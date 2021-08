Palio di San Rufino 2021: ad Assisi torna il mercatino medievale e la sfida tra balestrieri

(AssisiNews ha un nuovo spazio dedicato agli eventi: si chiama www.assisieventi.it). Torna anche quest’anno il Palio di San Rufino 2021, organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi. Si parte giovedì sabato 21 agosto: in mattinata la presentazione del programma, e, alle 18, la Santa Messa in memoria dei Balestrieri e dei personaggi della Compagnia purtroppo scomparsi.

Giovedì 26 agosto e venerdì 27 agosto il Palio di San Rufino 2021 prevede il mercatino di San Rufino, in programma dalle 10 alle 23 in piazza del Comune, mentre a sera alle 21 i gruppi della Compagnia daranno spettacolo, sempre in Piazza. Sabato 28 agosto e domenica 29 sono i giorni clou del Palio di San Rufino 2021. Si parte sabato con il corteo storico (dalle ore 17.30) da Piazza del Comune a San Rufino, la Santa Messa delle 18 in cattedrale durante la quale ci sarà l’investitura dei nuovi Balestrieri e il battesimo dei piccoli Balestrieri. A seguire, alle 20 a San Rufino, la cena propiziatoria e, dalle 22 lo spettacolo del Gruppo fuoco della Compagnia.

Domenica 29 agosto si parte con il corteo storico (dalle ore 16.30) da Piazza del Comune a San Rufino, l’esibizione dei Gruppi della Compagnia Balestrieri (ore 17) e la disputa del Palio, con gara a squadre tra i Balestrieri dei terzieri di Santa Maria, San Francesco e San Rufino e la gara individuale. Alle 19 la premiazione con intervento delle autorità; oltre alla consegna del Palio, dipinto dall’artista Silvia Fugnoli, al terziere vincente; al balestriere col miglior punteggio andranno invece l’ambitissima Balestrina d’Argento e il tasso della gara.

© Riproduzione riservata