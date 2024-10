Piatto di Sant’Antonio 2025, presentato il programma degli eventi di avvicinamento

Alla presenza di un numeroso pubblico, nella serata del 29 settembre 2024, presso l’auditorium della Domus Pacis, dopo la cerimonia di investitura religiosa in Basilica dell’8 settembre, ha avuto luogo quella laica delle dodici Priore Serventi 2025. Un cerimoniale particolarmente sentito dall’intera comunità angelana rappresentata anche dal parroco di Santa Maria padre Saul Tambini. Ha coordinato l’incontro Antonio Russo e sono stati anche presentati gli incontri di avvicinamento al Piatto di Sant’Antonio 2025.

“Nella gioia di vedere la prosecuzione fattiva e sentita della storia del Piatto – ha esordito il presidente Granato – quest’anno abbiamo raggiunto un altro grande traguardo: l’inaugurazione a gennaio della Mostra interattiva permanente del Piatto di sant’Antonio e dei suoi segni sedimentati nella storia, nel Palazzo Capitano del Perdono, perché divengano patrimonio comune”. Padre Saul ha fatto leva sul sentimento della carità e sulla necessità di andare oltre le apparenze con un servizio operativo, nel nome di sant’Antonio. “Sono emozionata di appartenere a questa grande famiglia angelana – ha ricordato la sindaca priora Stefania Proietti- con la certezza che quando andremo nelle scuole a presentare questa prioranza rosa e questa nostra festa le bambine potranno anticiparci il desiderio di fare anche loro le priore”. “Lo scorso gennaio mai avrei pensato di essere oggi qui a rappresentare una prioranza femminile, la grande novità per l’Associazione – ha ricordato con emozione palese la presidente Rita Nardone- occorreva rivolgersi anche alle donne, perché tutti insieme abbiamo l’obbligo di proseguire questa sentita festa di tradizione e devozione, da parte nostra con tanta gioia. Ringrazio tutti i Priori che tanto impegno hanno profuso nel tempo per il nostro Piatto, festa d’inverno.”

Alla priora Tiziana Borsellini il compito di illustrare, dopo lo scoprimento, l’opera pittorica identificativa del Piatto di Sant’Antonio 2025, dell’artista Valentina Segoloni. Un dipinto a mano su ceramica di 52 cm di diametro, denominato Piatto della Carità di sant’Antonio Abate, prioranza anno giubilare 2025. Un sant’Antonio che campeggia su una cornice con richiami della ceramica derutese, in cui è simbolicamente raffigurata la prioranza femminile in cammino verso la Porziuncola. Alla priora Roberta Rosati il compito di presentare i contenuti del programma, espresso in una significativa grafica rinnovata.

In un clima di emozione e calore [la cerimonia è stata diffusa in diretta streaming da R.G.S. radio], la grande famiglia angelana ha plaudito un programma con piccole e grandi manifestazioni che coinvolgono uscenti, entranti, serventi, alla luce dei valori di Servizio, Tradizione e Memoria, Carità, Cura e Attenzione, pilastri fondanti del Piatto più caldo dell’inverno.

Questi gli eventi di avvicinamento al Piatto di Sant’Antonio 2025

FESTA DEL PIATTO DI SANT’ANTONIO ABATE – PRIORANZA SERVENTE 2025

Programma di massima

TUTTI A RACCOLTA

19 ottobre 2024 – Presso l’uliveto Comunale di Assisi

Insieme alle Priore a raccogliere le olive

in collaborazione con AIPD – Associazione Italiana Persone Down e la Parrocchia di S. Maria degli Angeli

I MERCOLEDÌ CON LE PRIORE

30 ottobre, 6-13-20 novembre 2024 – Sala CTF cultura, Via Los Angeles – S. Maria degli Angeli

APER-INCONTRI

dedicati alle Prioranze e ai Priori Emeriti

LA MEMORIA DEL PIATTO

24 novembre 2024 – Presso Sala Associazioni, Piazza M. L. King – S. Maria degli Angeli

I Priori si incontrano e si raccontano in occasione della tradizionale fagiolata

LA PIAZZA IN FESTA

1 dicembre 2024 – Piazza Garibaldi – S. Maria degli Angeli

Evento di festa e solidarietà in collaborazione con Pro Loco Santa Maria degli Angeli

SANT’ANTONIO NELLA STORIA E NELLA TRADIZIONE

15 dicembre 2024 – Presso Suore Alcantarine – S. Maria degli Angeli

Incontro di approfondimento

NEL SOLCO DI ANTONIO E FRANCESCO

4 gennaio 2025 – S. Maria degli Angeli

Incontro di approfondimento

INAUGURAZIONE MOSTRA INTERATTIVA PERMANENTE MUSEO DEL PIATTO – PALAZZO DEL CAPITANO DEL PERDONO

12 gennaio 2025

L’archivio dell’Associazione Priori del Piatto di S. Antonio Abate sarà digitalizzato e valorizzato attraverso la creazione di un percorso espositivo interattivo visitabile durante tutto l’anno. In collaborazione con Comune di Assisi e FARE cooperativa sociale

