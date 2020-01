Festa di Sant’Antonio Abate 2020, celebrazioni anche ad Assisi centro e Bastia

Non solo il Piatto 2020 a Santa Maria degli Angeli, organizzato dai Priori Serventi 2020. Anche ad Assisi centro storico si festeggia la Festa di Sant’Antonio Abate 2020. Appuntamento nella chiesa della confraternita di Santa Caterina, in piazza Matteotti, domenica 19 gennaio dalle 15.30. Il programma delle celebrazioni per il patrono degli animali parte alle ore 15.30, con i vespri. Al termine la benedizione degli animali e la distribuzione del pane votivo. “La cittadinanza – il messaggio del Priore della Confraternita Rinaldo Della Bina – è invitata ad intervenire e a portare i propri animali”.

Festa di Sant’Antonio Abate 2020 anche a Bastia Umbra, sempre domenica 19. In questo caso l’appuntamento è nella chiesa di Madonna di campagna alle 10, con la santa messa. Alle 11, la benedizione degli animali alle 11, seguita dal pranzo del pellegrino al centro San Michele (info e prenotazioni allo 075.8001148; 075.8004584; 075.8001258; e 349.7395388; si può prenotare entro il 16 gennaio).

Sant’Antonio è considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale. Molte le leggende legate a questa tradizione che è celebrata un po’ ovunque in Italia.La tradizione di benedire gli animali, in particolare i maiali, nasce nel Medioevo, in Germania, quand’era consuetudine che ogni villaggio allevasse un maiale da destinare all’ospedale, dove prestavano servizio i monaci di sant’Antonio. Il grasso dell’animale era molto utile per preparare emollienti da spalmare sulle piaghe e per trattare il fuoco di Sant’Antonio.