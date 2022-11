Natale a Gubbio 2022, il programma: mercatini, videomapping, ruota panoramica e… l’albero più grande del mondo

Il programma del Natale a Gubbio 2022 parte un mese prima, visto che già da sabato 19 novembre la città dei Ceri tornerà ad essere la città del Natale con la quarta edizione di ChristmasLand, la serie di iniziative per grandi e piccoli che vedranno il ritorno del videomapping (con protagonista tra l’altro San Francesco d’Assisi che ammansisce il lupo), mercatini, ruota panoramica e ovviamente l’albero di Natale più grande del mondo, che verrà acceso il 7 dicembre nel corso di una manifestazione pubblica. Nel 2014 è stato Papa Francesco ad accendere l’Albero, nel 2013 il Direttore della Caritas Italiana, Don Francesco Soddu, nel 2012 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e nel 2011 lo aveva preceduto il Santo Padre Benedetto XVI; in precedenza avevano presieduto alla cerimonia di accensione il sottosegretario alla Protezione civile, Guido Bertolaso, il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il direttore generale di Telethon, Pietro Spirito, il direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia, Pier Giuseppe Pelicci.

Correlato: Le prime anticipazioni sul programma natalizio assisano: videomapping, presepi, attrazioni e giochi per bimbi

Sul sito gubbionatale.it si trovano già i primi eventi del Natale a Gubbio 2022, tra cui i mercatini di natale: nella suggestiva location dei giardini di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci e colori, gli stand di legno del Mercatino di Natale regalano un’atmosfera suggestiva, dove passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. L’occasione giusta per trovare tante meravigliose idee per un ottimo shopping natalizio. Nell’area dei mercatini troverete anche, per i più piccini, il Trenino di Babbo Natale. L’area è accessibile alle persone con disabilità. In Piazza Quaranta Martiri il Mercatino di Natale sarà aperto nelle seguenti date: 19/20 novembre, 26/27 novembre, 3/4 dicembre, 7/8/9/10/11 dicembre, 17/18 dicembre e, continuativamente, dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle 10.00 alle 20.00. Il 25 dicembre, il 27 dicembre, il 1° gennaio ed il 3 gennaio il Mercatino aprirà alle ore 15.00. Sempre in piazza 40 Martiri non mancherà la ruota panoramica: “Cinquanta giorni in cui ammirare in un modo del tutto nuovo un panorama mozzafiato sulla città. Scoprirete le mille luci colorate, uno skyline unico, oltre ad ammirare la bellezza del maestoso Albero di Natale più Grande del Mondo anche in pieno centro cittadino”, si legge nel sito del Natale 2022 a Gubbio. L’attrazione sarà aperta tutti i giorni dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, un’attività a pagamento con possibilità di accesso anche per disabili.

Sempre in piazza Quaranta Martiri ci sarà la Slitta di Babbo Natale trainata dai suoi fantastici cavalli per poter fare una straordinaria ed alternativa passeggiata per le vie del centro storico. L’attrazione funzionerà 19/20 e 26/27 novembre, 3 e 4 dicembre, 7/8/9/10/11 dicembre, 17/18 dicembre, 23/24/25/26 dicembre, 30/31 dicembre 2022, 1 gennaio, 5/6/7/8 gennaio 2023. Dal 1° gennaio in poi, al posto della Slitta di Babbo Natale, troverete il Calesse della Befana. Non mancherà, con fermata in Piazza Grande, Il trenino turistico (info 327 982 0081), attivo sempre dal 19 novembre all’8 gennao, date in cui – sempre in piazza Grande – sarà allestito il Grande Albero di Natale.

E sempre a proposito di Piazza Grande, tra le novità del Natale a Gubbio 2022 spunta anche il videomapping in piazza Grande, uno “spettacolo di proiezioni tridimensionali e musica che, sovrapponendo un modello virtuale a grandezza naturale alla facciata originale del palazzo dei Consoli, crea un gioco di realtà aumentata ed effetti visivi di grande impatto emozionale. Lo spettacolo, che durerà circa 5 minuti, sarà ripetuto più volte durante la serata e creerà un appuntamento fisso di grande richiamo che permetterà a tutti i visitatori di poter ammirare uno dei simboli di Gubbio, il Palazzo dei Consoli, in una veste molto emozionante e di sicuro impatto”. Il videomapping andrà in scena tutti i giorni dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, ingresso ovviamente gratuito. Gli spettacoli seguiranno i seguenti orari: 19/20 novembre, 26/27 novembre, 3/4 dicembre, 8/9/10/11 dicembre, 17/18 dicembre 24/25/26 dicembre, 1° gennaio e 6/7/8 gennaio 2023, con orario alle ore 18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 21.30, 22.00 e 22.30. Il 7 dicembre spettacoli alle ore 21.00, 21.30, 22.00 e 22.30. Il 31 dicembre, spettacoli alle ore 18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 e 24.00 In tutti gli altri giorni non indicati spettacoli alle ore 18.00 e 19.00. Videomapping per il Natale 2022 a Gubbio anche a sulla facciata della chiesa di San Giovanni, dove verrà proiettata un’immagine artistica di una Natività realizzata ispirandosi alla tecnica della vetrata. Dal 7 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 piazza San Giovanni sarà inoltre illuminata con particolari luci colorate che regaleranno a questi spazi un effetto magico e suggestivo. Il progetto è un’idea dell’Ing. e Light Designer Matteo Costantini. La Natività rappresenta una delle iconografie più classiche legate al Natale e grazie alla proiezione viene integrata sulla bellissima facciata di questa chiesa costruita tra il XIII ed il XIV secolo. Le proiezioni si accenderanno all’imbrunire tutti i giorni dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, così come quelle in scena sulla facciata della chiesa di San Marziale, dove verrà proiettata un’immagine artistica di San Francesco mentre ammansisce il Lupo, con una veduta della città di Gubbio ed alcuni elementi che richiamano al Cantico delle Creature. L’immagine è stata realizzata ispirandosi alla tecnica della vetrata e sarà integrata sulla facciata di questa meravigliosa chiesa risalente al XII secolo. Quanto ai presepi del Natale 2022, infine, giovedì 8 dicembre e lunedì 26 dicembre Presepe Vivente in piazza San Pietro. Dalle ore 16:45 alle 19:00. Per info Facebook Quartiere San Pietro Gubbio – Instagram @quartieresanpietro.

(articolo pubblicato l’11 novembre 2022 e aggiornato a quella data)

© Riproduzione riservata