza per l’itinerario francescano: Santa Maria degli Angeli, Ponte San Vetturino, Torbidetto, Palazzo di Assisi, Sterpeto, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Pianello, Torchiagina, Petrignano di Assisi, Bastiola, XXV aprile, Bastia Umbra e Umbriafiere, dove alle 13 si è tenuta la conviviale con Agricoltori familiari e autorità e con la possibilità attaccare il trattore al banco di prova potenza. Grande la soddisfazione di Alessio Castellani, fondatore della Festa e presidente del Comitato, mentre Francesco Cavanna, presidente della pro loco di Santa Maria degli Angeli e membro del comitato organizzatore, ha ricordando anche la festa da ballo il 24 febbraio e poi un convegno a marzo.

Presenti il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, con gli assessori cittadini di Assisi Veronica Cavallucci e di Bastia Umbra Filiberto Franchi. Rappresentanze politiche anche da Montecastrilli, con l’assessore Giorgia Tamburini, oltre ai consiglieri comunali di Assisi Giuseppe Cardinali e Scilla Cavanna (che è anche consigliere della Provincia di Perugia).

Oltre ai saluti della presidente Donatella Tesei – “La festa degli agricoltori si prepara a celebrare il suo straordinario decennale con ancora maggiore spinta e convinzione” – ai partecipanti alla Festa degli Agricoltori 2024 anche i saluti dei tre sindaci dei comuni coinvolti: Stefania Proietti, Paola Lungarotti e Andrea Romizi hanno sottolineato l’importanza del traguardo del decennale e l’unicità di questa manifestazione nel panorama regionale e non solo.

