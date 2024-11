Ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi: cosa fare in città dal 5 all’8 dicembre

Parte il Natale con tanti eventi, presepi, alberi e videomapping: non mancheranno inoltre i focaracci, iniziative per bambini e... i fuochi d'artificio

Tanti gli eventi per il ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi, non un ponte vero e proprio ma comunque un momento di festa con la possibilità di godere dei primi sprazzi del Natale. E Assisi News non manca di fornire una guida su cosa fare in città dal 5 all’8 dicembre, che speriamo sia utile a cittadini, turisti e curiosi.

Partiamo dai presepi: nel programma del ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi, dal 7 dicembre – e per tutte le festività – sul prato di San Francesco torna il presepe ideato da Carlo Angeletti, mentre a Santa Maria degli Angeli viene inaugurata – alle ore 16.30 – la grande mostra di presepi provenienti da varie parte del mondo e, in particolare, dell’Italia. L’esposizione è visitabile negli orari di visita del Chiostro, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:45. Il 7 dicembre alle 10 sarà anche inaugurato, nella sala del Palazzo Capitano del Popolo, il presepe artistico in stile napoletano del ‘700 realizzato da Antonietta Mancinelli (ingresso libero).

Tra gli eventi del ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, anche l’accensione del video-mapping e dei vari alberi di Natale. Nel centro storico le suggestive illuminazioni saranno visibili tutte le sere dalle ore 17:00. Il “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi prenderà vita sulle facciate di chiese e monumenti, con proiezioni scenografiche e architetturali. Per quanto riguarda gli alberi di Natale, il 7 dicembre alle 17 è in programma l’accensione dell’Albero di Natale del Comune di Assisi con parata di personaggi natalizi e mascotte dei cartoni animati. Evento a cura del Comune di Assisi con Mascotte Party Umbria. Accensione dell’albero di Natale anche nella piazza di Rivotorto (con canti natalizi del coro “le allegre note”. L’evento a cura della Pro Loco di Rivotorto andrà in scena sabato alle 17) e a Castelnuovo di Assisi (sempre alle 17 in via Santa Lucia; A cura della Pro Loco di Castelnuovo). Sempre sabato alle 17 va torna anche il “Focaraccio dell’Immacolata”, con caldarroste e vin brulè attorno al tradizionale e maestoso focaraccio. L’evento promosso e organizzato dall’Associazione Amici della Montagna – Assisi andrà in scena sul piazzale antistante la Rocca Maggiore.

L’otto dicembre è invece il giorno dell’accensione del maestoso albero di Natale, donato dal comune di Laion (BZ) e della benedizione del presepe in legno degli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco e dell’accensione della video proiezione sulla facciata della Chiesa superiore. Tutto accompagnato dai canti natalizi del coro “Le stelle di Natale”, composto dai bambini dell’Istituto Comprensivo di Assisi/Rivotorto, dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, dell’Istituto Comprensivo di Sigillo/Scheggia/Costacciaro/Fossato di Vico. La cerimonia partirà indicativamente alle ore 18. Alle 20 dell’8 dicembre torna anche lo spettacolo pirotecnico a cura della Confraternita dell’Immacolata Concezione di Santa Maria degli Angeli, visibile dal centro storico e anche da Santa Maria.

Per chi sarà ad Assisi nei giorni del ponte dell’Immacolata 2024, il 7 dicembre a Palazzo Monte Frumentario – con ingresso da via San Francesco – verrà inaugurata la casa di Babbo Natale, aperta fino al 6 gennaio la mattina dalle ore 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. Nei giorni 7-8-14-15-21-22 dicembre la struttura sarà aperta mattino e pomeriggio, il 23-25 dicembre solo pomeriggio, il 24-26-27-28-29-30-31 dicembre mattina e pomeriggio, l’1-2-3 gennaio solo pomeriggio e il 4-5-6 gennaio mattina e pomeriggio. “Babbo Natale vi aspetta per aprire le porte del suo magico mondo. Laboratori ludici e animazione per bambini. Ingresso gratuito”, l’invito degli organizzatori.

Non mancheranno i mercatini di Natale: proprio nei giorni del ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi vengono inaugurati quelli in centro e a Santa Maria degli Angeli: appuntamento a Santa Chiara e vicino la Basilica angelana. In piazza Santa Chiara le bancarelle con prodotti artigianali e natalizi di qualità saranno aperte nei giorni feriali dalle 10:00 alle 19 e nei festivi dalle 9:00 alle 20:00. L’iniziativa nella piazza accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a cura della locale Pro loco è aperta nei giorni feriali dalle 10 alle 19 e nei giorni festivi dalle 9 alle 20.

Per quanto riguarda le iniziative “collaterali” in programma nei giorni del ponte dell’Immacolata 2024 ad Assisi, giovedì 5 dicembre alle 17 al Villaggio per crescere in viale Patrono d’Italia, uno degli appuntamenti organizzati dalla biblioteca comunale di Assisi, con Letture e laboratori per famiglie; al Bibliopoint Santa Maria degli Angeli, inoltre, Letture per bambini a tema natalizio. Info: biblioteca@comune.asssisi.pg.it o +39 075 813481. Il 6 dicembre alle ore 21.15 al Piccolo Teatro degli Instabili, la regista e attrice napoletana Monica Nappo scrive e interpreta “L’esperimento”, flusso di coscienza intelligente e pieno di ironia intorno al rapporto di coppia, alle dipendenze e alla fine come nuovo inizio. Info e prenotazioni, +39 075 816623 e +39 333 7853003.

Sarà visitabile – tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00 – la mostra dei miracoli eucaristici realizzata dal Beato Carlo Acutis. Sabato 7 dicembre, alla Pro loco di Capodacqua, va in scena anche il laboratorio di biscotti per bambini. Merenda con biscotti e cioccolata calda mentre si scrive la letterina per Babbo Natale, arrivo di Babbo Natale con caramelle e cioccolatini. A seguire apericena di Natale. Info e prenotazioni: Chiara 334 9964069 e Barbara 333 6466317. Il 7 dicembre dalle 21 alle 23 alla Rocca Maggiore, c’è anche “Lumos Maxima! – Il segreto della Profezia”, un gioco di ruolo a squadre a tema Harry Potter. L’iniziativa ha la regia Giacomo Nappini Casuzzi con Compagnia Stabile del Teatro San Carlo di Foligno ed è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: 075 8138680 – 681.

L’otto dicembre alle 10 parte anche “Legati da un filo d’amore”, l’esposizione alla Galleria Le Logge di alberi di Natale realizzati con varie tecniche del ricamo, pizzi e arti applicate. La mostra, a cura dell’Accademia Punto Assisi, è aperta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30, per info: 349 1283610. Per la Festa dell’Immacolata, l’8 dicembre alle 10 alla Chiesa Nuova, i Cantori di Assisi animeranno la Santa Messa ed eseguiranno il tradizionale “Tota Pulchra” di P.A. Borroni. Sempre domenica 8 dicembre mattina alle 10 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli è in programma una visita guidata con approfondimento sulla Porziuncola, culla del francescanesimo, e del suo bellissimo museo. Costo: € 10,00 + € 3,00 ingresso Museo della Porziuncola. Info e prenotazioni: A.G.T.U. +39 075 815228 e +39 339 3390103. Alle 11.30 di domenica il Bosco di San Francesco ospita nella chiesetta romanica di Santa Croce un concerto con un duo chitarra – clarinetto d’eccezione Anthony Guerrini e Fabio Battistelli, per inaugurare il periodo delle feste con il giusto spirito e una speciale sorpresa natalizia. A seguire aperitivo con dolcetti e vin brulè per immergersi nell’atmosfera del Natale con tutti i sensi. Info, costi e prenotazioni: 075 813157 – 075 8198638.

Infine, tutti i giorni da da sabato 30 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle 18:30 (e il 25 dicembre e l’1° gennaio dalle 15:00 alle 18:30, con corse ogni 30 minuti; con partenza e arrivo in Piazza del Comune. Stazioni e biglietteria: Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario – Casa di Babbo Natale) torna l’Assisi Christmas Tour alla scoperta di vie, vicoli e splendide piazze, accompagnati dall’Audio Guida vi immergerete, avvolti dalla magia del Natale, nella cultura di una città che non smette mai di meravigliare.

