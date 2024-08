Palio di San Rufino 2024, il programma degli eventi: mercatino, spettacoli e gara tra balestrieri

Tutto pronto per il Palio di San Rufino 2024 organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi e che sarà ufficialmente presentato il 17 agosto alle 11.30 nella sala ex Pinacoteca in piazza del Comune con un assaggio di quello che attendersi dal 22 al 25 agosto.

La manifestazione parte giovedì 22 agosto con il Mercatino di San Rufino dalle 10 alle 23 in Piazza del Comune. Il Mercatino è la Rievocazione Storica della tradizionale fiera cittadina che si teneva nei giorni della festività del Patrono di Assisi, con artigiani locali e da fuori. Alle 21.30 lo spettacolo itinerante dei gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi; stesso programma anche venerdì 23 agosto, mentre sabato 24 agosto, alle ore 17.30, il corteo storico con partenza da Piazza del Comune alla Cattedrale di San Rufino, dove alle 18 si celebrerà la messa con investitura dei nuovi balestrieri e battesimo dei piccoli balestrieri. Alle 20 in piazza San Rufino, la cena propiziatoria per la disputa del “Palio di San Rufino 2024” e a seguire alle 22.30 l’inizio dello spettacolo dei gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi.

Domenica 25 agosto è il giorno clou della manifestazione, con alle 16.30 il corteo storico che muoverà da Piazza del Comune in direzione Piazza San Rufino, dove alle 17 ci sarà l’esibizione dei gruppi della Compagnia e a seguire la gara a squadre tra i Balestrieri dei Terzieri di Santa Maria, S. Francesco e San Rufino e poi la gara individuale disputata tra i Balestrieri della Compagnia, sul Tasso dipinto da Katia Damiani, Alle 19 la premiazione con intervento delle autorità civili e religiose locali che consegneranno il Palio dipinto dall’artista Mara Roscini al Terziere vincente. Al Balestriere vincitore della gara individuale andrà l’ambitissima “Balestrina d’Argento” ed il “Tasso” della Gara. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

