Mercatini di Natale in Umbria 2022-2023: la mappa, le città, le date e gli orari

Mercatini di Natale in Umbria 2022-2023: la mappa delle bancarelle in tutta la Regione, con date e orari. L’articolo sul programma dei mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 è aggiornato al 29 novembre 2022, per eventuali variazioni e informazioni consultare sempre i comuni interessati. Per segnalare correzioni, eventi e iniziative è possibile scrivere a [email protected]

Comincia il periodo natalizio e tornano i mercatini di Natale in Umbria 2022-2023: mete immancabili sono Perugia, Assisi, Gubbio, la zona del Lago Trasimeno e tante altre. Di seguito il programma di quelli da non perdere e gli eventi principali del periodo natalizio nei principali centri della Regione, con date e orari.

Correlato: Presepi ad Assisi 2022, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto – a href=”https://www.assisinews.it/eventi/ponte-dellimmacolata-2022-ad-assisi-l8-dicembre-si-accende-il-natale-il-programma/” rel=”noopener” target=”_blank”>Gli eventi nel ponte dell’Immacolata del 7-8 dicembre 2022 – Il programma natalizio di Assisi 2022-2023 – Il programma natalizio di Gubbio 2022-2023 – Il programma natalizio di Cannara 2022-2023 – Il programma natalizio a Orvieto 2022-2023

Con la presentazione del Natale ad Assisi è stato ufficializzato il ritorno e l’ampliamento dei mercatini di Natale 2022 ad Assisi, allestiti in piazza della Chiesa Nuova con banchi dedicati a prodotti artistici locali e dell’artigianato dall’8 al 24 dicembre dalle 10 alle 20. Bancarelle anche a Santa Maria degli Angeli, a cura della Pro Loco, in piazza Garibaldi, dalle 10 alle 20, dall’8 al 18 dicembre. Nel comprensorio, la Pro Loco Bettona conferma che ci sarà il ritorno del presepe vivente, in programma il 26 dicembre 2022 e l’1 e 6 gennaio 2023. Per facilitare l’ingresso al Presepe Vivente, a partire dalle ore 17:00 si potranno ritirare i biglietti numerati presso la postazione in Corso G. Marconi. Le visite guidate si svolgeranno in gruppi di circa 30/40 persone e partiranno ogni 10 minuti circa. Quanto ai mercatini, “in Piazza Cavour non mancheranno le classiche bancarelle artigianali e stand per lo street food che si addicono al periodo di Natale”. Info su www.presepebettona.it

Tra i più grandi mercatini di Natale in Umbria 2022-2023, i mercatini del Natale alla Rocca Paolina a Perugia. Natale alla Rocca ripropone infatti il mercatino di Natale nella Perugia sotterranea, dal 16 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 negli spazi della Rocca Paolina e del Cerp. Sarà possibile trovare produzioni artigianali, mestieri d’arte, addobbi natalizi, artigianato creativo, prelibatezze gastronomiche. La mostra mercato è promossa e organizzata dal Consorzio Perugia in Centro in collaborazione con l’Associazione Farefacendo, con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi: 10.00 – 20.00. Infrasettimanali: 10.00 – 19.00. Chiusura il 25 Dicembre, ingresso libero e non è necessaria la prenotazione. Sempre a Perugia, “Barton Park Special Christmas” è invece il titolo dell’evento che dal 25 novembre all’8 gennaio porterà la magia del Natale nella meravigliosa oasi verde del capoluogo umbro. Il parco, di oltre tre ettari, per la prima volta si trasformerà in un Villaggio di Natale dedicato alle famiglie e a tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia. Ogni giorno si potrà visitare il tradizionale mercatino, la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale e tantissime saranno, invece, le attività gratuite che si alterneranno durante il periodo della manifestazione. L’evento, con ingresso gratuito, è patrocinato dalla Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia.

“Barton Park Special Christmas” sarà suddiviso in varie aree tematiche dedicate soprattutto ai più piccini, ma anche agli adulti. La Casa di Babbo Natale sarà uno dei punti cardine della kermesse: infatti, ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, Babbo Natale sarà pronto ad accogliere tutti nella sua casa in mezzo al Parco e, soprattutto, a ricevere le letterine dei bambini. E poi non mancheranno i mercatini di Natale, in tipico stile Tirolese: trentacinque strutture in legno ospiteranno hobbisti, artigiani, produttori e il meglio dell’enogastronomia tipica del periodo natalizio, come il vin brulé, ciambelle e cioccolato. Non il solito mercatino, quindi, ma una vera e propria selezione per regalare ai visitatori una passeggiata di qualità.

Mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 anche a Bevagna e Città di Castello. Per quanto riguarda Bevagna, l’8 e il 18 dicembre dalle 9 alle 20 e il 30-31 dicembre dalle 16.30 in piazzale Gramsci va in scena il mercatino a cura della Pro loco mentre il 3-4/10-11/17-18 dicembre dalle 16.00 alle 18.30 nelle Logge del Mercato Coperto, a cura della Proloco di Bevagna e Parrocchia di San Michele Arcangelo, c’è il Villaggio di Babbo Natale con tante iniziative per grandi e piccoli (per info complete sul programma natalizio di Bevagna è possibile cliccare su Umbria Social). A Città di Castello il cartellone del Natale promette un mese di eventi tra cui il Santa Claus Bus del 9-10-11 dicembre con l’animazione per i bambini e il Christmas Party del 17 dicembre con spettacoli, artisti di strada, musica, giochi e negozi aperti fino alle 22.00; i laboratori sul Natale e i giochi in Pinacoteca comunale, Biblioteca Carducci, Centro delle Tradizioni Popolari e Museo Malakos; l’esibizione di Castello Danza e della Scuola comunale Puccini il 17 dicembre al Teatro Degli Illuminati e i concerti musicali della Filarmonica Puccini e della corale Marietta Alboni; le visite guidate nel centro storico; l’animazione e i mercatini a Trestina, Cerbara. Al momentgo cartellone completo e gli aggiornamenti potranno essere consultati in tempo reale durante tutto il periodo delle festività sul portale istituzionale “Città di Castello Turismo” (https://www.cittadicastelloturismo.it) e sul sito web del Comune (https://www.comune.cittadicastello.pg.it).

Sempre nel perugino, da non perdere gli eventi del Natale 2022-2023 al Lago Trasimeno: a Castiglione del Lago fervono i preparativi per Luci sul Trasimeno – Natale a Castiglione del Lago, l’evento più atteso e originale del periodo natalizio. Dall’8 dicembre torneranno ad accendersi le luci dell’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. Un’opera unica nel suo genere con numeri da capogiro: 1.080 metri di lunghezza, 165 pali portanti, oltre 7.000 metri di cavo elettrico e circa 2.600 lampadine… una vera e propria sfida architettonica possibile solo sulle placide acque del lago Trasimeno. Dall’8 dicembre all’8 gennaio si accenderanno anche i riflettori su tutte le attrazioni, gli eventi e il divertimento di Luci sul Trasimeno: la ruota panoramica, la pista di ghiaccio, il tradizionale mercatino natalizio, l’esposizione “Castiglione del Lego” con i famosi mattoncini colorati, mostre temporanee e tanto altro! Secondo le informazioni sul sito ufficiale, Il mercatino natalizio di Luci sul Trasimeno è lungo il viale d’accesso al “percorso dell’albero” (in via belvedere). All’interno del mercatino potrete trovare: prodotti alimentari tipici del nostro territorio, decorazioni e addobbi natalizi, lavorazione artigianale di stoffe e pelle, gioielleria in argento, borse e cappelli lavorati a mano , profumi, accessori per la casa, prodotti vintage e tanto altro ancora. Gli orari sono da lunedì a venerdì 15:00 – 20:00: e Sabato, Domenica e Festivi 10:00 – 22:00.

Bancarelle natalizie anche a Città della Pieve: che si trasforma ne “La Città del Natale” con la Casa di Babbo Natale, il Presepe Monumentale, il Calendario dell’Avvento luminoso e tante Attrazioni ed Eventi per grandi e piccini distribuiti nell’arco di oltre un mese. A creare la tipica atmosfera incantata contribuirà il Mercatino di Natale che, a partire dal 3 dicembre 2022 e fino all’8 gennaio 2023, impreziosirà Piazza Plebiscito nei weekend, tra sapori eno-gastronomici della tradizione e prodotti artigianali. Nel fine settimana dall’8 all’11 dicembre, il mercatino si estenderà anche a Piazza Matteotti con la Piazzetta del Gusto, mercato eno-gastronomico e street food. Nocera Umbra. A Nocera Umbra, domenica 4 dicembre dalle 11 in piazza Sbarretti, Il mercatino dei doni con a cura di Bagnara Aps in collaborazione con l’Università agraria di Bagnara.

A Gubbio (qui il programma delle iniziative natalizie a Gubbio 2022-2023), nella suggestiva location dei giardini di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci e colori, gli stand di legno del Mercatino di Natale regalano un’atmosfera suggestiva, dove passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. L’occasione giusta per trovare tante meravigliose idee per un ottimo shopping natalizio. Nell’area dei mercatini troverete anche, per i più piccini, il Trenino di Babbo Natale. L’area è accessibile alle persone con disabilità. Le bancarelle saranno aperte il 26/27 novembre, 3/4 dicembre, 7/8/9/10/11 dicembre, 17/18 dicembre e, continuativamente, dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle 10.00 alle 20.00. Il 25 dicembre, il 27 dicembre, il 1° gennaio ed il 3 gennaio il Mercatino aprirà alle ore 15.00.

Nel programma del Natale 2022-2023 in Umbria tornano anche i mercatini anche a Monte Castello di Vibio: nella pagina Facebook “Il Paese Del Natale – Monte Castello Di Vibio” si cercano infatti hobbisti per dare vita alle bancarelle natalizie. Il programma del Paese di Natale andrà in scena dall’8 dicembre al 6 gennaio, nei festivi e pre-festivi dalle 15 alle 19. Mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 anche a Orvieto (qui tutto il programma delle manifestazioni natalizie orvietane): appuntamento dal 25 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 in Piazza della Repubblica, Orvieto

Il programma dei Mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 tocca anche Montefalco. Appuntamento dal 3 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 con la rassegna “C’era una volta… a Natale”, che proporrà mercatini di Natale in piazza, musica, degustazioni a tema, shopping sotto le stelle con la street band, spettacoli di danza e teatro e la tombolata della Befana. Per quanto riguarda le bancarelle, nei giorni 3-7-10 dicembre in piazza del Comune va in scena “Aspettando il Natale”, mercatino a tema natalizio a cura dell’associazione hobbisti L’ingegno, con idee regalo e oggetti artigianali. Nei giorni 4-8-11-18 invece il vero e proprio mercatino natalizio con tante idee regalo e oggetti natalizi all’insegna della solidarietà, a cura della Parrocchia di San Bartolomeo al Priorato in Piazza Dante, 1.

A Terni per i mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 le bancarelle saranno in piazza Tacito, dove si potranno anche degustare e acquistare i prodotti tipici locali. Il Natale ternato è in programma dal 29 Novembre 2022 al 06 Gennaio 2023. Le luminarie fanno subito Natale e rendono più magica l’atmosfera di questo periodo. Così Terni ritorna a splendere con il progetto “Luci d’artista: da Natale a S. Valentino”, un susseguirsi di installazioni artistiche in tutto il centro cittadino che sorprenderanno grandi e piccoli, facendoli fantasticare tra colori, animazioni e continue sorprese. Dal portale tridimensionale di Palazzo Spada, alla cometa gigantesca della Chiesa di S. Francesco, dal cielo stellato di P.zza Tacito al villaggio polare in P.zza della Repubblica e tantissime altre affascinanti rappresentazioni. Un “itinerario luminoso” che renderà il Natale Ternano veramente unico. Oltre alle scenografie Natalizie ed ai villaggi tematici, è prevista un’animazione per i week end, di grande impatto scenografico. Una serie di eventi animeranno il centro cittadino, a partire dalla Christmas Parade itinerante ai vari appuntamenti tra teatro, musica e danza. Non mancherà il caratteristico mercatino di Natale che avrà il suo posto in P.zza Tacito, e dove si potranno degustare ed acquistare prodotti tipici locali. Dal 7 gennaio fino alla fine di febbraio, altre installazioni affiancheranno quelle natalizie, “luci d’artista romantiche”, che accompagneranno la città durante un altro grande evento cittadino: S. Valentino, patrono di Terni, festa degli innamorati.

Infine a Narni per la prima volta il Natale lo si passa a teatro, con – dal 17 dicembre 2022 – tante attività per tutti, dai grandi ai piccini e anche i mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 all’interno di un ricco percorso che prevede una pista di pattinaggio allestita proprio sotto i riflettori del palco, visitando il Christmas Tour ricco di scenari natalizi: il regno delle caramelle, la grotta degli Gnomi, l’officina creativa di Babbo Natale, i mercatini di prodotti locali sostenibili ed ecologici.

Foto di Artem Kniaz | via Unsplash

(L’articolo sui mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 è in aggiornamento continuo, per eventuali variazioni e aggiornamenti si consiglia comunque di controllare sui siti ufficiali e le pagine Facebook)

© Riproduzione riservata