Niccolò Fabi in concerto al Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 25 ottobre

Dopo il grande evento live al Circo Massimo dello scorso luglio, insieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, in cui Niccolò Fabi si è esibito davanti a più di 50.000 persone, e l’esperienza più intima nei piccoli club in veste di musicista per il progetto “Discoverland”, insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, nel 2025 Niccolò Fabi sarà protagonista di una tournée teatrale per presentare al suo pubblico i brani del prossimo album di inediti, “Libertà negli occhi” (in uscita per BMG) e le canzoni del suo repertorio.

Tra le tappe del tour figura il Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 25 ottobre alle 21:00. Concerto organizzato da Elite Agency Group e Riverock. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ticket Italia www.ticketitalia.com (online e punti vendita). Info: 0871 305631.

«Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa. Nel frattempo, ho preparato alcune storie nuove che si potranno ascoltare a breve. Chissà che possano essere anche solo uno spunto per le nostre usuali “psicoterapie di gruppo”», le parole del cantautore. Per la realizzazione e produzione del disco “Libertà negli Occhi”, Niccolò Fabi ha scelto al suo fianco Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini. L’album è il risultato di dieci giorni trascorsi in una baita in Val di Sole, immersi nella quiete invernale della montagna, lontano dalla frenesia quotidiana, in una vera e propria residenza artistica. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

