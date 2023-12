Natale 2023 ad Assisi al via con l’albero di alberi, presepi e luci (foto)

Natale bagnato, Natale fortunato? L’accensione delle luminarie nel centro storico e nelle frazioni e l’apertura dei mercatini in piazza Santa Chiara (che rimarranno fino al 7 gennaio feriali dalle 10 alle 19.30 e festivi dalle 9 alle 20) hanno dato il via al Natale ad Assisi, che prevede oltre 250 eventi fino al 7 gennaio. Una cerimonia sotto un po’ di pioggia, sabato 2 dicembre pomeriggio, in attesa dell’attivazione, l’8 dicembre prossimo, delle spettacolari illuminazioni scenografiche e architetturali sulle facciate di chiese e monumenti con immagini dedicate al tema del primo presepe della storia, realizzato 800 anni fa da San Francesco a Greccio. (Continua dopo la galleria fotografica) Foto in evidenza e prima fotogallery: Mauro Berti ©️BN COM



Alla presenza e con i bambini di primaria e secondaria di primi grado del convitto nazionale Principe di Napoli, in piazza del Comune c’è stata anche l’accensione del grande “Albero di alberi”, composto da 80 abeti che saranno poi ripiantumati e con alcuni decori realizzati dai ragazzi del Serafico. Dal 2 dicembre parte anche il Trenino del Natale, per un tour emozionale della città. Partita anche la “Casa del Presepe di Francesco” al Monte Frumentario. Domani, 3 dicembre, alle 16 con il collegamento del patriarca di Gerusalemme, cardinal Pierbattista Pizzaballa, l’inaugurazione del presepe a grandezza naturale sul sagrato della basilica di Santa Maria, nonché della mostra di “Presepi dal mondo”, all’interno del chiostro monumentale. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

FOTO Mauro Berti © BN COM

© Riproduzione riservata