Festa degli Angeli 2020, rosario e santa messa per un’edizione in sicurezza

[Immagine in evidenza e fotogallery di repertorio] Sarà una manifestazione ridotta e in sicurezza la Festa degli Angeli 2020, un appuntamento fisso ormai da tanti anni nella cittadina della Porziuncola. Oggi sabato 26 settembre alle 21.15 nella Basilica Papale si terrà il Santo Rosario animato dai bambini. Domani domenica 27 settembre la Santa Messa per i figli in cielo sempre nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli.

Un’edizione ridotta e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, senza però perdere il senso di una festa sentita da tutti gli angelani.

La Festa degli Angeli è nata nel 2011 dopo la morte prematura di tre piccoli amici: Alessandro, Gabriele ed Emanuele. “In circostanze diverse questi piccoli “angeli” hanno compiuto il loro transito da questo mondo al cielo lasciando un grande vuoto nel cuore dei loro genitori e di tanti amici. Ma sappiamo che il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna anche con la singolare presenza dei suoi Angeli e non tarda a venire incontro ai suoi figli” – si legge nel sito della manifestazione.

“Ci piace pensare che, come tanti papà e mamme sulla terra, anche Lui il nostro Padre e Creatore, “non sia riuscito“ a calmare l’irrefrenabile vivacità di questi bambini e quella di tanti altri che insieme con loro godono della gioia del Paradiso. È proprio da queste grida gioiose che nasce La Festa degli Angeli in Assisi. Una festa che unisce il cielo alla terraZ L’incontenibile gioia di vivere di questi bambini non poteva arrestarsi di fronte alla morte, così ispirando la mente e il cuore di mamme e papà hanno dato inizio a questa gioiosa manifestazione. L’idea si è concretizzata con la buona volontà di molti ed è diventata realtà!” – concludono gli ideatori della Festa degli Angeli.

Nelle immagini, alcuni momenti delle passate edizioni.