Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022, la mappa dei luoghi visitabili il 15-16 ottobre 2022

C’è anche il Pincio – Parco Regina Margherita (foto in evidenza tratta dalla pagina della manifestazione) tra i luoghi di Assisi e dell’Umbria visitabili nelle Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 che andranno in scena sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. Torna dunque il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

Anche in questa edizione – l’undicesima – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero – che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano. Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del FAI e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente del nostro Paese. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il FAI organizza nel mese di ottobre e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Tra i numerosi luoghi aperti in tutte le regioni per le Giornate Fai d’Autunno 2022 ci saranno palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca, che saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del FAI. Come di consueto non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, giardini storici e orti botanici, anche in ambito urbano, nel solco del crescente impegno della Fondazione per la diffusione di una maggiore “cultura della natura”. Questi i luoghi aperti per le Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022:

ASSISI – BOSCO DI SAN FRANCESCO

Sabato 15 e domenica 16 ottobre sarà possibile scoprire il Bosco di San Francesco con un piccolo contributo di 3 euro. Inoltre visite guidate e speciali passeggiate: Sabato 15 e Domenica 16 ore 11:00 Visita con il Direttore IL RICHIAMO DELLA FORESTA Sabato 15 e Domenica 16 ore 15:30 Visita con il Direttore SULLE TRACCE DEI BENEDETTINI Domenica 16 Ottobre Ore 11:30 – CHI TROVA UNA TRACCIA TROVA UN TESORO!

ASSISI – PARCO REGINA MARGHERITA

L’apertura nelle Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 prevede la scoperta di alcuni ambienti naturalistici eccezionali e nascosti, normalmente poco fruibili. Nelle giornate di autunno verranno rivitalizzati questi luoghi attraverso l’arte. Oltre alle spiegazioni storico-artistiche del luogo, la visita al Parco Regina Margherita offrirà l’opportunità di scoprire le affascinanti storie legate al Pincio e la possibilità di scoprire il parco come un vero contenitore di arte a 360°: pittura, scultura, teatro e musica. Nelle Giornate FAI d’Autunno il parco Regina Margherita accoglierà anche l’arte, in grado di rendere ancora più speciale un luogo magico. “ASPETTANDO GODOT…MA ANCHE L’AUTUNNO” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena tra gli alberi del Pincio. Da sempre l’autunno porta con sé un sapore di malinconia e di attesa. Un mix di emozioni, ancorati ai ricordi di un’estate appena conclusasi e proiettati verso la magia dell’inverno e delle sue festività. Eppure anche la stagione autunnale può nascondere una propria magia, una propria caratteristica, una propria peculiarità. Se si parla di autunno non può non venire in mente l’ambiente boschivo con i suoi molteplici habitat ed esseri viventi, e al tempo stesso se si parla di bosco la nostra mente ne può immaginare di diverse forme e colori. “Aspettando Godot…ma anche l’Autunno” si propone di esplorare le varie declinazioni che può assumere questa stagione, trasportando tutti noi in un mondo in cui, attraverso il volano della recitazione, si potranno incontrare racconti immaginifici, strani personaggi in maschera e versi poetici. Interprete: Carlo Dalla Costa Unico turno domenica 16 ottobre ore 11.30 Durata dello spettacolo un’ora circa Posti limitati, massimo 40 persone. Prenotazione qui.

ASSISI – PALAZZO FRANCHI

L’apertura nelle Giornate FAI prevede la scoperta degli ambienti privati di Palazzo Franchi che costituiscono ora la sede del FAI Assisi. Le alte e suntuose sale, caratterizzate da affreschi di fine 700 da poco restaurati, fungeranno anche da contenitore per una mostra fotografica che immortala paesaggi naturalistici eccezionali e nascosti a cura del fotografo Andrea Cova. Nelle Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 pertanto non solo verranno aperte zone del palazzo normalmente non fruibili, ma verranno impreziosite ulteriormente attraverso l’arte oltre che dalle spiegazioni storico-artistiche del luogo. Il bene è solitamente chiuso.

FOLIGNO – ABBAZIA DI SASSOVIVO DEI PICCOLI FRATELLI JESUS CARITAS

E’ sede della fraternità dei Piccoli fratelli di Charles de Focauld, solitamente chiusa, si potranno visitare il refettorio affrescato, l’interno dell’Abbazia, il chiostro e la chiesa . nel sagrato della chiesa sono state avviate tre campagne di scavi dal 2014 che hanno portato alla luce importanti scoperte archeologiche. Si prega di visitare il Link correlato molto interessante prodotto dall’Archeologa Dott.ssa Maria Romana Picuti. Scavi archeologici di Sassovivo. Sono previste visite anche in inglese.

MONTEFALCO – MONASTERO DI SANTA CHIARA

Oltre alla chiesa, per le Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 si potrà visitare la Cappella della Santa Croce: La Cappella è il centro e il simbolo di una spiritualità largamente presente nei documenti e che gli affreschi rappresentano con intima persuasione. Questi dipinti, molto ben conservati, sono opere di grande importanza, tra le testimonianze più significative della pittura umbra del primo trecento. Si riconoscono agli ignoti pittori ‘qualità di immediatezza sentimentale di espressione affannata e appassionata’; i più adatti ad esprimere l’essenzialità della santità di Chiara da Montefalco. Il più importante di questi artisti, riconoscibile nella parete di fondo e in quella di destra, ha avuto il nome convenzionale di ‘Maestro di Santa Chiara da Montefalco’. Sarà inoltre possibile visitare una parte della clausura in particolare il chiostro e giardino interno: In questo piccolo e antico angolo vi cresce un albero, sconosciuto fino agli inizi dell’800 in Europa. In primavera si copre di fiori profumati, di un viola chiaro e sfumato, delicatissimo. Da questi fiori poi, a grappolo, maturano delle bacche. I loro semi sono i ben noti ‘acini’ con cui si confezionano da secoli le caratteristiche corone del rosario. L’albero si chiama Melia Azedarach, ma comunemente chiamato ‘albero dei paternostri’ o ‘albero di Santa Chiara’, originario dell’Himalaya, diffusosi in India e sino alle regioni del Medio Oriente, ed ora presente anche in Italia. È detto anche “Albero dei Paternostri” perché sin dal Medioevo i suoi semi legnosi e bucati, venivano infilati in numero di 33 (gli anni del Signore) come una corona per la recita del Padre Nostro, prima della devozione del Rosario. Queste corone facevano parte anche del corredo degli antichi pellegrini, che raggiungevano i luoghi santi. Un’interessante coincidenza, se si pensa che proprio il misterioso Pellegrino lasciò a Chiara il suo bastone, da cui ebbe origine la pianta. I suoi acini, si trovano già nominati, per via di una guarigione, in una testimonianza dell’antico Processo di Canonizzazione, datata 3 luglio 1319, ma verificatasi nel 1315. Si parla infatti di ‘un paio di Pater noster’. Sarà inoltre possibile visitare una parte della clausura.

PERUGIA – CASTELLO DI SOLFAGNANO

Il bene è oggi una struttura ricettiva, adibita anche all’organizzazione di eventi, e dunque le Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 sono un momento unico per visitare questo luogo normalmente accessibile solo agli ospiti. Costituisce una meta speciale sia per chi desidera scoprire bellezze architettoniche e storiche, che per gli amanti della natura: adagiata su una vallata sinuosa, la tenuta di 60 ettari, infatti, ospita parchi, vigneti, giardini ed un’azienda agraria che opera ancora con metodi tradizionali naturali in sintonia con la destinazione originari della struttura. All’arrivo la prima sosta sarà nella chiesetta padronale tardo seicentesca. Successivamente i visitatori saranno guidati lungo l’ampio scalone d’onore che dà accesso al terrazzamento su cui sorge la villa. Passando dall’ingresso principale si accederà quindi agli interni della villa per visitare la serie dei ricchi salotti del primo piano, la sala da biliardo e la sala da musica ed ammirarne il mobilio prezioso, i soffitti affrescati, i dipinti antichi e le ceramiche realizzate da sapienti artigiani italiani. Uscendo dal lato posteriore ci si troverà sul grande prato circondato dall’antica pineta disposta a ferro di cavallo. Passando per il giardino all’italiana, ci si troverà nella zona medievale del castello i cui grandi sotterranei e la cisterna sono stati restaurati in stile moderno, ma non invasivo, senza alterare il fascino delle antiche volte e delle pietre.

PIEGARO – CASTELLO DI GREPPOLISCHIETO

Il piccolo castello a 657 metri d’altezza è una terrazza naturale sulle bellezze della vallata e un piccolo gioiello fortificato medievale, la visita consentirà l’ingresso alla chiesa che è solitamente chiusa, il giardino e porzione della parrocchiale. I caratteristici sottopassi ad arco, i cortili, il pozzo ma anche la cura dei dettagli e l’esplosione colorata dei fiori presenti in tutti gli angoli del borgo, regalano una passeggiata suggestiva ed emozionante. Nel corso della passeggiata sarà possibile incontrare i produttori locali di olio con le loro specialità. Il luogo è solitamente chiuso perché di proprietà privata. Previste anche visite guidate in inglese.

SPELLO – COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN GIROLAMO

Oltre alla visita del complesso monastico sarà allestita una mostra fotografica storica sull’acquedotto romano di Spello. Il luogo non è solitamente visitabile in quanto chiuso al pubblico perché sede di una istituzione o di un ente. Previste visite anche in lingua inglese.

FOLIGNO – MITI, LEGGENDE E TORNEI STORICI NEL PALAZZO CANDIOTTI DI FOLIGNO

Oltre alla visita del piano nobile sarà possibile visitare anche il Museo della Quintana in 4D, un’esposizione multimediale dedicata alla Giostra della Quintana, che valorizza il patrimonio culturale tangibile e intangibile della Città di Foligno, attraverso le tecniche e gli strumenti della realtà aumentata e della realtà virtuale. Nella sale dell’antico Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra della Quintana, sono state ricreate le suggestioni e le atmosfere seicentesche che animano la manifestazione restituendo al visitatore uno spazio interattivo unico, irripetibile e aperto tutto l’anno. Tra le stanze del Museo, quattro ologrammi (dame e nobili virtuali) narrano storia e segreti di quella che viene unanimemente considerata l’Olimpiade delle Giostre cavalleresche italiane. Previste anche visita al Museo multimediale della Giostra della Quintana di Foligno. Possibilità di visite in lingua inglese.

FRATTA TODINA – PALAZZO ALTIERI E IL BORGO DI FRATTA TODINA

L’apertura nelle Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 prevede, oltre alla visita guidata al Borgo di Fratta Todina, la scoperta di un ambiente eccezionale, normalmente non fruibile, Palazzo Altieri, perché oggi ospita il Centro Speranza, struttura gestita dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso. Il percorso della visita inizierà davanti alla Palazzo del Comune per proseguire poi nella vecchia chiesa del Borgo, di seguito nella seicentesca Parrocchiale. Alla fine sarà possibile ammirare l’interno del Palazzo Altieri con i suoi chiostri, la meravigliosa galleria con affreschi seicenteschi e i grandiosi giardini. Alla fine del percorso, per chi vorrà, la visita proseguirà con i propri mezzi alla cappella rurale della Madonna dei Portenti (Monte Castello di Vibio), che dista pochi chilometri da Fratta, un affascinante luogo di culto, dove, secondo la tradizione, nel 1732, avvennero due apparizioni mariane, ed è meta, ogni anno, di un tradizionale pellegrinaggio. Luogo solitamente chiuso al pubblico perché di proprietà privata.

CITTÀ DI CASTELLO – SULLE TRACCE DI ELMO PALAZZI A CITTÀ DI CASTELLO. OMAGGIO A 151 ANNI DALLA NASCITA

Una passeggiata nel centro cittadino costituirà l’occasione per approfondire, a un anno dalle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita (1871-2021), la storia dello scultore tifernate Elmo Palazzi, attraverso la scoperta dei luoghi legati alla sua figura. Partendo dalla Casa-studio con il meraviglioso giardino in stile liberty, normalmente non accessibile, si toccheranno le tappe fondamentali della sua carriera artistica, dal “Monumento all’XI Settembre 1860” all’imponente e austera “Allegoria dell’Umbria”. La visita si conclude fuori dal centro storico, presso l’ottocentesco Cimitero monumentale di Città di Castello che ospita alcuni dei più suggestivi monumenti funebri realizzati da Elmo Palazzi, oltre alla tomba dello scultore stesso. Il percorso di visita sarà interamente accompagnato dai volontari del Gruppo FAI di Città di Castello e diviso in tappe raggiungibili con l’assistenza degli stessi volontari. I turni di visita, della durata di 90 minuti circa, partiranno ogni mezz’ora secondo il seguente piano orario: mattina 10.00, 10.30, 11.00, 11.30; pomeriggio 15.00, 15.30, 16.00, 16.30. Luogo solitamente chiuso al pubblico perché di proprietà privata.

CASTEL VISCARDO – PASSEGGIATA NEL PARCO DEL CASTELLO E NEL BORGO DI CASTEL VISCARDO – VIAGGIO NEI DIARI DI ORAZIO SPADA

Il parco del castello è normalmente chiuso in quanto proprietà privata della famiglia Benedetti Duchi di Montevecchio, che risiedono ancora in una parte di questa antica dimora. La visita si svolgerà quindi attraverso il parco ed oltre a far conoscere l’edificio da una prospettiva diversa, offre anche un suggestivo affaccio sul Parco del Pinaro, che nel 2020 con 2563 voti ha ottenuto il riconoscimento di LUOGO DEL CUORE FAI. Si continuerà poi attraverso il borgo raccontandone l’impianto urbanistico e lo sviluppo e le trasformazioni fino ai nostri giorni. La visita si completerà con la cisterna ed l’orologio solare, luoghi fondamentali per la vita del borgo menzionati, così come il parco, nei diari del Marchese Orazio Spada alla metà del 1600. Luogo solitamente chiuso al pubblico perché di proprietà privata. Possibilità di visite in lingua inglese.

COLLESTRADA – BORGO MEDIEVALE E BOSCHI A FARNETTO DI COLLESTRADA

L’itinerario inizierà al di fuori della cinta muraria nello spazio verde che si apre sull’antica conca del lago Tiberino, oggi pianura, verso Assisi e il monte Subasio. Si visiterà inizialmente il ‘Cantinone’, la cantina compresa nella cinta muraria del borgo, per proseguire poi lungo le mura difensive e all’interno del borgo. Quindi si accederà alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta dei XII apostoli, dove sarà possibile ammirare il quadro di scuola del Perugino raffigurante Maria Assunta in cielo e gli ex-voto offerti da quanti nel corso dei secoli hanno ricevuto grazie per intercessione di Maria. Nell’adiacente Oratorio della Confraternita del SS.Sacramento saranno esposti alcuni documenti appartenenti all’Archivio Parrocchiale di Collestrada, uno dei pochi ad essere ancora conservato in loco insieme all’archivio storico della Confraternita. La visita proseguirà poi nel Bosco di Farnetto di Collestrada, zona sottoposta a vincolo, accompagnati dai volontari del CAI in un percorso di circa 20 minuti (difficoltà bassa). Previsto un laboratorio per bambini (5-10 anni): Creazione di cartoline sul Borgo di Collestrada. Possibilità di visita guidata in inglese sabato 15 alle ore 16.

ORVIETO – PALAZZO SFORZA MONALDESCHI: LE IMPRESE DI UN CONDOTTIERO RAPPRESENTATE NEL SUO PALAZZO

La visita sarà al salone principale affrescato, ed ai due saloni collaterali. Durante la visita si potrà appezzare l’esterno, la scala e la struttura del complesso, purtroppo al momento chiuso e non utilizzato. durante la visita potremo ammirare gli affreschi del salone d’angolo del palazzo, quello di rappresentanza, che propongono a sostegno dell’imponente soffitto a cassettoni, un’architettura dipinta ed illusoria formata da basamenti, colonne di ordine ionico e pilastri d’angolo tra i quali si inseriscono, su due lati, le finestre e la portafinestra del balcone e, sugli altri due, le porte (vere e finte) e il grande camino. Su piedistalli tra le colonne sono poste, come statue, grandi figure allegoriche monocrome, mentre negli spazi sovrastanti il camino, le porte e le finestre sono dipinte, come quadri incorniciati e appesi alle pareti, scene di carattere storico e mitologico. Un tempo sede del Liceo Artistico, il palazzo è chiuso dal 2010 anno in cui, a causa del mancato adeguamento all’uso scolastico, la sede dell’istituto fu spostata in altro edificio. Venerdì 14 visite speciali accompagnate dalle storiche dell’arte Giovanna Bandinu e Roberta Galli. Iniziativa riservata agli Iscritti FAI, prenotazione obbligatoria scrivendo a orvieto@gruppofai.fondoambiente.it

NOCERA UMBRA – ANTICO BORGO COLLE DI NOCERA UMBRA

Una passeggiata intorno al borgo costituirà l’occasione per approfondire la storia del luogo attraverso la scoperta delle sue chiese , delle torri , delle vestigia del castello, degli archi e delle volte disseminate nel paese , il tutto nel raggio di poche centinaia di metri. Un tuffo nel passato di incomparabile bellezza! un percorso di circa un km ci porterà a vedere altre vestigia del passato ed un a antica villa con incastonato un fortilizio sempre di epoca medievale, immersa in una natura incontaminata.

PIEGARO – CITTA’ DI FALLERA

Durante le Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 sarà possibile visitare il bene in compagnia di uno storico locale che ha studiato l’evoluzione urbana dell’insediamento, il suo utilizzo nei secoli e soprattutto le motivazioni del suo abbandono e successiva spoliazione. Luogo chiuso al pubblico perché in corso di restauro.

TREVI – CHIESA DI SAN FRANCESCO E MUSEO DELLA CIVILTÀ DELL’ ULIVO

Oltre alla visita della chiesa si potrà visitare anche l’annesso museo della civiltà dell’ulivo. L’itinerario di visita si apre con il racconto di un coltivatore del luogo che, anche con l’aiuto di espressioni dialettali, accompagna all’interno del ciclo della coltivazione dell’ulivo, della produzione e conservazione dell’olio, con indicazioni sulle tecniche di lavorazione ed estrattive, i rituali, le superstizioni e le credenze religiose tipicamente locali. Lo spazio è articolato in quattro sezioni: Botanica; Conosciamo l’olio e l’ulivo; L’ulivo simbolo di pace e Storia dell’ulivo. Dotato di reperti, plastici, animazioni, filmati e mezzi multimediali, consente di effettuare un vero e proprio viaggio (con audio-guida) nel microcosmo legato alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio.

SELLANO – CASTELLO DI PUPAGGI

Oltre al piccolo borgo ed alla chiesa di San Sebastiano, scoprirete la storia della bella di Pupaggi narrata da gente del luogo.

PERUGIA – COLLEGIO DI MERITO DELLA SAPIENZA

Il percorso prevede la visita del cortile con pozzo, il teatro, la cappella. Attraversando le antiche stanze si avrà l’occasione di ripercorrere i passi dei tanti studenti e personaggi famosi che da qui sono passati, da Carlo Goldoni a Rodolfo Valentino. L’attuale teatro risale agli inizi dell’Ottocento. La sala preesistente, già adibita a rappresentazioni teatrali, fu separata in due parti e ampliata per creare un nuovo palcoscenico concepito secondo i caratteri scenotecnici dell’epoca. La galleria, la sala del teatro e l’adiacente Sala Rossa furono decorate dai rinomati pittori perugini Lemmo Rossi Scotti e Matteo Tassi. Nel foyer sono visibili resti di mura di epoca etrusco-romana e medievale. Prospiciente alla Sala Rossa è il cortile con l’antico pozzo della Sapienza. La cisterna profonda 18 metri è opera del Gattapone, mentre il puteale rinascimentale fu progettato da Galeazzo Alessi. La cappella dedicata a San Gregorio Magno oggi è completamente restaurata sia nella struttura che nelle decorazioni interne. Sulla parete si ammira una crocifissione dipinta a fresco (1360 c.) da un artista di scuola giottesca. Sotto la crocifissione è visibile un più recente e prezioso gioco architettonico eseguito da Domenico di Paride Alfani (1480 c. ‘ 1553 c.). Fu creato per ospitare la pala d’altare raffigurante la Madonna in trono con San Gregorio e San Nicola di Bari, da lui firmata e datata 1518 (ora visibile presso la Galleria Nazionale dell’Umbria). Il soffitto, a volte incrociate, è decorato con forme geometriche alternate a figure. Luogo solitamente chiuso al pubblico perché sede di una istituzione o di un ente

CESI: UN FELICE CONNUBIO DI STORIA, ARTE E NATURA

L’itinerario di visita proposto per le Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 comprende l’apertura di palazzi nobiliari e di strutture religiose di norma chiuse al pubblico, con la possibilità di accedere anche alla Grotta Eolia, eccezionalmente aperta per l’occasione a cura del Gruppo Speleologico Terre Arnolfe – Cesi e grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Cesi. Visita alla Grotta Eolia, Via Carlo Stocchi 37 Sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 REGOLE PER I VISITATORI: Il numero massimo di visitatori (per ogni turno di visita) è di 12 persone, oltre gli accompagnatori del G.S.T.A. ‘Gruppo Speleologico Terre Arnolfe’. Ogni visitatore dovrà indossare il casco di protezione (fornito dal Gruppo Speleologico Terre Arnolfe). Si raccomandano abbigliamento e scarpe comode per affrontare il percorso in sicurezza. All’interno della grotta è possibile scattare fotografie e/o video. Il percorso di visita all’interno della Grotta Eolia, non è idoneo a persone con totali e/o limitate capacità motorie. Per ulteriori informazioni scrivere a eolia@speleoterrearnolfe.it

Questo articolo è aggiornato al 6 ottobre 2022, per cambiamenti e ulteriori informazioni sulle Giornate Fai d’Autunno in Umbria 2022 è possibile contattare l’apposita sezione sul sito ufficiale.

