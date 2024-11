Natale ad Assisi: a San Francesco arriva il maxi abete e la città si addobba a festa (foto)

Si cominciano a respirare le prime atmosfere del Natale ad Assisi. Da metà novembre gli operai del Comune hanno cominciato a mettere le prime luminarie e il 18 novembre è arrivato in città l’albero di Natale della comunità francescana di Assisi: installato nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco l’abete da 15 metri che quest’anno viene donato da Laion, provincia di Bolzano. Sarà come di consueto addobbato con circa 40 mila luci e acceso l’otto dicembre pomeriggio. Quest’anno il Natale ad Assisi, “carico di emozioni, ricco di eventi, pieno di luce”, partirà con il “Cantico delle Creature” di San Francesco che prenderà vita su facciate di chiese e monumenti, attraverso suggestive illuminazioni scenografiche che avvolgeranno la città per lanciare al mondo un messaggio di pace, coesione, speranza. Appuntamento dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con tante iniziative fra tradizione, innovazione, bellezza e spiritualità, con lo sguardo rivolto al primo testo poetico in lingua volgare italiana, scritto dal Poverello di Assisi nel 1225, in vista dell’ottavo centenario dello stesso.

In programma nel Natale ad Assisi 202-2025 tante iniziative fra tradizione, innovazione, bellezza e spiritualità. Il programma generale – promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la Diocesi di Assisi e il tessuto associativo e culturale cittadino – è stato presentato a Rimini, al TTG Travel Experience, la più importante fiera nazionale per la promozione del turismo in Italia e nel mondo. Ad accogliere ad Assisi visitatori e turisti, per oltre un mese, ci saranno dunque spettacolari luminarie e illuminazioni scenografiche su chiese e palazzi dedicate al “Cantico delle Creature”. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Nel cuore della città, presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Nelle frazioni del territorio assisano, i tradizionali presepi viventi per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Tra le novità del Natale ad Assisi 2024, “DeMusicAssisi Winter Edition”, festival di musica medievale con repertorio natalizio e gli zampognari, che suoneranno itineranti nel centro storico e nelle frazioni, esibendosi anche in veri e propri concerti in location suggestive e salendo in cattedra per lezioni legate alla musica della tradizione popolare. Nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli, addobbati a festa, mercatini con prodotti artigianali e tipici di qualità. Tante le attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale con giochi e laboratori creativi, spettacoli itineranti, Babbi Natale marching band, artisti di strada, animazione con personaggi dei cartoni animati e tratti dalla letteratura, per un Natale fortemente dedicato alle famiglie Accanto a tutto questo, fino al 6 gennaio 2025, tanti eventi musicali e culturali, tra cui il concerto del 2 gennaio con il “Benedict Gospel Choir”. Immancabili la festa di Capodanno in Piazza, la Befana che si calerà dalla Torre del Popolo, iniziative nei musei ed escursioni sul Subasio. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

