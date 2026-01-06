Il meteo avverso non ferma la Befana ad Assisi: le foto

Il maltempo non ferma la Befana ad Assisi che oggi pomeriggio – 6 gennaio 2026 e pioggia e freddo nonostante – è arrivata ad Assisi: un evento ridimensionato – niente discesa dalla Torre del Popolo – ma comunque la vecchietta si è affacciata tra le colonne del Tempio di Minerva – e le calze sono poi state distribuite nella sala ex Pinacoteca; ad animare l’evento l’attrice Liliana Fiorelli e la giovane cantante Elisa Benvenuto, direttamente dal talent show “Tu sì que vales”. Il pomeriggio promosso dal Comune, in collaborazione con UNPLI Umbria e il Gruppo speleologico CAI di Foligno ha visto esibirsi la benvenuto, cantautrice pop-soul, amante del blues e del jazz, che ad appena 16 anni ha incantato tutti su Canale 5, conquistando le semifinali nel celebre programma di Maria De Filippi. La nuova promessa della musica, assisana doc, ha proposto una scaletta di brani e presentato il suo nuovo singolo “Nuvole blu”, emozionante preghiera in musica scritta insieme all’autore e compositore milanese Daniele Piovani, che invita alla pace e alla solidarietà. Fiorelli – reduce dal successo delle serie “L’appartamento – Sold out” (RaiPlay) e “Non ci resta che il crimine – La Serie” (Sky) – è stata invece come al solito voce narrante della Befana ad Assisi.

