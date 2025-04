Pasqua a Bastia Umbra 2025 tra visite a chiese e la merendella di Pasquetta: il programma

Visite pasquali alle chiese e a un momento conviviale il giorno di Pasquetta. Per la Pasqua a Bastia Umbra 2025 fino al 21 aprile sarà possibile visitare le cappelle pasquali di varie chiese, dove saranno allestite esposizioni di arredi, paramenti, oggetti liturgici e processionali, storici e tipici del periodo pasquale, riposti per anni negli armadi e nei magazzini e ora esposti al pubblico spesso per la prima volta.

A conclusione della Pasqua a Bastia Umbra 2025 e in alternativa alle tipiche gite fuori porta, inoltre, il Comune si “propone” come meta, dentro le porte per i propri concittadini e come fuoriporta per i visitatori, offrendo un pomeriggio di convivio e musica. La merendella di Pasquetta è in programma dalle 16 del 21 aprile: saranno a disposizione panche e tavoli da imbandire (tovaglie a quadri raccomandate) in cui i partecipanti potranno condividere con i propri amici e conoscenti il cibo che si è preparato in casa. Non mancherà la musica il frenetico ritmo della Taranta, della Pizzica, con il gruppo musicale Musica a Sud, Mariangela Berazzi, voce, castagnette, tamburi, Sandro Paradisi, fisarmonica, Gabriele Tardiolo, chitarra, voce Roberto Forlini, batteria. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Auditorium Sant’Angelo.

Queste le cappelle visitabili:

Bastia Umbra

Spazio ai piedi del Campanile, Piazza Mazzini

Mer 16 – 16:30/19:00

Gio 17 – 10:00/12:30 – 16:30/19:00 – 20:00/23:00

Ven 18 – 16:00/19:00 – 20:00/23:00

Sab 19 – 16:00/19:00 – 21:00/00:30

Dom 20 – 10:00/13:00 – 16:00/20:00

Lun 21 – 10:00/13:00 – 16:00/19:00

Costano (foto di Claudio Polinori)

Via Vecchio Castello, dietro Chiesa del Crocefisso

Mer 16 – ore 16:30/19:00

Gio 17 – ore 16:30/19:00 – 20:00/22:00

Ven 18 – 16:00/19:00 – 20:00/23:00

Sab 19 – 16:00/19:00 – 21:00/00:30

Dom 20 – 10:00/13:00 – 16:00/19:00

Lun 21 – 10:00/13:00 – 16:00/19:00

Ospedalicchio

Cappella del Rosario, Piazza Buozzi

Mer 16 – 16:30/19:00

Gio 17 – 16:30/19:00 – 20:00/23:00

Ven 18 – 16:00/19:00

Sab 19 – 16:00/19:00

Dom 20 – 10:00/13:00 – 16:00/20:00

Lun 21 – 10:00/13:00 – 16:00/19:00

