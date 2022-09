Raduno dei Vecchi Centauri Umbri, successo per l’evento a Santa Maria (foto)

Grande successo domenica per il raduno dei Vecchi Centauri Umbri organizzato in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli in collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Perugia. Nel corso della mattinata, oltre al Camper Azzurro della Polizia, sono stati esposti anche alcuni autoveicoli storici della Polizia Stradale.

L’evento, ha visto anche la partecipazione del Questore, Giuseppe Bellassai , oltre a costituire occasione di ritrovo per gli ex appartenenti della Polizia di Stato con i colleghi ancora in servizio presso la Polizia Stradale, è stato anche un modo per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada.

All’iniziativa era presente anche una rappresentativa degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Assisi 2” che ha visitato il Camper Azzurro e ascoltato le indicazioni fornite dal personale in servizio presso il Compartimento della Polizia Stradale. Al fianco dei controlli stradali, infatti, la polizia di Stato ha messo a disposizione dei cittadini in vacanza ed in particolare dei giovani e dei più piccoli questo mezzo, per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli sulla strada.

Il Raduno dei Vecchi Centauri Umbri ha anche visto, al Palazzo del Capitano del Perdono, la proiezione di filmati e fotogrammi storici della Polizia Stradale. Dopo la Santa Messa presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la giornata si è conclusa con la visita dei luoghi Francescani.

Le foto della gallery sono tratte dalla pagina Facebook della Questura di Perugia

© Riproduzione riservata