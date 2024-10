Frantoi Aperti in Umbria 2024, il programma della ventisettesima edizione dal 19 ottobre al 17 novembre

Per cinque fine settimana un fitto calendario di iniziative per festeggiare l'olio nuovo

Torna sotto i riflettori l’Umbria rurale con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia. Frantoi Aperti in Umbria 2024, dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo Olio extravergine d’oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell’olio direttamente in frantoio e con itinerari alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e storico-artistico della Regione.

“L’Umbria accoglie l’autunno celebrando uno dei suoi frutti migliori, l’olio extravergine di oliva e chi lo produce – spiega Paolo Morbidoni, Presidente dell’Ass. Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria – confermando questa alchimia che rende “Frantoi Aperti” non solo un incubatore di progetti e di attività fortemente innovative, ma anche l’evento principe dell’oleoturismo italiano. Un evento non solo per gli oil lovers, ma aperto a fermenti e a contaminazioni culturali con i luoghi e con le persone. E luoghi e persone saranno i protagonisti di questa edizione ricchissima, dalla eccezionale mostra fotografica diffusa en plen air, ai pacchetti esperienziali di Evo&Art experience, fino alle tante attività che vedranno i comuni e i tanti frantoi aperti protagonisti.”

Novità del programma di Frantoi Aperti in Umbria 2024 sarà infatti la proposta delle “Evo&Art Experience”, esperienze di oleoturismo incentrate sulla conoscenza dell’antica e affascinante cultura dell’Olio e.v.o. in Umbria e dell’arte, grazie a due tour in navetta accompagnati da guida turistica, alla scoperta delle sottozone della Dop Umbria e della biodiversità, che porteranno a visitare i luoghi del “Perugino” ed i beni del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” di Campello sul Clitunno e Spoleto (Pg). La prima proposta in programma per il 10 novembre 2024 sarà il “Tour del Dolce Agogia nell’Umbria dei Colli del Trasimeno e del Perugino” dove affianco alla visita nei frantoi e nei luoghi iconici dell’Olio e.v.o. del lago Trasimeno, ci sarà un particolare focus sui luoghi di Pietro Vannucci detto “Il Perugino”: a Perugia la Chiesa dell’Annunziata dove è la Tomba del Perugino, a Panicale la Chiesa di San Sebastiano dove è conservato l’affresco del “Martirio di San Sebastiano”. La seconda proposta è per domenica 17 novembre 2024 con il “Tour del Moraiolo nell’Umbria dei Colli Assisi – Spoleto e dei siti Unesco”, che oltre alla visita a Spoleto della Basilica di San Salvatore e a Campello sul Clitunno del Tempietto del Clitunno, entrambe beni del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” (568-774 d.C.); si visiterà il Museo della Civiltà dell’Ulivo di Trevi, la Chiesa di Santa Maria delle Lacrime con un affresco del “Perugino” ed il sentiero dell’acquedotto romano di Trevi, tra gli olivi di moraiolo della Fascia Olivata Assisi – Spoleto, Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale del programma GIAHS. Vista la collaborazione con l’Official Green Carrier Trenitalia, per coloro che prenderanno parte alle “Evo&Art Experience”, arrivando con i treni di Regionale Trenitalia ci sarà una agevolazione del 20% sull’acquisto delle esperienze.

Altra novità di Frantoi Aperti in Umbria 2024 sarà “Visioni Oleocentriche” una mostra fotografica diffusa nel territorio regionale attraverso più di 600 affissioni pubbliche, ideata da Daniela Tabarrini, con foto di Pier Paolo Metelli e curata da Matteo Pacini. L’Umbria si fa un vero e proprio museo a cielo aperto con immagini che documentano l’evoluzione di quello che non è solo un percorso oleoturistico e gastronomico, ma anche uno straordinario caleidoscopio di esperienze di vita e di lavoro fatto di volti, tradizioni, eventi e paesaggi mozzafiato.

Tra le novità inoltre, gli appuntamenti de “La storia in cucina ed i piatti de la bonfinita” con lo storico dell’alimentazione Guido Farinelli, che proporrà un viaggio nella cultura e nella storia dell’olio e.v.o dagli antichi piatti legati al momento della raccolta delle olive, alle incredibili storie e sapori del mondo contadino fatto di ritualità, tradizioni, fatiche ma anche convivialità e festa, un mondo che vale sicuramente la pena di riscoprire.

I cinque weekend di Frantoi Aperti in Umbria 2024, dal 19 ottobre al 17 novembre, si susseguiranno con un nutrito programma di iniziative volte alla promozione della tradizione olivicola umbra e che avranno come protagonisti indiscussi l’olio e.v.o. e i frantoi in lavorazione, che saranno fulcro di passeggiate in bici e trekking naturalistici per grandi e bambini, percorsi di degustazione e di conoscenza dell’olio e.v.o. di qualità, momenti e spazi di confronto sull’oleoturismo.

Protagonista insieme all’olio umbro, sarà il paesaggio olivato, la natura che abbraccia i borghi storici della regione vista attraverso l’arte contemporanea con la rassegna “#CHIAVEUMBRA | Sconfinamenti – Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato”. Tra le proposte poi: le passeggiate tra fiabe, olivi e frantoi per bambini che verranno coinvolti nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio, per poi visitare i frantoi del circuito per una merenda a base di pane e olio appena franto; la rassegna “Suoni dagli ulivi secolari”, pensata per esaltare il dialogo tra la musica e gli ulivi che proporrà concerti in prossimità degli ulivi secolari più rappresentativi della regione, veri e propri monumenti naturali; e a chiusura del mese dell’Olio umbro il “Pranzo della Benfinita”.

Le iniziative artistico – culturali saranno “collegate” e fruibili grazie a bus navette, passeggiate guidate a piedi e in e-bike, che collegheranno gli oliveti ai borghi ed alle città d’arte, dove si terranno feste di celebrazione della raccolta e frangitura delle olive, concerti e spettacoli musicali, visite guidate dei centri storici e dei musei tematici, assaggi di pane e olio nelle piazze, aperture straordinarie di castelli e palazzi e tante iniziative immaginate per coinvolgere i più piccoli e le famiglie.

Nei 5 fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria 2024, alcuni degli chef del circuito “Umbrian #EVOOAmbassador – Testimoni di oli unici” – la rete creata dalla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria che seleziona i migliori ristoranti ed enoteche umbri in cui trovare prodotti di qualità tra cui una ricca selezione di oli e.v.o. prodotti in Umbria – proporranno nei loro ristoranti menù di terra e di lago in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2024.

Queste le iniziative in programma a Frantoi Aperti in Umbria 2024

Momento di apertura della manifestazione, in programma per sabato 19 ottobre, sarà la “La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi – Spoleto”.

Sparsi per tutta la regione poi, i borghi e le città d’arte, su cui si accenderanno i riflettori nei successivi quattro fine settimana di Frantoi Aperti: il 25, 26 e 27 ottobre, Gualdo Cattaneo (PG) il borgo dei Castelli proporrà “Sapere di pane, sapore di olio”; mentre a Campello sul Clitunno (PG) la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” animerà il Castello di Agliano domenica 27 ottobre.

Il terzo lungo fine settimana di Frantoi Aperti, 1°- 2 e 3 novembre, Assisi (PG) sarà protagonista con UNTO – Unesco, natura, territorio, Olio; Castel Ritaldi (PG) “Il Paese delle Fiabe”, proporrà “Frantotipico” (2 e 3 novembre); a Giano dell’Umbria (PG) si terrà “La Mangiaunta”; a Todi (Pg) è in programma “Colori et Olio” (2 e 3 novembre); mentre a Trevi (PG) ci sarà “Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille”.

Il quarto fine settimana, 9 e 10 novembre, ad accogliere i visitatori saranno Assisi (Pg) con UNTO nei castelli e nel territorio; e Bevagna (Pg) con “O-Live”.

Il quinto fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria, nel fine settimana del 16 e 17 novembre Amelia (TR) dove si terrà “Amerinolio”; Assisi (Pg) con UNTO nei castelli e nel territorio; Arrone (Tr) con “Amor d’Olio”; e Campello sul Clitunno (Pg), con la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà in particolare la Piazza della Bianca domenica 17 novembre.

A chiudere il programma di Frantoi Aperti in Umbria 2024, gli eventi extra nel fine settimana 23 e 24 novembre 2024 i “carri con la frasca” della benfinita a Spello (Pg) con “L’Oro di Spello – Festa dell’olivo e Sagra della Bruschetta”.

Frantoi Aperti in Umbria 2024 è organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, che si avvale di Add Comunicazione ed Eventi, agenzia specializzata nella comunicazione e promozione dell’Olio e dell’oleoturismo, con il contributo della Regione Umbria e del MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la collaborazione di tutti gli attori del comparto olivicolo umbro. L’evento è reso possibile anche grazie al sostegno di alcune aziende aventi radici nel territorio, quali VUS COM, YouMobility e Tartufi Fortunati Stocchi. Da evidenziare inoltre il sostegno di Crédit Agricole Italia, primario istituto di riferimento per il settore agricolo e la partnership con l’Official Green Carrier Trenitalia.

