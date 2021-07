REstate a Bastia 2021, gli appuntamenti di luglio, agosto e settembre in città

“La città prende il volo”. Una mongolfiera che solleva in alto Bastia Umbra, è stata scelta come simbolo della campagna di comunicazione di REstate a Bastia 2021, il calendario di eventi estivi, promosso dal Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con le numerose realtà di promozione culturale e sociale del territorio coordinate dalla Cooperativa FARE e con le attività commerciali e ristorative coordinate dall’Associazione culturale Riverock in collaborazione con Confcommercio, FIPE Umbria e l’associazione Impresa & Sviluppo di Bastia Umbra.

Anche quest’anno, con REstate a Bastia 2021, si è voluto rendere Bastia Umbra una delle piazze centrali della vita culturale estiva umbra, con un motto che è un inno alla leggerezza e al bisogno di comunità: ‘la città prende il volo’. Sulla scia del lavoro di rete e collaborazione avviato con i Patti Educativi di Comunità, l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto valorizzare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e la co-progettazione della manifestazione. Un programma estivo dedicato ai più piccoli, alle famiglie, alle attività commerciali per la comunità con la comunità. All’organizzazione di REstate a Bastia 2021 hanno preso parte tutte le principali organizzazioni del territorio che a vario titolo si occupano di educazione, cultura, sport e volontariato: il Cinema Esperia, la Scuola di Musica, il Coro Aurora, la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, la Scuola di Circo, la Pro Loco, l’Ente Palio de San Michele, il Monastero Benedettino di Sant’Anna, i circoli sociali, la Rete Anti Violenza, RiverRock e il Chroma Festival e tante altre realtà significative.

Gli eventi di REstate a Bastia 2021 si svolgeranno in tutto il territorio comunale, nelle frazioni, con appuntamenti ricorrenti ai Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” (Arena cinema all’aperto, eventi ludici e culturali), ed in Piazza Mazzini con “Weekend sotto le stelle”, 6 fine settimana fra Luglio e Agosto in cui le attività commerciali, resteranno aperte in orario serale rendendo nuovamente vivo e vibrante il centro della città. Le info e il programma saranno on line con i moduli per registrarsi e prenotare per tutte le iniziative e sulla pagine social REstate a Bastia 2021.

Il programma degli eventi di REstate a Bastia 2021

20/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

State a casa

Cinema Esperia Bastia

21/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Luci della città

Cinema Esperia Bastia

22/07/2021 21:00 Auditorium S. Angelo

LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’

La prosa dice, la rima fa

con Bruno Tognolini

Sistema Museo

22/07/2021 21:00 Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL

#1 VIVA TUTTO: Un viaggio dalla gioia alla gioia passando per tutte le altre emozioni “Graziano Sirci, voce recitante

con Egidio Flamini, pianoforte

Musiche e testi di Egidio Flamini

Concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

22/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Spirit

Cinema Esperia Bastia

23/07/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

23/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Spirit

Cinema Esperia Bastia

24/07/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

24/07/2021 18:30 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

(E)VENTI D’ESTATE

Incontro sul tema delle tutele del lavoro femminile

con Patrizia Mancini, Rappresentante CGIL

RAV e Punto d’ascolto

24/07/2021 21:00 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

TEATRO OPEN AIR

Spettacolo teatrale “Sette minuti”

di Stefano Massini, regia di Valentina Moscuzza

Associazione Culturale Sold Out e RAV

25/07/2021 18:00 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

(E)VENTI D’ESTATE

Chroma Festival X rEstate a Bastia: Dario Rossi, Max P DJ, Zero Call, Rollover e Ale T.

Chroma festival

26/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Un altro giro

Cinema Esperia Bastia

27/07/2021 21:00 Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL

#2 HAUSMUSIK: LA MUSICA PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE NELL’OTTOCENTO TEDESCO

con Paolo Andriotti, violoncello

Lucia Sorci, pianoforte

Musiche di Beethoven, Romberg, Mendelssohn e Schumann

Concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

27/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Il favoloso mondo di Amelie

Cinema Esperia Bastia

28/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Una donna promettente

Cinema Esperia Bastia

29/07/2021 21:00 Auditorium S. Angelo

LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’

Dal silenzio nascono storie

con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia

Sistema Museo

29/07/2021 21:00 Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL

#3 PUCCETTINO INCONTRA CARMEN

con Elga Buono, flauto

Simona Granelli, pianoforte

Musiche di Rota, Fauré, Chaminade e Borne

Concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

29/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Una donna promettente

Cinema Esperia Bastia

30/07/2021 18:00 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

(E)VENTI D’ESTATE

Ludogiardini: Giochi da tavolo e giochi di ruolo

Dal Tenda/Ideattivamente

30/07/2021 21:00 Piazza Mazzini

WEEKEND SOTTO LE STELLE

Evento Musicale con Band

Riverock

30/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Peter rabbit

Cinema Esperia Bastia

31/07/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

31/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Peter rabbit

Cinema Esperia Bastia

01/08/2021 18:00 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

ECOSUNDAY

Estemporanea di pittura

Partner: Pro Loco di Bastia Umbra,

Associazione Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria

01/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Il Concorso

Cinema Esperia Bastia

03/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Il dottor Stranamore

Cinema Esperia Bastia

04/08/2021 21:00 Ospedalicchio

TEATRO OPEN AIR

Cercando la Bastia del tempo che fu…

Racconti, aneddoti e personaggi di una gente in cammino!

2 Tappa – Ospedalicchio

con Rodolfo Mantovani

04/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Per Lucio

Cinema Esperia Bastia

05/08/2021 21:00 XXV Aprile

LETTURE SOTTO LE STELLE

“Capretti caproni, orchi nasoni” – Storie per voce e immagini

Alessandra Comparozzi

Birba chi legge

05/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Lessie

Cinema Esperia Bastia

06/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

06/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Lessie

Cinema Esperia Bastia

07/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

07/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Comedians

Cinema Esperia Bastia

08/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Amazing grace

Cinema Esperia Bastia

09/08/2021 21:00 Scuola di Musica Costano

(E)VENTI D’ESTATE

Teatro del Cosmo

Umbria Skywatching

10/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

The shift

Cinema Esperia Bastia

11/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Trash

Cinema Esperia Bastia

12/08/2021 21:00 Giardini Camacho

LETTURE SOTTO LE STELLE

“Dieci gocce di pioggia” (Bortoni Editore)

Sabina Antonelli

Concorso Fulgineamente

12/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Genitori vs influencer

Cinema Esperia Bastia

13/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

13/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

The father

Cinema Esperia Bastia

14/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

14/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Gauguin

Cinema Esperia Bastia

15/08/2021 21:00 Centro Sociale Campiglione

ECOSUNDAY

Ferragosto insieme: grigliata serale nell’area verde

Centro Sociale Campiglione

15/08/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

SUPER CINEMA ESTATE

Il marchese del grillo

Cinema Esperia Bastia

19/08/2021 21:00 Costano

LETTURE SOTTO LE STELLE

“Il bue, il re e la quercia gigante” –

Storie per voce e immagini con Alessandra Comparozzi

Birba chi legge

20/08/2021 21:00 Piazza Mazzini

(E)VENTI D’ESTATE

Weekend sotto le stelle: Evento Musicale live

Riverock

21/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

22/08/2021 9:00 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

ECOSUNDAY

#BICINBASTIA: sbicicletta con mostra bici storiche + Mercato del baratto per bambini e ragazzi

con UC BASTIA E VELO CLUB BASTIA e Associazione Incantico

22/08/2021 10:30 Giardini Lucio Castellini “Camacho”

ECOSUNDAY

KAMISHIBAI: racconti in valigia su due ruote. Spettacolo e laboratorio.

con Gianna Ammenti

Associazione Incantico

24/08/2021 21:00 Bastia centro

TEATRO OPEN AIR

Cercando la Bastia del tempo che fu…

Racconti, aneddoti e personaggi di una gente in cammino!

3 Tappa – Centro Storico

con Rodolfo Mantovani

Pro Loco

26/08/2021 21:00 Ospedalicchio

LETTURE SOTTO LE STELLE

“Storie Sospese” – narrazione per bambini dai 6 ai 10 anni

di e con Cristiano Schiavolini

27/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

28/08/2021

WEEKEND SOTTO LE STELLE

28/08/2021 18:00 Percorso Verde

BASTIA YOUNG

Il filo dei Rioni con Caccia al tesoro al percorso verde

4 Rioni Ente Palio de San Michele

29/08/2021 18:00 Piazza Mazzini

ECOSUNDAY

Giornata del Volontariato

04/09/2021 18:00 Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna

BASTIA YOUNG

Concerto “Il ragazzo col violino”

Partner: coro aurora

04/09/2021 19:00 Scuola Media Colomba Antonietti

BASTIA YOUNG

Street art e contest fotografico

con Matteo Fronduti, Luca Cometti, David Lanzi,Andrea Santi

I.C. Bastia 1

© Riproduzione riservata