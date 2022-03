Pasqua ad Assisi 2022, il programma: torna la Processione del Venerdì Santo

Pasqua ad Assisi 2022, torna la Processione del Venerdì Santo e alcune iniziative collaterali: oltre alle celebrazioni liturgiche a partire dalla domenica delle Palme, il 10 aprile prossimo, passando per le tante processioni, fino al giorno della Resurrezione, e le manifestazioni civili che si svolgeranno nello stesso periodo tra cui mostre, concerti, escursioni e proposte per i più piccoli. Lo si scopre dall’opuscolo dedicato agli eventi della Pasqua 2022 ad Assisi (con messe, celebrazioni, appuntamenti laici e religiosi) stilato dall’amministrazione comunale e distribuito in oltre 20 mila copie in tutte le attività ricettive e i punti di ritrovo del territorio comunale e pubblicato sul sito del Comune al link www.visit.assisi.it. (Clicca qui per scaricare la brochure in pdf con il programma laico e religioso)

Da segnalare che, dopo due anni di assenza, per la Pasqua 2022 ad Assisi tornerà il suggestivo rito della Processione del Venerdì Santo, declinato in versione mattutina (con partenza dalla cattedrale di San Rufino, via Dono Doni, via Sermei, monastero Santa Chiara, corso Mazzini, piazza del Comune, via San Paolo, via Metastasio – sosta Casa di Riposo e monastero Santa Croce – via Merry del Val, basilica inferiore di San Francesco) e serale (partenza dalla cattedrale di San Rufino, via San Rufino, piazza del Comune, via Portica, via Arnaldo Fortini, via San Francesco, basilica inferiore di San Francesco e ritorno). Tante le messe in tutte le chiese di Assisi, segnalate dal 10 al 18 aprile, ma l’opuscolo di una ventina di pagine segnala anche quelle del comprensorio, nello specifico a Bastia Umbra, Bettona e Cannara.

“Un’offerta variegata di iniziative per vivere questa ricorrenza speciale in una città straordinaria e accogliente come Assisi che si appresta ad accogliere con la sua bellezza e con i suoi valori francescani i tantissimi visitatori che, si spera, tornino numerosi e i cittadini residenti”, si legge nella nota del Comune a proposito degli eventi e delle celebrazioni della Pasqua ad Assisi 2022. Tra gli appuntamenti laici delle festività pasquali 2022 ad Assisi, da segnalare fino al 17 Aprile 2022 la Mostra “Architettura è accoglienza” nella Sala ex Pinacoteca, piazza del Comune (Ingresso libero) e l’esposizione “Distanti Vedute” nella Biblioteca Comunale, via San Francesco. Dal 10 aprile al 5 maggio al Museo Diocesano e Cripta di San Rufino la Mostra “Il cammino di Gesù tra noi”, a cura di Massimo Caggiano, mentre dal 19/04/2022 al 23/04/2022 va in scena la mostra “Le parole della solidarietà” al Palazzo Monte Frumentario.

Il 10 Aprile alle 8.30, a cura di assisi.exp (Info e prenotazioni: 351 8699775), l’escursione “Bellezza in bicicletta” nella chiesa di S. Maria della Speranza (Capodacqua di Assisi). Alle 18.30 sempre del 10 aprile, in biblioteca, all’interno della mostra “Distanti Vedute”, l’omaggio all’artista Claudio Carli, mentre il 14 aprile alle 16.30 va in scena uno degli appuntamenti di “Aspettando la Pasqua con Nati per Leggere” al Nido d’Infanzia Cimino, a cura della Biblioteca Comunale (info: 075 813481).

Il 18 aprile torna la Mostra/Mercato “La Pasquetta degli Angeli”, in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, a cura della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, mentre alle 10.30 al Bosco di San Francesco è la volta della Caccia al tesoro botanica per adulti e bambini (info e costi, 075 813157), mentre nella stessa location ma alle 12.30 il Concerto dell’ensemble “I Trobadores” di Assisi.

“Auspichiamo che questa Pasqua 2022 ad Assisi – ha affermato l’assessore al turismo Fabrizio Leggio – rappresenti la rinascita, la ripartenza per la nostra comunità, e in uno spirito di servizio abbiamo voluto raccogliere tutti gli eventi in programma ad Assisi in una guida utile di 20 pagine a disposizione di tutti, turisti e non. Dopo due anni di pandemia che ha messo in ginocchio le nostre attività e se pur con le preoccupazioni per una guerra che ci tocca da vicino, percepiamo la voglia di tornare a visitare le città d’arte e per questo come amministrazione ci siamo attrezzati per accogliere nel migliore dei modi, in coerenza con la nostra vocazione all’ospitalità, tutti coloro che vorranno venire ad Assisi, ad ammirare i nostri monumenti, le nostre chiese, le nostre piazze, i nostri vicoli e vivere con noi le tradizioni della Pasqua che quest’anno più che mai può rappresentare una resurrezione non solo dal punto di vista religioso ma anche sociale, economico e culturale”.

© Riproduzione riservata