Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2023, gli eventi in programma ad Assisi

Il 4 novembre l’Italia ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale. La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2023 è legato alla fine della Prima Guerra Mondiale: il 3 novembre 1918 fu firmato l’armistizio, entrato in vigore il giorno dopo, fra Italia e Impero austro-ungarico, che pose fine al conflitto mondiale. La ricorrenza intende festeggiare l’unità nazionale perché la firma dell’armistizio permise agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste che permise di “portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale”. Le forze armate vengono altresì celebrate in virtù delle migliaia di giovani soldati che diedero la vita nel conflitto.

Questi gli appuntamenti per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2023 ad Assisi, dove la celebrazione principale è quella del 4 novembre in piazza Santa Chiara alle 8,45 per celebrare il 105′ anniversario della vittoria con la partecipazione degli studenti delle scuole del territorio e le autorità civili, militari e religiose. La partenza del corteo alle 8.45 da Piazza Santa Chiara fino alla piazza del Comune; dopo la messa, il discorso del sindaco. A seguire, avverrà la deposizione della corona al monumento ai caduti di piazzale Trieste.

Le celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2023 continueranno per tutto il mese secondo il seguente programma: 1 novembre alle 11 nella chiesa di Sant’Apollinare a Capodacqua; il 5 novembre alle 10.30 nell’area del monumento ad Armenzano e alle 12 al Castello di Porziano; il 12 novembre è la volta di Santa Maria degli Angeli (ore 9 in Piazza Garibaldi), San Vitale (ore 10.30 nella sede della Pro loco), Rivotorto (ore 14.30 in piazza Pietro Conti) e Castelnuovo (ore 16 in Piazza San Pasquale). Il 19 novembre è la volta di Tordibetto (ore 9.30, piazza San Bernardino da Siena), Petrignano (ore 10,15, piazza Luigi Masi) e Palazzo (ore 18, piazza dei Figli di Cambio), e infine il 26 novembre a San Gregorio (chiesa di San Gregorio, ore 10), Tordandrea (ore 11.15, piazza dei Caduti) e Torchiagina (ore 12, piazza don Pietro Dell’Ava).

