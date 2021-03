Festa della donna 2021, le iniziative ad Assisi e Bastia Umbra

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, ad Assisi si svolgeranno diverse iniziative, tutte on line nel rispetto delle normative anti Covid.

Lunedì pomeriggio, con inizio alle ore 18, sarà presentato il libro “Lessico femminile” di Sandra Petrignani, giornalista e scrittrice di origini umbre. Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, gli assessori alle pari opportunità delle due città Veronica Cavallucci e Daniela Brunelli; è assicurata la presenza dell’autrice. I lavori, che saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina del Punto D’Ascolto AntiViolenza e sulle pagine dei soggetti co-organizzatori, saranno coordinati dalle operatrici del Punto D’Ascolto della Zona Sociale 3 e da Michela Giuglietti di Sistema Museo.

Per tutta la settimana, fino al 14 marzo, alle ore 17, dalla pagina Facebook della Biblioteca comunale di Assisi si susseguiranno letture di scritti e poesie al femminile. Si comincerà con “Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza”, letture tratte dal libro di Gabriella Greison, poi l’iniziativa “Una poesia in dono” con le bibliotecarie che regalano una poesia alle donne che prenotano i servizi della biblioteca comunale, infine sarà a disposizione di tutti un “Scaffale in rosa” con tantissime bibliografie tematiche su argomenti riguardanti il pianeta donna.

Anche in questo periodo storico, in cui siamo assaliti dalla pandemia, l’amministrazione di Assisi come Comune capofila della Zona sociale 3 ha voluto fortemente organizzare dei momenti dedicati all’8 marzo ed è significativo che il primo degli appuntamenti sia riservato al lessico femminile, all’insieme di parole che spiegano e leggono l’anima delle donne e il lavoro della Petrignani è un quadro di personalità che hanno influenzato la cultura dell’epoca lasciando un’eredità immensa di storie, emozioni ed esperienze.

Anche a Bastia Umbra le iniziative per la giornata internazionale della donna non si fermano a causa della pandemia, saranno invece attuate con le modalità on line e streaming che le misure di sicurezza impongono. Il programma parte da domani con Leggere in rosa che, fino al 12 marzo, proporrà una maratona di lettura della biblioteca comunale “Alberto La Volpe” per le scuole della città. Sempre domenica 7 marzo sarà conferita la Mimosa d’oro 2020 all’ imprenditrice Paola Mela – Presidente Confartigianato Bastia Umbra-Bettona (la cerimonia doveva tenersi l’anno scorso, ma arrivò il lockdown) e quella del 2021 alle associazioni Agesci Gruppo Scout Bastia 1; Croce Bianca sezione di Bastia Umbra; Croce Rossa comitato locale di Bastia Umbra; gruppo comunale Protezione Civile Bastia Umbra, premiate per il loro impegno durante la pandemia. Lunedì 8 marzo la performance musicale “Sempre Per Amore” a cura dell’Associazione Faremusica, mentre alle 11 alla Rocca Baglionesca la piantumazione di un albero di mimosa nella zona della panchina rossa. Sempre l’8 marzo il Cug, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni presenterà un video messaggio di auguri dedicato alle Donne. Infine, la partecipazione dell’associazione Corale Città di Bastia, con le ragazze del Giovanile Aurora a dare il proprio contributo, con un brano di Fabrizio De André, “Volta la carta”.