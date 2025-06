Festa della Ciliegia 2025, a Capodacqua 10 giorni musica, cibo e divertimento: il programma

Torna a Capodacqua di Assisi la Festa della Ciliegia 2025, in programma dal 13 al 22 giugno, nel segno di sport e musica e dove non può mancare inoltre una ricca offerta culinaria con un menù di piatti tipici umbri che, tra tradizione e innovazione, contraddistingue la manifestazione. Per rendere omaggio alla ciliegia, si potranno degustare dei piatti originali a base di questo gustoso frutto e tutte le serate saranno animate da gruppi musicali, con orchestre e complessi.

La Festa della Ciliegia 2025 parte venerdì 13 giugno alle 19:30 con l’apertura cucina (che apre tutte le sere della manifestazione a quest’ora, insieme alla bottega delle ciliegie e al bar, mentre alle 22 è sempre in programma il Cherry Music Festival con vari dj e le orchestre sono sempre in programma alle 21.30); ad aprire le serate musicali, Manuel Malanotte. Sabato 14 giugno è invece la volta dell’orchestra Marco Cimarelli.

Domenica 15 giugno la Festa della Ciliegia 2025 propone dalle 8.45 il primo moto incontro d’epoca Memorial Loris Baldassarini, a seguire (dalle 13) il pranzo con le autorità e le associazioni del territorio e le comunità “gemellate” di Capodacqua di Foligno e di Capodacqua di Arquata del Tronto, con cui verrà stipulato un gemellaggi; alle 21.30 l’orchestra Laura Cenciarini. Lunedì 16 giugno dalle 21.30 sarà la volta di Matteo Tassi, il 17 sarà la volta dell’Orchestra Federico Olivotti, il 18 giugno tocca a Rossella Ferrari e i Casanova, il 19 a Laura Piunti band, oltre a – dalle 22.30 – l’esibizione della scuola di ballo Baila Commigo

Le serate danzanti della Festa della Ciliegia 2025 continuano con l’orchestra Silvia Cecconi (20 giugno), Joselito (21 giugno) e New Tropical (22 giugno). Domenica, oltre al gran finale del Cherry Music Festival con l’Hit Cherry Mania, è in programma anche l’esibizione della scuola di ballo “Sensual Dance Academy” di Sant’Eraclio alle 22.30. Per tutto il programma e le eventuali variazioni è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale della manifestazione.

Per quanto riguarda il Cherry Music Festival venerdì 13 giugno si parte con Suavecito dj set; sabato 14 Rumble (MD staff dj set); domenica 15 Trappando Davvero (dj Jesmitra); lunedì 16 Cherry Fluo Party con dj Lorenzo Paparelli; 17 giugno KO Staff (Voice Mono e dj Ko staff); il 18 giugno Armando Bros dj set; il 19 giugno italiana con dj Prez; venerdì 20 giugno Spicy dj set paesi dj set; e sabato 21 giugno Batticuore dj set.

(La Festa della Ciliegia 2025 è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

