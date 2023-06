Palio del Cupolone 2023, parlano i protagonisti: le interviste video a presidente e capitani dei Rioni (video)

(Agnese Paparelli e Stefano Berti) Santa Maria degli Angeli si appresta a vivere la sua festa. J’Angeli 800 Palio del Cupolone 2023 andrà in scena da venerdì 16 a sabato 24 giugno con un ricco ed interessante programma. In attesa della manifestazione, i tre Rioni – Fornaci, Ponte Rosso e del Campo – si stanno accuratamente preparando in attesa di darsi battaglia nei cortei, nei giochi e negli spettacoli. Il Gruppo editoriale Assisi News con la redazione di Assisi Eventi ha intervistato il presidente il presidente dell’Ente Palio J’Angeli 800 Moreno Massucci e i capitani dei tre Rioni, Fornaci, Ponte Rosso e del Campo. (Continua dopo il video – link diretto)

Dalla piazza di Santa Maria degli Angeli parla il presidente dell’Ente Palio J’Angeli 800 Moreno Massucci: “In piazza si svolgeranno i vari spettacoli, teatro, giochi, musica, balli che anche quest’anno, con il Palio del Cupolone 2023 vogliamo offrire ai nostro ospiti. Vogliamo far provare emozioni inserite in un contesto storico dell”800. È una festa – ha sottolineato Massucci – a carattere rievocativo e il nostro obiettivo è quello di portare questo secolo molto ricco tra la gente”.

“Organizzare una festa di questo tipo – continua Massucci – è sempre molto complesso. Lo viviamo e lo vivo con molta serenità, gioia e passione insieme ai Rioni e il direttivo dell’Ente che sta lavorando sul quadro organizzativo. Stiamo operando per far sì che questa piazza diventi un punto di ritrovo e aggregazione per, spero, tanta gente. Abbiamo 800 posti e vogliamo riempirli tutti“.

“Ci sono varie novità – ha spiegato il presidente dell’Ente Palio del Cupolone – abbiamo voluto riproporre, come lo scorso anno, la serata di musica dell”800 con l’Orchestra Lirica Umbra, la Corale della Porziuncola del maestro Matteo Ferraldeschi e la Commedia Harmonica del maestro Umberto Rinaldi. Insieme al tenore Claudio Rocchi e al mezzosoprano Manuela Molinelli ci canteranno le arie di Verdi con una coreografia di figuranti in costume che è stata progettata dal direttore artistico Susanna Tartari. Inoltra nella piazza vicino alla fontana abbiamo anche due punti di aggregazione: una locanda dove verranno serviti piatti tradizionali umbri e un caffè dell’800 dove verranno servite bevande che abbiano una pertinenza con il secolo che andiamo a rappresentare“.

La redazione di Assisi Eventi è entrata nelle sedi dei vari Rioni dove tantissimi rionali si stanno dando da fare nella lavorazione delle scenografie e dei costumi e nella preparazione dello spettacolo e dei giochi del Palio del Cupolone 2023. Il Capitano Rione del Campo Daniele Fucili dà la carica: “Quest’anno siamo partiti con una grande energia e con dei rinnovamenti facendo tesoro degli errori fatti negli anni passati. Siamo partiti bene con una bella squadra compatta e coesa. Partiamo con il punto di forza dei giochi dello scorso anno che sono stati vinti sia la sfida dei rioni che la fabbrica. Ripartiamo con i giovani e con i ‘muje’ e stiamo lavorando per tutto il resto. Agli altri Rioni faccio un in bocca al lupo, nasciamo con rivalità ma stiamo crescendo tutti insieme ma dico anche di fare molta attenzione perché quest’anno le cose saranno diverse, arriveremo in piazza con uno spirito battagliero e daremo filo da torcere in tutti i settori. Ai miei rionali dico che la sede è aperta, venite al Rione del Campo perché il blu va sempre di moda!“.

Il Capitano del Rione Ponte Rosso Gianluca Bartolucci racconta ai microfoni di Assisi Eventi: “Ricoprire questo incarico è per me un grande impegno ma anche un grande onore. Una cosa molto bella perché significa molto per me, per la festa e per questo Rione. Il Rione Ponte Rosso si sta preparando da molti mesi sia lo spettacolo, tutto lo staff sta cercando di portare in scena per il nostro paese uno spettacolo degno di questa festa che speriamo sarà apprezzato. Un grosso ringraziamento va a tutti gli staff di questo Rione che si stanno preparando da mesi per questo evento. Oltre al settore spettacolo, ci sono i ragazzi dei giochi, la sartoria, lo staff tecnico. Agli altri Rioni faccio l’in bocca al lupo per la festa che appartiene a tutto il paese, l’aggregazione e il coinvolgimento è di tutte le persone del paese e non solo e dico soprattutto di mantenere le competizione in un clima di divertimento e serenità. Ai miei rionali mando un abbraccio da parte di tutto il consiglio del Rione e vorrei chiedere a tutti la loro presenza e il loro tifo in piazza“.

Il Capitano del Rione Fornaci Roberto Catanossi spiega: “Bissare la vittoria dello scorso anno sarà difficile perché gli altri Rioni sono agguerriti ma faremo del nostro meglio. Sicuramente ci stiamo divertendo e ci divertiremo in piazza. Faremo del nostro meglio anche nei giochi, i nostri ragazzi sono agguerriti e anche con i ‘muje’ cercheremo di dar battaglia agli altri. Ho preso un’eredità importante, i precedenti capitani hanno vinto tutti il Palio quindi sarà per me una bella ed emozionante sfida. Alla festa ci crediamo tutti e mi auguro che sia una bella edizione. I miei rionali si stanno compattando e stanno facendo buone cose sia con i giochi che con lo spettacolo. Si stanno preparando bene. Siamo belli carichi e daremo battaglia. Agli altri Rioni dico: buona fortuna!“.

“I Rioni stanno lavorando con passione e fatica per cercare di vincere il Palio del Cupolone 2023. L’emozione per me più grande – continua l’intervista a Massucci – è quando si aprono le buste dei giudici insieme ai Capitani che già percepiscono come possa andare. L’emozione poi passa a questa finestra quando devo sciogliere il telo e annunciare il vincitore per poi vedere dall’alto la gioia dei rionali. Una gioia anche per l’Ente che vede raggiunto l’obiettivo della festa“. “Tante le collaborazioni – spiega il presidente – con le istituzioni: dal Comune, alla Provincia fino alla Regione; con gli istituti scolastici come l’Istituto Comprensivo Assisi 2 e l’Alberghiero di Assisi e con le associazioni locali come il Punto Rosa. Tutto questo coordinato dal direttore artistico Susanna Tartaro, voluta e ricercata da Giuseppe Dionigi coordinatore del Palio. Una ferrarese con grandi esperienze negli eventi e rievocazioni come il presepe di Matera. Ha preso in mano l’evento ma sta lavorando già con molte idee al prossimo anno per valorizzare ancora di più la festa“.

“Il messaggio che voglio dare ai Rioni è un semplice ringraziamento – conclude Moreno Massucci – è tutto volontariato sono persone che vivono e mantengono le loro sedi grazie a risorse proprie. Per questo io e la comunità dobbiamo ringraziarli. Buon lavoro a tutti, ci vediamo in piazza! Per chi verrà a vederci, l’obiettivo è farvi provare tante emozioni. Gli spettacoli, le musiche e i balli saranno veramente emozionanti“.

