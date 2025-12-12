Musei per tutti, proseguono i tour gratuiti: nei prossimi due weekend Assisi, Spello e Nocera

Proseguono i tour gratuiti alla scoperta dei musei e del territorio dei Comuni del Parco del Monte Subasio, con Assisi capofila del progetto e base di partenza per tutte le uscite con apposita navetta e guida. Il 14 e il 21 dicembre 2025 sono in programma due esperienze fra la città serafica, Spello e Nocera Umbra, immerse nell’atmosfera natalizia. Le proposte di Musei per tutti sono gratuite, i posti disponibili 28 ed è obbligatoria la prenotazione ai seguenti recapiti: experience@gruppomartinelli.net; +39 350 568 2077.

Domenica 14 dicembre, partenza alle 10.15 con due punti di raccolta ad Assisi: parcheggio Giovanni Paolo II e piazzale antistante il sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Si arriva a Spello per una visita alla Pinacoteca comunale e alla città, nel primo pomeriggio si torna ad Assisi per vedere il Foro romano con la collezione archeologica e le spettacolari illuminazioni del Natale. Domenica 21 dicembre stesso schema e orario, ma la prima tappa è Assisi con visita alla Rocca Maggiore e alla mostra di Banksy, nel pomeriggio trasferimento a Nocera Umbra per la Pinacoteca Civica e Museo archeologico.

Lo scorso novembre era già stato organizzato un tour anche al Museo del Ricamo a Valtopina.

I tour proposti, che uniscono arte, cultura e scoperta del territorio, rappresentano un nuovo step del progetto “Musei per tutti nel Parco del Subasio”, realizzato con il contributo della Regione Umbria, attraverso un bando legato alla legge regionale 24/2003. L’iniziativa mette in rete le strutture museali di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, realtà già unite in aggregazione territoriale per la gestione del Parco regionale del Monte Subasio, rendendole maggiormente accessibili anche a persone con disabilità. I musei civici interessati sono otto: Pinacoteca Comunale, Foro Romano e collezione archeologica con Domus del Lararium e Domus di Properzio e Rocca Maggiore ad Assisi; Pinacoteca Civica e Diocesana e Villa dei Mosaici a Spello; Pinacoteca Comunale e Museo Archeologico a Nocera Umbra; Museo del Ricamo e del Tessile a Valtopina. Sono stati realizzati virtual tour, contenuti multimediali e digitali che ne migliorano l’esperienza di visita, rendendoli interconnessi e facilmente fruibili da tutti, inclusi utenti con disabilità motorie, visive, uditive e intellettive. Sono stati promossi anche un apposito sito www.museiparcosubasio.it, una App, canali social dedicati, materiale informativo cartaceo e digitale, in lingua italiana e inglese

