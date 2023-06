Rassegna corale Padre Evangelista Nicolini 2023, i Cantori di Assisi ricordano il loro fondatore

I Cantori di Assisi celebrano la memoria del loro storico fondatore con la Rassegna corale Padre Evangelista Nicolini 2023. L’evento – giunto alla nona edizione – si svolgerà domenica 18 giugno alle ore 18,15 presso l’Abbazia di San Pietro. Insieme ai Cantori, diretti dal Maestro Gabriella Rossi, prima allieva di P. Evangelista, poi erede designata – si esibiranno il Coro Polifonico “Felciniano” diretto dal M° Chiara Franceschelli e il Coro Polifonico “Concentus Vocalis” diretto dal M° Francesca Saracchini.

La rassegna è ormai diventata un appuntamento fisso del calendario assisano con cui i Cantori vogliono continuare a tenere viva la memoria del loro storico fondatore, animati da un grande spirito di riconoscenza per padre Nicolini al quale, non solo nel territorio ma in campo nazionale, viene riconosciuto un posto eminente nell’insegnamento e nella pratica del canto corale.

“Siamo molto contenti ed emozionati – commenta il presidente dei Cantori di Assisi Andrea Brozzi a propisito della Rassegna corale Padre Evangelista Nicolini 2023 – di riprendere l’appuntamento con la Rassegna corale intitolata a Padre Evangelista. Per noi è una festa del canto da vivere insieme ai cori che ogni anno partecipano e ci deliziano con la propria musica. Vogliamo fortemente continuare a tenere viva la memoria e il ricordo del frate ma, soprattutto, tramandarli alle generazioni future. Padre Evangelista ci ha lasciato un’enorme eredità e noi come Cantori di Assisi ci auguriamo di poter seguire il cammino da lui tracciato”.

Padre Nicolini, Nato a Deruta (Perugia) il 5 Gennaio 1920, morto il 18 giugno 2004. Fondatore (nel 1960) e direttore del coro “Cantori di Assisi” frate minore dal 1936 e sacerdote dal 1943. Ha studiato canto gregoriano con D. Raffaele Baratta e D. Eugenio Cardine e composizione sacra con Domenico Bartolucci, conseguendo i relativi diplomi nel 1954 e nel 1958 presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma.

