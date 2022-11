Presepi ad Assisi 2022, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto

Per tutto il periodo natalizio - e non solo - tante eventi nel segno del presepe. Intanto a San Francesco sono arrivati albero e presepe, le foto e il video

Sono tanti i presepi ad Assisi 2022, tra natività viventi (che tornano dopo lo stop degli ultimi due anni), mostre ed esposizioni all’aperto. Di seguito il programma di quelli presenti nel centro storico e nelle frazioni del Comune di Assisi secondo il programma del Natale ad Assisi 2022. Intanto questa mattina (25 novembre 2022, ndr) nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco sono arrivati albero e presepe dal Trentino (Foto nella gallery in fondo per gentile concessione del sito sanfrancesco.org, l’articolo continua dopo il video tratto dalla pagina Instagram San Francesco d’Assisi, questo il link diretto al video su You Tube)

Tra i presepi ad Assisi 2022 nel centro storico dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 nella Sala Palazzo Capitano del Popolo torna il presepe napoletano del ‘700. “L’opera – si legge nella brochure del Comune – rispecchia lo stile e la tradizione presepistica napoletana ed offre insieme alla Natività uno spaccato di vita popolare estremamente vivo ed affollato di pastori dove la realtà è colta con occhio sorridente e bonario. La vestitura dei pastori è stata realizzata e cucita interamente a mano da Antonietta Mancinelli Angeletti che con cura sapiente si è adoperata anche nella scelta delle stoffe e dei modelli che riproducono gli abiti popolari della festa”. L’ingresso libero, tutto i giorni con orario 10.00 – 21.00.

Sempre nella zona di piazza del Comune, i presepi 2022 ad Assisi sono visitabili al Tempio di Minerva: qui sarà allestito il presepe monumentale di Mario Agrestini, che sarà inaugurato l’8 dicdembre alle 15.30 e che sarà sempre visibile. Dal 17 Dicembre al 6 Gennaio nella galleria Le Logge la sedicesima mostra d’arte presepiale a cura di Confcommercio, mentre dal 23 dicembre al 6 gennaio nella Sala Ex Pinacoteca ci sarà lammostra di presepi artistici locali e di Greccio, a cura di Pro Loco di Greccio, Presepi Michelangelo, Presepi Francesco Paccamiccio e in collaborazione con la Pro Loco di Assisi visitabile negli orari 10.00 -12.00 e 15.30 – 17.30. Infine, dall’8 Dicembre all’8 Gennaio sul prato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco torna Il presepe del colle del Paradiso: “Ideato da Carlo Angeletti con passione e grande senso della tradizione, è realizzato fin dal 1995 grazie alla disponibilità del Sacro Convento e alla collaborazione di familiari e amici” ed è ovviamente sempre visibile.

Passando a Santa Maria degli Angeli, il programma dei presepi ad Assisi 2022 propone dall’8 dicembre al 6 gennaio a Santa Maria degli Angeli al Palazzetto del Capitano del Perdono una mostra dei presepi a cura dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, Presepisti Assisani, C.T.F Cultura e Pro Loco di S. Maria degli Angeli. L’esposizione è visitabile dal giovedì alla domenica e festivi con orari 10.00-13.00 / 15.00-19.00. Inoltre, dall’8 dicembre all’8 gennaio sul Sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli torna il presepe, sempre visitabile, a cura dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio. Dall’8 Dicembre al 2 febbraio nel chiostro monumentale della Basilica di S. Maria degli Angeli e nei locali del Santuario c’è infine la mostra internazionale dei presepi che, inaugurata l’8 dicembre 2022 alle 16, sarà poi visitabile tutti i giorni negli orari 09.00 -12,30; 14.30 -19.00. A Rivotorto di Assisi torna infine il presepe nel Sacro Tugurio, che verrà realizzato dalla Pro loco di Rivotorto all’intero del Santuario e che verrà inaugurato l’8 dicembre alle 18.30 (in questo post qualche dettaglio sull’opera e le foto dei preparativi dell’anno 2019). Tra l’altro per il 28 dicembre alle 14.30 la Pro loco organizza una visita guidata a presepe e Santuario.

Passando al programma dei presepi viventi ad Assisi 2022, evento speciale è “Il presepe vivente di Assisi e Greccio”, con allestimento di due natività speciali a cura delle due città in vista dell’ottavo centenario del primo presepe della storia, ideato da San Francesco, a Greccio, nel 1223. Appuntamento il 23 dicembre alle 16 sul Piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli e il 3 gennaio alle 15.30 nella Piazza inferiore di San Francesco. Iniziativa a cura della Pro Loco di Greccio e altri, in collaborazione con la Pro Loco di Assisi e la Pro Loco Santa Maria degli Angeli. Due al momento le natività viventi in programma ad Assisi tra dicembre 2022 e gennaio 2022: a San Gregorio il 24 dicembre 2022 dalle 22.00 alle 23.15 e il 26 dicembre 2022 / 1-6 Gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.30 (La rappresentazione del 6 Gennaio sarà preceduta dalla sfilata dei personaggi e dall’arrivo dei Re Magi), mentre ad Armenzano il 26 Dicembre 2022 e l’1 Gennaio 2023 dalle 16.30 alle 19 è la volta della natività vivente a cura della Pro Loco Armenzano.

